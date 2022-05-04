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Программу "Чистая вода" в России хотят продлить до 2030 года
Программу "Чистая вода" в России хотят продлить до 2030 года - РИА Новости, 04.05.2022
Программу "Чистая вода" в России хотят продлить до 2030 года
Правительство России будет вносить предложение о продлении федеральной программы "Чистая вода" в России до 2030 года, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T15:13
2022-05-04T15:13
2022-05-04T15:13
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СОЧИ (Краснодарский край), 4 мая - РИА Новости. Правительство России будет вносить предложение о продлении федеральной программы "Чистая вода" в России до 2030 года, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."Программа "Чистая вода" очень востребована, мы, безусловно, будем вносить предложения о ее продлении до 2030 года", - сказал Хуснуллин журналистам.В рамках федерального проекта "Чистая вода" в 2021 году ввели в строй 259 объектов водоснабжения, на ее реализацию в прошлом году было привлечено около 22,3 миллиарда рублей.Цель проекта – к 2024 году обеспечить качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения 88,8% населения страны. В городах этот показатель должен достичь отметки 97,2%. Всего с момента запуска проекта в 2019 году в стране в его рамках построили и модернизировали 431 объект.
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экономика, жкх
Программу "Чистая вода" в России хотят продлить до 2030 года
Вице-премьер Марат Хуснуллин: программу "Чистая вода" в России хотят продлить до 2030 года
СОЧИ (Краснодарский край), 4 мая - РИА Новости. Правительство России будет вносить предложение о продлении федеральной программы "Чистая вода" в России до 2030 года, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Программа "Чистая вода" очень востребована, мы, безусловно, будем вносить предложения о ее продлении до 2030 года", - сказал Хуснуллин журналистам.
В рамках федерального проекта "Чистая вода" в 2021 году ввели в строй 259 объектов водоснабжения, на ее реализацию в прошлом году было привлечено около 22,3 миллиарда рублей.
Цель проекта – к 2024 году обеспечить качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения 88,8% населения страны. В городах этот показатель должен достичь отметки 97,2%. Всего с момента запуска проекта в 2019 году в стране в его рамках построили и модернизировали 431 объект.