https://ria.ru/20220504/voda-1786819488.html

Программу "Чистая вода" в России хотят продлить до 2030 года

Программу "Чистая вода" в России хотят продлить до 2030 года - РИА Новости, 04.05.2022

Программу "Чистая вода" в России хотят продлить до 2030 года

Правительство России будет вносить предложение о продлении федеральной программы "Чистая вода" в России до 2030 года, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T15:13

2022-05-04T15:13

2022-05-04T15:13

экономика

жкх

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СОЧИ (Краснодарский край), 4 мая - РИА Новости. Правительство России будет вносить предложение о продлении федеральной программы "Чистая вода" в России до 2030 года, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."Программа "Чистая вода" очень востребована, мы, безусловно, будем вносить предложения о ее продлении до 2030 года", - сказал Хуснуллин журналистам.В рамках федерального проекта "Чистая вода" в 2021 году ввели в строй 259 объектов водоснабжения, на ее реализацию в прошлом году было привлечено около 22,3 миллиарда рублей.Цель проекта – к 2024 году обеспечить качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения 88,8% населения страны. В городах этот показатель должен достичь отметки 97,2%. Всего с момента запуска проекта в 2019 году в стране в его рамках построили и модернизировали 431 объект.

https://ria.ru/20220427/baykal-1785687015.html

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экономика, жкх