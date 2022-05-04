https://ria.ru/20220504/velikobritaniya-1786847745.html

Британцев призвали отказаться от брендовых продуктов из-за роста цен

Британцев призвали отказаться от брендовых продуктов из-за роста цен - РИА Новости, 04.05.2022

Британцев призвали отказаться от брендовых продуктов из-за роста цен

Британцам на фоне роста цен следует предпочесть недорогие продукты "фирменным" маркам, заявил министр окружающей среды Джордж Юстис в эфире Sky News. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T17:20

2022-05-04T17:20

2022-05-04T17:20

экономика

великобритания

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ЛОНДОН, 4 мая – РИА Новости. Британцам на фоне роста цен следует предпочесть недорогие продукты "фирменным" маркам, заявил министр окружающей среды Джордж Юстис в эфире Sky News.Рост цен на 2,7% в годовом исчислении, о котором сообщил британский розничный консорциум NielsenIQ price index, был самым высоким с сентября 2011 года и вырос с 2,1% в марте.По словам Юстиса, рост цен "несомненно, окажет давление на бюджеты домашних хозяйств", которые и без того сталкиваются с растущими счетами за электроэнергию."Вообще говоря, обнаруживается, что, выбирая недорогие продукты вместо "брендовых", люди действительно могут соблюдать свой семейный бюджет и управлять им", - отметил министр.Цены на продукты питания в Британии выросли на 3,5% в годовом исчислении по сравнению с 3,3% в марте, а Банк Англии предупредил, что инфляция, которая достигла 7% в марте, может превысить более 8% в этом году.

https://ria.ru/20220504/butylki-1786833303.html

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великобритания

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, великобритания