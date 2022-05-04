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Британцев призвали отказаться от брендовых продуктов из-за роста цен - РИА Новости, 04.05.2022
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Британцев призвали отказаться от брендовых продуктов из-за роста цен
Британцев призвали отказаться от брендовых продуктов из-за роста цен - РИА Новости, 04.05.2022
Британцев призвали отказаться от брендовых продуктов из-за роста цен
Британцам на фоне роста цен следует предпочесть недорогие продукты "фирменным" маркам, заявил министр окружающей среды Джордж Юстис в эфире Sky News. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T17:20
2022-05-04T17:20
экономика
великобритания
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ЛОНДОН, 4 мая – РИА Новости. Британцам на фоне роста цен следует предпочесть недорогие продукты "фирменным" маркам, заявил министр окружающей среды Джордж Юстис в эфире Sky News.Рост цен на 2,7% в годовом исчислении, о котором сообщил британский розничный консорциум NielsenIQ price index, был самым высоким с сентября 2011 года и вырос с 2,1% в марте.По словам Юстиса, рост цен "несомненно, окажет давление на бюджеты домашних хозяйств", которые и без того сталкиваются с растущими счетами за электроэнергию."Вообще говоря, обнаруживается, что, выбирая недорогие продукты вместо "брендовых", люди действительно могут соблюдать свой семейный бюджет и управлять им", - отметил министр.Цены на продукты питания в Британии выросли на 3,5% в годовом исчислении по сравнению с 3,3% в марте, а Банк Англии предупредил, что инфляция, которая достигла 7% в марте, может превысить более 8% в этом году.
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экономика, великобритания
17:20 04.05.2022
 
Британцев призвали отказаться от брендовых продуктов из-за роста цен

Министр окружающей среды Юстис призвал британцев отказаться от брендовых продуктов

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкЛондон
Лондон - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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ЛОНДОН, 4 мая – РИА Новости. Британцам на фоне роста цен следует предпочесть недорогие продукты "фирменным" маркам, заявил министр окружающей среды Джордж Юстис в эфире Sky News.
Рост цен на 2,7% в годовом исчислении, о котором сообщил британский розничный консорциум NielsenIQ price index, был самым высоким с сентября 2011 года и вырос с 2,1% в марте.
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По словам Юстиса, рост цен "несомненно, окажет давление на бюджеты домашних хозяйств", которые и без того сталкиваются с растущими счетами за электроэнергию.
"Вообще говоря, обнаруживается, что, выбирая недорогие продукты вместо "брендовых", люди действительно могут соблюдать свой семейный бюджет и управлять им", - отметил министр.
Цены на продукты питания в Британии выросли на 3,5% в годовом исчислении по сравнению с 3,3% в марте, а Банк Англии предупредил, что инфляция, которая достигла 7% в марте, может превысить более 8% в этом году.
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