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Британцев призвали отказаться от брендовых продуктов из-за роста цен
Британцев призвали отказаться от брендовых продуктов из-за роста цен - РИА Новости, 04.05.2022
Британцев призвали отказаться от брендовых продуктов из-за роста цен
Британцам на фоне роста цен следует предпочесть недорогие продукты "фирменным" маркам, заявил министр окружающей среды Джордж Юстис в эфире Sky News. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T17:20
2022-05-04T17:20
2022-05-04T17:20
экономика
великобритания
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ЛОНДОН, 4 мая – РИА Новости. Британцам на фоне роста цен следует предпочесть недорогие продукты "фирменным" маркам, заявил министр окружающей среды Джордж Юстис в эфире Sky News.Рост цен на 2,7% в годовом исчислении, о котором сообщил британский розничный консорциум NielsenIQ price index, был самым высоким с сентября 2011 года и вырос с 2,1% в марте.По словам Юстиса, рост цен "несомненно, окажет давление на бюджеты домашних хозяйств", которые и без того сталкиваются с растущими счетами за электроэнергию."Вообще говоря, обнаруживается, что, выбирая недорогие продукты вместо "брендовых", люди действительно могут соблюдать свой семейный бюджет и управлять им", - отметил министр.Цены на продукты питания в Британии выросли на 3,5% в годовом исчислении по сравнению с 3,3% в марте, а Банк Англии предупредил, что инфляция, которая достигла 7% в марте, может превысить более 8% в этом году.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, великобритания
Британцев призвали отказаться от брендовых продуктов из-за роста цен
Министр окружающей среды Юстис призвал британцев отказаться от брендовых продуктов
ЛОНДОН, 4 мая – РИА Новости.
Британцам на фоне роста цен следует предпочесть недорогие продукты "фирменным" маркам, заявил министр окружающей среды Джордж Юстис в эфире Sky News
.
Рост цен на 2,7% в годовом исчислении, о котором сообщил британский розничный консорциум NielsenIQ price index, был самым высоким с сентября 2011 года и вырос с 2,1% в марте.
По словам Юстиса, рост цен "несомненно, окажет давление на бюджеты домашних хозяйств", которые и без того сталкиваются с растущими счетами за электроэнергию.
"Вообще говоря, обнаруживается, что, выбирая недорогие продукты вместо "брендовых", люди действительно могут соблюдать свой семейный бюджет и управлять им", - отметил министр.
Цены на продукты питания в Британии выросли на 3,5% в годовом исчислении по сравнению с 3,3% в марте, а Банк Англии предупредил, что инфляция, которая достигла 7% в марте, может превысить более 8% в этом году.