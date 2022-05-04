https://ria.ru/20220504/ukraina-1786884071.html

СК установил причастность командира ВСУ Майстренко к обстрелу Донецка

СК установил причастность командира ВСУ Майстренко к обстрелу Донецка - РИА Новости, 04.05.2022

СК установил причастность командира ВСУ Майстренко к обстрелу Донецка

Следственный комитет России установил причастность командира 54 отдельной механизированной бригады ВСУ Алексея Майстренко к обстрелу Донецка, в результате... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T21:23

2022-05-04T21:23

2022-05-04T21:23

происшествия

россия

донецк (днр)

кировский район

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775781750_0:129:3210:1935_1920x0_80_0_0_ce1dcbad4bcd89cc57fd6abb1867aba2.jpg

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Следственный комитет России установил причастность командира 54 отдельной механизированной бригады ВСУ Алексея Майстренко к обстрелу Донецка, в результате которого пострадали мирные жители, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Возбуждено уголовное дело в отношении командира 54 отдельной механизированной бригады ВСУ полковника Алексея Майстренко, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ", - говорится в сообщении.По данным ведомства, четвертого мая военнослужащие 54 отдельной механизированной бригады ВСУ выполняли приказы командира Алексея Майстренко и произвели прицельный артиллерийский обстрел объектов гражданской инфраструктуры в Кировском районе Донецка. В результате получили ранения девять мирных жителей, находившиеся в маршрутном такси и в близости него, один человек погиб.Добавляется, что СК России устанавливает других лиц из числа украинских силовиков, причастных к этому преступлению, а также все обстоятельства произошедшего.Отмечается, что Алексей Майстренко уже является фигурантом ряда уголовных дел об обстрелах мирного населения Донбасса, ему заочно предъявлено обвинение.

россия

донецк (днр)

кировский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, донецк (днр), кировский район, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины