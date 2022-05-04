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СК установил причастность командира ВСУ Майстренко к обстрелу Донецка - РИА Новости, 04.05.2022
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СК установил причастность командира ВСУ Майстренко к обстрелу Донецка
СК установил причастность командира ВСУ Майстренко к обстрелу Донецка - РИА Новости, 04.05.2022
СК установил причастность командира ВСУ Майстренко к обстрелу Донецка
Следственный комитет России установил причастность командира 54 отдельной механизированной бригады ВСУ Алексея Майстренко к обстрелу Донецка, в результате... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T21:23
2022-05-04T21:23
происшествия
россия
донецк (днр)
кировский район
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Следственный комитет России установил причастность командира 54 отдельной механизированной бригады ВСУ Алексея Майстренко к обстрелу Донецка, в результате которого пострадали мирные жители, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Возбуждено уголовное дело в отношении командира 54 отдельной механизированной бригады ВСУ полковника Алексея Майстренко, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ", - говорится в сообщении.По данным ведомства, четвертого мая военнослужащие 54 отдельной механизированной бригады ВСУ выполняли приказы командира Алексея Майстренко и произвели прицельный артиллерийский обстрел объектов гражданской инфраструктуры в Кировском районе Донецка. В результате получили ранения девять мирных жителей, находившиеся в маршрутном такси и в близости него, один человек погиб.Добавляется, что СК России устанавливает других лиц из числа украинских силовиков, причастных к этому преступлению, а также все обстоятельства произошедшего.Отмечается, что Алексей Майстренко уже является фигурантом ряда уголовных дел об обстрелах мирного населения Донбасса, ему заочно предъявлено обвинение.
россия
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происшествия, россия, донецк (днр), кировский район, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
21:23 04.05.2022
 
СК установил причастность командира ВСУ Майстренко к обстрелу Донецка

СК установил причастность командира ВСУ Алексея Майстренко к обстрелу Донецка

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий демонстрирует осколки боеприпасов во дворе многоэтажного жилого дома в Донецке
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов во дворе многоэтажного жилого дома в Донецке - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов во дворе многоэтажного жилого дома в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Следственный комитет России установил причастность командира 54 отдельной механизированной бригады ВСУ Алексея Майстренко к обстрелу Донецка, в результате которого пострадали мирные жители, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело в отношении командира 54 отдельной механизированной бригады ВСУ полковника Алексея Майстренко, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, четвертого мая военнослужащие 54 отдельной механизированной бригады ВСУ выполняли приказы командира Алексея Майстренко и произвели прицельный артиллерийский обстрел объектов гражданской инфраструктуры в Кировском районе Донецка. В результате получили ранения девять мирных жителей, находившиеся в маршрутном такси и в близости него, один человек погиб.
Добавляется, что СК России устанавливает других лиц из числа украинских силовиков, причастных к этому преступлению, а также все обстоятельства произошедшего.
Отмечается, что Алексей Майстренко уже является фигурантом ряда уголовных дел об обстрелах мирного населения Донбасса, ему заочно предъявлено обвинение.
 
ПроисшествияРоссияДонецк (ДНР)Кировский районСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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