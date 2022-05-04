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СК установил причастность командира ВСУ Майстренко к обстрелу Донецка
СК установил причастность командира ВСУ Майстренко к обстрелу Донецка - РИА Новости, 04.05.2022
СК установил причастность командира ВСУ Майстренко к обстрелу Донецка
Следственный комитет России установил причастность командира 54 отдельной механизированной бригады ВСУ Алексея Майстренко к обстрелу Донецка, в результате... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T21:23
2022-05-04T21:23
2022-05-04T21:23
происшествия
россия
донецк (днр)
кировский район
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Следственный комитет России установил причастность командира 54 отдельной механизированной бригады ВСУ Алексея Майстренко к обстрелу Донецка, в результате которого пострадали мирные жители, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Возбуждено уголовное дело в отношении командира 54 отдельной механизированной бригады ВСУ полковника Алексея Майстренко, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ", - говорится в сообщении.По данным ведомства, четвертого мая военнослужащие 54 отдельной механизированной бригады ВСУ выполняли приказы командира Алексея Майстренко и произвели прицельный артиллерийский обстрел объектов гражданской инфраструктуры в Кировском районе Донецка. В результате получили ранения девять мирных жителей, находившиеся в маршрутном такси и в близости него, один человек погиб.Добавляется, что СК России устанавливает других лиц из числа украинских силовиков, причастных к этому преступлению, а также все обстоятельства произошедшего.Отмечается, что Алексей Майстренко уже является фигурантом ряда уголовных дел об обстрелах мирного населения Донбасса, ему заочно предъявлено обвинение.
россия
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РИА Новости
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происшествия, россия, донецк (днр), кировский район, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
СК установил причастность командира ВСУ Майстренко к обстрелу Донецка
СК установил причастность командира ВСУ Алексея Майстренко к обстрелу Донецка