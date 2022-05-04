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Украинские войска выпустили 40 ракет из "Градов" в сторону Донецка
Украинские войска выпустили 40 ракет из "Градов" в сторону Донецка - РИА Новости, 04.05.2022
Украинские войска выпустили 40 ракет из "Градов" в сторону Донецка
Украинские войска выпустили 40 ракет из "Градов" в сторону Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T20:56
2022-05-04T20:56
2022-05-04T20:56
обострение ситуации в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили 40 ракет из "Градов" в сторону Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 20.05 - н.п. Водяное – г. Донецк: выпущено 40 ракет из БМ21 "Град", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220504/ukraina-1786878100.html
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в мире, владимир путин, донецк (днр), украина, россия
Украинские войска выпустили 40 ракет из "Градов" в сторону Донецка
СЦКК: украинские войска выпустили 40 ракет из "Градов" в сторону Донецка