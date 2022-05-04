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Власти Турции рассказали, должны ли авиапассажиры при перелете быть в маске
Власти Турции рассказали, должны ли авиапассажиры при перелете быть в маске - РИА Новости, 04.05.2022
Власти Турции рассказали, должны ли авиапассажиры при перелете быть в маске
Власти Турции объяснили, что больше не нужно носить маски авиапассажирам во время перелетов, сообщает АТОР. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T11:28
2022-05-04T11:28
2022-05-04T11:28
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пассажиры
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Власти Турции объяснили, что больше не нужно носить маски авиапассажирам во время перелетов, сообщает АТОР.Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа отметил, что такой необходимости больше нет. Хотя прикрывать нос и рот маской гражданам по-прежнему рекомендуется, особенно путешественникам старше 65 лет и имеющим хронические заболевания."Такие пассажиры должны защищать себя там, где они видят риск. С другой стороны, в маске обязательно следует находиться людям с симптомами инфекции верхних дыхательных путей, чтобы не заразить окружающих", — сказал он.Таким образом, турецкие авиакомпании получили право отменить обязательный масочный режим. Ранее о том, что это необходимо, потому что "пассажиры устали", заявлял глава Turkish Airlines Биляль Экши.С 27 апреля в стране отменено требование быть в маске в закрытых помещениях, кроме медучреждений и общественного транспорта.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, турция, ассоциация туроператоров россии (атор), turkish airlines, новости - туризм, коронавирус covid-19, пассажиры, самолеты
Власти Турции рассказали, должны ли авиапассажиры при перелете быть в маске
Власти Турции объяснили, что авиапассажирам в самолетах маски больше не нужны
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости.
Власти Турции объяснили, что больше не нужно носить маски авиапассажирам во время перелетов, сообщает
АТОР.
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа отметил, что такой необходимости больше нет. Хотя прикрывать нос и рот маской гражданам по-прежнему рекомендуется, особенно путешественникам старше 65 лет и имеющим хронические заболевания.
"Такие пассажиры должны защищать себя там, где они видят риск. С другой стороны, в маске обязательно следует находиться людям с симптомами инфекции верхних дыхательных путей, чтобы не заразить окружающих", — сказал он.
Таким образом, турецкие авиакомпании получили право отменить обязательный масочный режим. Ранее о том, что это необходимо, потому что "пассажиры устали", заявлял глава Turkish Airlines Биляль Экши.
С 27 апреля в стране отменено требование быть в маске в закрытых помещениях, кроме медучреждений и общественного транспорта.