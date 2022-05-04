https://ria.ru/20220504/turtsiya-1786718017.html

Власти Турции рассказали, должны ли авиапассажиры при перелете быть в маске

Власти Турции рассказали, должны ли авиапассажиры при перелете быть в маске - РИА Новости, 04.05.2022

Власти Турции рассказали, должны ли авиапассажиры при перелете быть в маске

Власти Турции объяснили, что больше не нужно носить маски авиапассажирам во время перелетов, сообщает АТОР. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T11:28

2022-05-04T11:28

2022-05-04T11:28

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Власти Турции объяснили, что больше не нужно носить маски авиапассажирам во время перелетов, сообщает АТОР.Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа отметил, что такой необходимости больше нет. Хотя прикрывать нос и рот маской гражданам по-прежнему рекомендуется, особенно путешественникам старше 65 лет и имеющим хронические заболевания."Такие пассажиры должны защищать себя там, где они видят риск. С другой стороны, в маске обязательно следует находиться людям с симптомами инфекции верхних дыхательных путей, чтобы не заразить окружающих", — сказал он.Таким образом, турецкие авиакомпании получили право отменить обязательный масочный режим. Ранее о том, что это необходимо, потому что "пассажиры устали", заявлял глава Turkish Airlines Биляль Экши.С 27 апреля в стране отменено требование быть в маске в закрытых помещениях, кроме медучреждений и общественного транспорта.

https://ria.ru/20210907/alanya-1748600364.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, турция, ассоциация туроператоров россии (атор), turkish airlines, новости - туризм, коронавирус covid-19, пассажиры, самолеты