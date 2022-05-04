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Власти Турции рассказали, должны ли авиапассажиры при перелете быть в маске - РИА Новости, 04.05.2022
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Туризм
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Власти Турции рассказали, должны ли авиапассажиры при перелете быть в маске
Власти Турции рассказали, должны ли авиапассажиры при перелете быть в маске - РИА Новости, 04.05.2022
Власти Турции рассказали, должны ли авиапассажиры при перелете быть в маске
Власти Турции объяснили, что больше не нужно носить маски авиапассажирам во время перелетов, сообщает АТОР. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T11:28
2022-05-04T11:28
туризм
туризм
турция
ассоциация туроператоров россии (атор)
turkish airlines
новости - туризм
коронавирус covid-19
пассажиры
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Власти Турции объяснили, что больше не нужно носить маски авиапассажирам во время перелетов, сообщает АТОР.Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа отметил, что такой необходимости больше нет. Хотя прикрывать нос и рот маской гражданам по-прежнему рекомендуется, особенно путешественникам старше 65 лет и имеющим хронические заболевания."Такие пассажиры должны защищать себя там, где они видят риск. С другой стороны, в маске обязательно следует находиться людям с симптомами инфекции верхних дыхательных путей, чтобы не заразить окружающих", — сказал он.Таким образом, турецкие авиакомпании получили право отменить обязательный масочный режим. Ранее о том, что это необходимо, потому что "пассажиры устали", заявлял глава Turkish Airlines Биляль Экши.С 27 апреля в стране отменено требование быть в маске в закрытых помещениях, кроме медучреждений и общественного транспорта.
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туризм, турция, ассоциация туроператоров россии (атор), turkish airlines, новости - туризм, коронавирус covid-19, пассажиры, самолеты
11:28 04.05.2022
 
Власти Турции рассказали, должны ли авиапассажиры при перелете быть в маске

Власти Турции объяснили, что авиапассажирам в самолетах маски больше не нужны

© РИА Новости / Мустафа Далпальта / Перейти в фотобанкТуристы из России, прибывшие на отдых в Турцию
Туристы из России, прибывшие на отдых в Турцию - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Мустафа Далпальта
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Власти Турции объяснили, что больше не нужно носить маски авиапассажирам во время перелетов, сообщает АТОР.
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа отметил, что такой необходимости больше нет. Хотя прикрывать нос и рот маской гражданам по-прежнему рекомендуется, особенно путешественникам старше 65 лет и имеющим хронические заболевания.
"Такие пассажиры должны защищать себя там, где они видят риск. С другой стороны, в маске обязательно следует находиться людям с симптомами инфекции верхних дыхательных путей, чтобы не заразить окружающих", — сказал он.
Таким образом, турецкие авиакомпании получили право отменить обязательный масочный режим. Ранее о том, что это необходимо, потому что "пассажиры устали", заявлял глава Turkish Airlines Биляль Экши.
С 27 апреля в стране отменено требование быть в маске в закрытых помещениях, кроме медучреждений и общественного транспорта.
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