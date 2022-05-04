https://ria.ru/20220504/trud-1786800567.html

Минтруд уделяет молодежи особое внимание, заявил Котяков

Минтруд уделяет молодежи особое внимание, заявил Котяков - РИА Новости, 04.05.2022

Минтруд уделяет молодежи особое внимание, заявил Котяков

Глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что особое внимание Минтруд сегодня уделяет молодежи, выходящей на рынок труда. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T14:10

2022-05-04T14:10

2022-05-04T14:21

общество

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

антон котяков

владимир путин

россия

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что особое внимание Минтруд сегодня уделяет молодежи, выходящей на рынок труда."Особое внимание мы на сегодняшний день уделяем молодежи. Мы прекрасно понимаем, что в начале лета у нас ребята, которые закончат высшие учебные заведения, средние профессиональные образовательные учреждения, выйдут на рынок. Мы сформировали вместе с Рособорнадзором целую систему мониторинга. Мы сопоставили реестры выпускников за последние три года с данными электронной трудовой книжки на базе Пенсионного фонда. На сегодняшний день мы четко понимаем, кто из ребят куда трудоустроился, какую заработную плату получает", - сказал Котяков на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.Котяков отметил, что в режиме онлайн министерство получает данные, кто из ребят устроился, а кто ещё нет."В случае, если молодой человек по истечении четырех месяцев не смог трудоустроиться, найти профессию, которая соответствует его специальности или на которую он был готов, мы запустили программу субсидирования найма молодежи, которая предполагает дополнительные вливания работодателю, дополнительную поддержку работодателю в случае, если он берет такого выпускника", - сказал министр.

https://ria.ru/20220504/putin-1786794944.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), антон котяков, владимир путин, россия