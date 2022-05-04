https://ria.ru/20220504/trud-1786800567.html
Минтруд уделяет молодежи особое внимание, заявил Котяков
Минтруд уделяет молодежи особое внимание, заявил Котяков - РИА Новости, 04.05.2022
Минтруд уделяет молодежи особое внимание, заявил Котяков
Глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что особое внимание Минтруд сегодня уделяет молодежи, выходящей на рынок труда. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T14:10
2022-05-04T14:10
2022-05-04T14:21
общество
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
антон котяков
владимир путин
россия
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что особое внимание Минтруд сегодня уделяет молодежи, выходящей на рынок труда."Особое внимание мы на сегодняшний день уделяем молодежи. Мы прекрасно понимаем, что в начале лета у нас ребята, которые закончат высшие учебные заведения, средние профессиональные образовательные учреждения, выйдут на рынок. Мы сформировали вместе с Рособорнадзором целую систему мониторинга. Мы сопоставили реестры выпускников за последние три года с данными электронной трудовой книжки на базе Пенсионного фонда. На сегодняшний день мы четко понимаем, кто из ребят куда трудоустроился, какую заработную плату получает", - сказал Котяков на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.Котяков отметил, что в режиме онлайн министерство получает данные, кто из ребят устроился, а кто ещё нет."В случае, если молодой человек по истечении четырех месяцев не смог трудоустроиться, найти профессию, которая соответствует его специальности или на которую он был готов, мы запустили программу субсидирования найма молодежи, которая предполагает дополнительные вливания работодателю, дополнительную поддержку работодателю в случае, если он берет такого выпускника", - сказал министр.
https://ria.ru/20220504/putin-1786794944.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), антон котяков, владимир путин, россия
14:10 04.05.2022 (обновлено: 14:21 04.05.2022)
Минтруд уделяет молодежи особое внимание, заявил Котяков
Глава Минтруда: особое внимание ведомство уделяет молодежи, выходящей на рынок труда
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что особое внимание Минтруд сегодня уделяет молодежи, выходящей на рынок труда.
"Особое внимание мы на сегодняшний день уделяем молодежи. Мы прекрасно понимаем, что в начале лета у нас ребята, которые закончат высшие учебные заведения, средние профессиональные образовательные учреждения, выйдут на рынок. Мы сформировали вместе с Рособорнадзором целую систему мониторинга. Мы сопоставили реестры выпускников за последние три года с данными электронной трудовой книжки на базе Пенсионного фонда. На сегодняшний день мы четко понимаем, кто из ребят куда трудоустроился, какую заработную плату получает", - сказал Котяков на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным
.
Котяков отметил, что в режиме онлайн министерство получает данные, кто из ребят устроился, а кто ещё нет.
"В случае, если молодой человек по истечении четырех месяцев не смог трудоустроиться, найти профессию, которая соответствует его специальности или на которую он был готов, мы запустили программу субсидирования найма молодежи, которая предполагает дополнительные вливания работодателю, дополнительную поддержку работодателю в случае, если он берет такого выпускника", - сказал министр.