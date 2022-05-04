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Французов предупредили о новом повышении цен на топливо - РИА Новости, 04.05.2022
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Французов предупредили о новом повышении цен на топливо
Французов предупредили о новом повышении цен на топливо - РИА Новости, 04.05.2022
Французов предупредили о новом повышении цен на топливо
Во Франции ожидается новое повышение цен на топливо в случае введения запрета на импорт российской нефти в страны ЕС, заявил президент отделения дистрибьюторов... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T14:05
2022-05-04T14:05
экономика
урсула фон дер ляйен
франция
россия
еврокомиссия
евросоюз
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ПАРИЖ, 4 мая - РИА Новости. Во Франции ожидается новое повышение цен на топливо в случае введения запрета на импорт российской нефти в страны ЕС, заявил президент отделения дистрибьюторов топлива и новых источников энергии в профсоюзе Mobilians Франсис Пусс.Ранее глава глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК в рамках нового, шестого пакета санкций против России предложит поэтапно запретить весь импорт российской нефти в ЕС."Да, российская нефть важна для французского импорта, хоть и больше всего ее потребляет не Франция, но без поставок 20% российской нефти нам не обойтись", - сказал Пусс в эфире радиостанции France info.Президент отделения профсоюза добавил, что в настоящее время идет поиск альтернатив российской нефти.По его словам, цены на нефть будут и далее расти в виду готовящегося эмбарго на импорт нефти из РФ."Нефть, как и другое сырье, не имеет экономического регулирования. Здесь действует закон спроса и предложения", - отметил он.
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экономика, урсула фон дер ляйен, франция, россия, еврокомиссия, евросоюз
14:05 04.05.2022
 
Французов предупредили о новом повышении цен на топливо

Французский профсоюз Mobilians предупредил о новом повышении цен на топливо

© РИА Новости / Евгений Переверзев / Перейти в фотобанкМужчина заправляет автомобиль на АЗС
Мужчина заправляет автомобиль на АЗС - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Евгений Переверзев
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Мужчина заправляет автомобиль на АЗС. Архивное фото
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ПАРИЖ, 4 мая - РИА Новости. Во Франции ожидается новое повышение цен на топливо в случае введения запрета на импорт российской нефти в страны ЕС, заявил президент отделения дистрибьюторов топлива и новых источников энергии в профсоюзе Mobilians Франсис Пусс.
Ранее глава глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК в рамках нового, шестого пакета санкций против России предложит поэтапно запретить весь импорт российской нефти в ЕС.
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"Да, российская нефть важна для французского импорта, хоть и больше всего ее потребляет не Франция, но без поставок 20% российской нефти нам не обойтись", - сказал Пусс в эфире радиостанции France info.
Президент отделения профсоюза добавил, что в настоящее время идет поиск альтернатив российской нефти.
По его словам, цены на нефть будут и далее расти в виду готовящегося эмбарго на импорт нефти из РФ.
"Нефть, как и другое сырье, не имеет экономического регулирования. Здесь действует закон спроса и предложения", - отметил он.
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