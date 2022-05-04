https://ria.ru/20220504/toplivo-1786798849.html

Французов предупредили о новом повышении цен на топливо

Французов предупредили о новом повышении цен на топливо - РИА Новости, 04.05.2022

Французов предупредили о новом повышении цен на топливо

Во Франции ожидается новое повышение цен на топливо в случае введения запрета на импорт российской нефти в страны ЕС, заявил президент отделения дистрибьюторов... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T14:05

2022-05-04T14:05

2022-05-04T14:05

экономика

урсула фон дер ляйен

франция

россия

еврокомиссия

евросоюз

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ПАРИЖ, 4 мая - РИА Новости. Во Франции ожидается новое повышение цен на топливо в случае введения запрета на импорт российской нефти в страны ЕС, заявил президент отделения дистрибьюторов топлива и новых источников энергии в профсоюзе Mobilians Франсис Пусс.Ранее глава глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК в рамках нового, шестого пакета санкций против России предложит поэтапно запретить весь импорт российской нефти в ЕС."Да, российская нефть важна для французского импорта, хоть и больше всего ее потребляет не Франция, но без поставок 20% российской нефти нам не обойтись", - сказал Пусс в эфире радиостанции France info.Президент отделения профсоюза добавил, что в настоящее время идет поиск альтернатив российской нефти.По его словам, цены на нефть будут и далее расти в виду готовящегося эмбарго на импорт нефти из РФ."Нефть, как и другое сырье, не имеет экономического регулирования. Здесь действует закон спроса и предложения", - отметил он.

https://ria.ru/20220503/protesty-1786601236.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, урсула фон дер ляйен, франция, россия, еврокомиссия, евросоюз