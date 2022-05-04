https://ria.ru/20220504/swift-1786739869.html
Некоторые белорусские банки отключат от SWIFT в рамках новых санкций ЕС
Некоторые белорусские банки отключат от SWIFT в рамках новых санкций ЕС - РИА Новости, 04.05.2022
Некоторые белорусские банки отключат от SWIFT в рамках новых санкций ЕС
Ряд белорусских банков, как ожидается, будут отключены от международной межбанковской системы SWIFT в рамках нового пакета санкций ЕС, передает агентство... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T11:08
2022-05-04T11:08
2022-05-04T11:08
экономика
евросоюз
swift
белоруссия
санкции
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Ряд белорусских банков, как ожидается, будут отключены от международной межбанковской системы SWIFT в рамках нового пакета санкций ЕС, передает агентство Блумберг со ссылкой на источник."Ожидается, что ЕС отключит от SWIFT еще больше белорусских банков в рамках пакета мер, который, как ожидается, будет одобрен на этой неделе", - приводит агентство слова источника.
https://ria.ru/20220504/sanktsii-1786736758.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, евросоюз, swift, белоруссия, санкции
Некоторые белорусские банки отключат от SWIFT в рамках новых санкций ЕС
Блумберг: некоторые белорусские банки отключат от SWIFT в рамках новых санкций ЕС