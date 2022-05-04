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Некоторые белорусские банки отключат от SWIFT в рамках новых санкций ЕС - РИА Новости, 04.05.2022
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Некоторые белорусские банки отключат от SWIFT в рамках новых санкций ЕС
Некоторые белорусские банки отключат от SWIFT в рамках новых санкций ЕС - РИА Новости, 04.05.2022
Некоторые белорусские банки отключат от SWIFT в рамках новых санкций ЕС
Ряд белорусских банков, как ожидается, будут отключены от международной межбанковской системы SWIFT в рамках нового пакета санкций ЕС, передает агентство... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T11:08
2022-05-04T11:08
экономика
евросоюз
swift
белоруссия
санкции
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Ряд белорусских банков, как ожидается, будут отключены от международной межбанковской системы SWIFT в рамках нового пакета санкций ЕС, передает агентство Блумберг со ссылкой на источник."Ожидается, что ЕС отключит от SWIFT еще больше белорусских банков в рамках пакета мер, который, как ожидается, будет одобрен на этой неделе", - приводит агентство слова источника.
https://ria.ru/20220504/sanktsii-1786736758.html
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экономика, евросоюз, swift, белоруссия, санкции
11:08 04.05.2022
 
Некоторые белорусские банки отключат от SWIFT в рамках новых санкций ЕС

Блумберг: некоторые белорусские банки отключат от SWIFT в рамках новых санкций ЕС

© Фото : SWIFTЛоготип SWIFT
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© Фото : SWIFT
Логотип SWIFT
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Ряд белорусских банков, как ожидается, будут отключены от международной межбанковской системы SWIFT в рамках нового пакета санкций ЕС, передает агентство Блумберг со ссылкой на источник.
"Ожидается, что ЕС отключит от SWIFT еще больше белорусских банков в рамках пакета мер, который, как ожидается, будет одобрен на этой неделе", - приводит агентство слова источника.
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
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ЭкономикаЕвросоюзSWIFTБелоруссияСанкции
 
 
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