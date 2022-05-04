https://ria.ru/20220504/swift-1786739869.html

Некоторые белорусские банки отключат от SWIFT в рамках новых санкций ЕС

Некоторые белорусские банки отключат от SWIFT в рамках новых санкций ЕС - РИА Новости, 04.05.2022

Некоторые белорусские банки отключат от SWIFT в рамках новых санкций ЕС

Ряд белорусских банков, как ожидается, будут отключены от международной межбанковской системы SWIFT в рамках нового пакета санкций ЕС, передает агентство... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T11:08

2022-05-04T11:08

2022-05-04T11:08

экономика

евросоюз

swift

белоруссия

санкции

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Ряд белорусских банков, как ожидается, будут отключены от международной межбанковской системы SWIFT в рамках нового пакета санкций ЕС, передает агентство Блумберг со ссылкой на источник."Ожидается, что ЕС отключит от SWIFT еще больше белорусских банков в рамках пакета мер, который, как ожидается, будет одобрен на этой неделе", - приводит агентство слова источника.

https://ria.ru/20220504/sanktsii-1786736758.html

белоруссия

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, евросоюз, swift, белоруссия, санкции