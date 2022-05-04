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"Правда тела". Орехи и сухофрукты
"Правда тела". Орехи и сухофрукты - РИА Новости, 04.05.2022
"Правда тела". Орехи и сухофрукты
Орехи и сухофрукты кажутся здоровым перекусом. Но, по сути, орехи - это жир, а сухофрукты калорийнее свежих фруктов. “Магазинную” курагу часто вымачивают в сахарном сиропе, изюм - обрабатывают диоксидом серы. Так сколько сухофруктов и орехов можно есть, чтобы не навредить здоровью (и почему лучше разложить их по небольшим пакетам)?
2022-05-04T12:00
2022-05-04T12:00
2022-05-04T12:00
правда тела
подкаст
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"Правда тела". Орехи и сухофрукты
Орехи и сухофрукты кажутся здоровым перекусом. Но, по сути, орехи - это жир, а сухофрукты калорийнее свежих фруктов. “Магазинную” курагу часто вымачивают в сахарном сиропе, изюм - обрабатывают диоксидом серы. Так сколько сухофруктов и орехов можно есть, чтобы не навредить здоровью (и почему лучше разложить их по небольшим пакетам)?
audio/mpeg
"Правда тела". Орехи и сухофрукты
Орехи и сухофрукты кажутся здоровым перекусом. Но, по сути, орехи - это жир, а сухофрукты калорийнее свежих фруктов. “Магазинную” курагу часто вымачивают в сахарном сиропе, изюм - обрабатывают диоксидом серы. Так сколько сухофруктов и орехов можно есть, чтобы не навредить здоровью (и почему лучше разложить их по небольшим пакетам)?
audio/mpeg
Почему дешевый изюм может быть лучше по составу, чем дорогие сухофрукты? И как “низкокалорийные” салаты перестают быть такими, если туда добавлены семечки, масло и сыр? Рассказывает диетолог, член Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.01:02 Орехи и сухофрукты - идеально здоровая еда или нет?01:25 “Орехи, по сути, это жир”02:34 Сравниваем упаковку фундука и эклеры03:40 Какую пользу мы получаем из орехов04:18 Нужно ли замачивать орехи05:40 Ореховая паста06:55 Что происходит с орехами при обжарке08:03 Тыквенные семечки11:52 “Мягкая курага - та, которую вымачивают в сахарном сиропе”15:28 Черноcлив и курага как профилактика запоров17:00 Зачем сухофрукты обрабатывают диоксидом серыСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Наталия ШашинаМонтаж Анастасии ПаниотиПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.
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подкаст, аудио
"Правда тела". Орехи и сухофрукты
Орехи и сухофрукты кажутся здоровым перекусом. Но, по сути, орехи - это жир, а сухофрукты калорийнее свежих фруктов. “Магазинную” курагу часто вымачивают в сахарном сиропе, изюм - обрабатывают диоксидом серы. Так сколько сухофруктов и орехов можно есть, чтобы не навредить здоровью (и почему лучше разложить их по небольшим пакетам)?
Почему дешевый изюм может быть лучше по составу, чем дорогие сухофрукты? И как “низкокалорийные” салаты перестают быть такими, если туда добавлены семечки, масло и сыр? Рассказывает диетолог, член Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша
.
01:02 Орехи и сухофрукты - идеально здоровая еда или нет?
01:25 “Орехи, по сути, это жир”
02:34 Сравниваем упаковку фундука и эклеры
03:40 Какую пользу мы получаем из орехов
04:18 Нужно ли замачивать орехи
06:55 Что происходит с орехами при обжарке
11:52 “Мягкая курага - та, которую вымачивают в сахарном сиропе”
15:28 Черноcлив и курага как профилактика запоров
17:00 Зачем сухофрукты обрабатывают диоксидом серы
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