https://ria.ru/20220504/sud-1786872477.html

Верховный суд России отказал Bloomberg в пересмотре иска "Роснефти"

Верховный суд России отказал Bloomberg в пересмотре иска "Роснефти" - РИА Новости, 04.05.2022

Верховный суд России отказал Bloomberg в пересмотре иска "Роснефти"

Верховный суд России согласился с тремя нижестоящими инстанциями, которые по иску "Роснефти" признали не соответствующими действительности и порочащими ее... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T19:34

2022-05-04T19:34

2022-05-04T19:34

экономика

россия

сингапур

таймыр

роснефть

trafigura

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Верховный суд России согласился с тремя нижестоящими инстанциями, которые по иску "Роснефти" признали не соответствующими действительности и порочащими ее деловую репутацию пять фрагментов публикации Bloomberg о покупке трейдером Trafigura доли в нефтяном проекте "Роснефти" в Арктике.Как следует из появившейся в среду информации в картотеке арбитражных дел, судья ВС РФ Юрий Иваненко отклонил кассационную жалобу информагентства, просившего передать дело на пересмотр в Судебную коллегию по экономическим спорам.Спор возник из-за январской 2021 года публикации Bloomberg, в которой говорилось, что международный трейдер Trafigura получил в "Московском кредитном банке" кредит на 7 миллиардов долларов и за счет этих, а также "малой доли" собственных средств приобрел десятипроцентную долю в ООО "Восток Ойл".По словам представителя "Роснефти" в суде, "публикация фактически содержит информацию о том, что привлечение иностранных инвестиций, о которых заявляет компания "Роснефть", фактически является фиктивным, то есть, по сути, приходят некие иностранные инвесторы, которые приобретают долю в проекте за счет российских денежных средств". Юрист отметил, что возврат кредита инвестор будет осуществлять из собственных средств.Истец также возражал против высказываний о том, что инвестор вложил "малую долю" собственных средств, отметив, что эта сумма – порядка, по его словам, 1,4 миллиарда евро – больше годовой прибыли Trafigura, и о том, что риски инвестора ограничены, а одним из условий сделки было заключение контрактов на поставку нефти и ряд других.Ответчик исковые требования не признал. По словам представителя Bloomberg, часть спорных фрагментов является мнением авторов, другая часть подтверждается официальными источниками информации в России и Сингапуре. По поводу величины доли, ответчик отметил, что в общей цене сделки – по его словам, это 7 миллиардов евро – доля собственных средств покупателя составила 17,5%, при этом эпитет "малая" является оценочным суждением. В целом, по словам представителя Bloomberg, статья посвящена получению Trafigura кредита, а не "Роснефти", чье название упоминается один раз.Суды обязали Bloomberg удалить соответствующие фрагменты со своего сайта, а также опубликовать там опровержение в виде сообщения о принятом судебном акте."Роснефть" в рамках проекта "Восток Ойл" планирует сформировать новую нефтегазовую провинцию на полуострове Таймыр. Как ожидается, он объединит крупнейшие месторождения Ванкорского кластера (Ванкорское, Сузунское, Тагульское и Лодочное), а также Пайяхскую группу месторождений и Западно-Иркинский участок. Под нужды проекта собираются построить порт в бухте Север, из которого нефть планируется экспортировать по Северному морскому пути.

https://ria.ru/20220421/krazha-1784702907.html

https://ria.ru/20220504/finlyandiya-1786710391.html

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экономика, россия, сингапур, таймыр, роснефть, trafigura, вооруженные силы рф