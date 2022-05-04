https://ria.ru/20220504/sud-1786812731.html

Виновник столкновения двух Су-34 под Липецком получил два года условно

Виновник столкновения двух Су-34 под Липецком получил два года условно - РИА Новости, 04.05.2022

Виновник столкновения двух Су-34 под Липецком получил два года условно

Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил к двум годам лишения свободы условно военнослужащего Липецкого гарнизона за нарушение правил полетов, которое... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T14:45

2022-05-04T14:45

2022-05-04T14:45

происшествия

су-34

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ВОРОНЕЖ, 4 мая - РИА Новости. Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил к двум годам лишения свободы условно военнослужащего Липецкого гарнизона за нарушение правил полетов, которое привело к столкновению двух самолетов, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судебной системы Тамбовской области.По ее данным, 5 сентября 2019 года в районе населенного пункта Инициатор Лебедянского района Липецкой области подсудимый, "управляя самолетом Су-34 и выполняя полет в составе пары с другим самолетом в качестве ведомого, без разрешения ведущего вышел из полетного порядка, сообщив ему не соответствующие действительности сведения о своем местонахождении в воздушном пространстве, после чего совершил обгон самолета ведущего, также не доложив об этом".При снижении высоты полета ведущего самолета Су-34 дважды с ним соприкоснулся, в результате чего Минобороны был причинен значительный имущественный вред, а также были поставлены под угрозу жизнь и здоровье членов экипажей, отмечается в релизе.В отношении военнослужащего Липецкого гарнизона было возбуждено дело по статье "Нарушение правил полетов или подготовки к ним", санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы. На судебном заседании подсудимый свою вину не признал."Военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком в 1 год, а также с него взысканы в пользу министерства обороны Российской Федерации 3 миллиона рублей в счет компенсации причиненного преступлением имущественного ущерба", - говорится в сообщении.Приговор в законную силу пока не вступил.В сентябре 2019 года источник в силовых структурах рассказал РИА Новости, что два истребителя-бомбардировщика Су-34 соприкоснулись в воздухе в небе над Липецком, после инцидента пилотам удалось посадить свои самолеты.

https://ria.ru/20190906/1558396409.html

https://ria.ru/20220429/prilozhenie-1786101283.html

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происшествия, су-34