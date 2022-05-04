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Виновник столкновения двух Су-34 под Липецком получил два года условно - РИА Новости, 04.05.2022
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Виновник столкновения двух Су-34 под Липецком получил два года условно
Виновник столкновения двух Су-34 под Липецком получил два года условно - РИА Новости, 04.05.2022
Виновник столкновения двух Су-34 под Липецком получил два года условно
Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил к двум годам лишения свободы условно военнослужащего Липецкого гарнизона за нарушение правил полетов, которое... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T14:45
2022-05-04T14:45
происшествия
су-34
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ВОРОНЕЖ, 4 мая - РИА Новости. Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил к двум годам лишения свободы условно военнослужащего Липецкого гарнизона за нарушение правил полетов, которое привело к столкновению двух самолетов, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судебной системы Тамбовской области.По ее данным, 5 сентября 2019 года в районе населенного пункта Инициатор Лебедянского района Липецкой области подсудимый, "управляя самолетом Су-34 и выполняя полет в составе пары с другим самолетом в качестве ведомого, без разрешения ведущего вышел из полетного порядка, сообщив ему не соответствующие действительности сведения о своем местонахождении в воздушном пространстве, после чего совершил обгон самолета ведущего, также не доложив об этом".При снижении высоты полета ведущего самолета Су-34 дважды с ним соприкоснулся, в результате чего Минобороны был причинен значительный имущественный вред, а также были поставлены под угрозу жизнь и здоровье членов экипажей, отмечается в релизе.В отношении военнослужащего Липецкого гарнизона было возбуждено дело по статье "Нарушение правил полетов или подготовки к ним", санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы. На судебном заседании подсудимый свою вину не признал."Военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком в 1 год, а также с него взысканы в пользу министерства обороны Российской Федерации 3 миллиона рублей в счет компенсации причиненного преступлением имущественного ущерба", - говорится в сообщении.Приговор в законную силу пока не вступил.В сентябре 2019 года источник в силовых структурах рассказал РИА Новости, что два истребителя-бомбардировщика Су-34 соприкоснулись в воздухе в небе над Липецком, после инцидента пилотам удалось посадить свои самолеты.
https://ria.ru/20190906/1558396409.html
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происшествия, су-34
14:45 04.05.2022
 
Виновник столкновения двух Су-34 под Липецком получил два года условно

Тамбовский суд: виновник столкновения двух Су-34 под Липецком получил два года условно

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 4 мая - РИА Новости. Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил к двум годам лишения свободы условно военнослужащего Липецкого гарнизона за нарушение правил полетов, которое привело к столкновению двух самолетов, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судебной системы Тамбовской области.
По ее данным, 5 сентября 2019 года в районе населенного пункта Инициатор Лебедянского района Липецкой области подсудимый, "управляя самолетом Су-34 и выполняя полет в составе пары с другим самолетом в качестве ведомого, без разрешения ведущего вышел из полетного порядка, сообщив ему не соответствующие действительности сведения о своем местонахождении в воздушном пространстве, после чего совершил обгон самолета ведущего, также не доложив об этом".
Истребители-бомбардировщики Су-34 - РИА Новости, 1920, 06.09.2019
6 сентября 2019, 14:43
Два Су-34 могут отправить на ремонт после инцидента в небе над Липецком
При снижении высоты полета ведущего самолета Су-34 дважды с ним соприкоснулся, в результате чего Минобороны был причинен значительный имущественный вред, а также были поставлены под угрозу жизнь и здоровье членов экипажей, отмечается в релизе.
В отношении военнослужащего Липецкого гарнизона было возбуждено дело по статье "Нарушение правил полетов или подготовки к ним", санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы. На судебном заседании подсудимый свою вину не признал.
"Военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком в 1 год, а также с него взысканы в пользу министерства обороны Российской Федерации 3 миллиона рублей в счет компенсации причиненного преступлением имущественного ущерба", - говорится в сообщении.
Приговор в законную силу пока не вступил.
В сентябре 2019 года источник в силовых структурах рассказал РИА Новости, что два истребителя-бомбардировщика Су-34 соприкоснулись в воздухе в небе над Липецком, после инцидента пилотам удалось посадить свои самолеты.
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