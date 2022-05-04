Рейтинг@Mail.ru
Почти 100 студентов стали стажерами на предприятиях технополиса "Москва" - РИА Новости, 04.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20220504/stazhery-1786752737.html
Почти 100 студентов стали стажерами на предприятиях технополиса "Москва"
Почти 100 студентов стали стажерами на предприятиях технополиса "Москва" - РИА Новости, 04.05.2022
Почти 100 студентов стали стажерами на предприятиях технополиса "Москва"
С начала года 96 учащихся ведущих технологических вузов и колледжей Москвы выбрали местом для стажировки предприятия микроэлектронной промышленности в особой... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T11:53
2022-05-04T11:53
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597672962_178:0:1600:800_1920x0_80_0_0_7128c3377d59bb6b6f1ac363d6a92f07.jpg
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. С начала года 96 учащихся ведущих технологических вузов и колледжей Москвы выбрали местом для стажировки предприятия микроэлектронной промышленности в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис Москва", сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Ведущий кластер ОЭЗ Москвы – кластер микроэлектроники и оптики, в который входит свыше 30 компаний, – активно привлекает молодые кадры. С начала этого года на его предприятия устроились на стажировку 96 студентов различных вузов и колледжей. Самые востребованные специальности в кластере – это инженеры-конструкторы, проектировщики и разработчики, программисты и технологи", – рассказал руководитель ДИПП Владислав Овчинский.На стажировку в ОЭЗ Москвы устроились учащиеся Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ", Московского энергетического института, Национального исследовательского университета "МИЭТ", Московского авиационного института, Российского университета транспорта (МИИТ), Российской международной академии туризма, Московского государственного образовательного комплекса, колледжа "Подмосковье", политехнического колледжа № 50 и других учреждений, отмечается в сообщении.Молодых специалистов пригласили такие компании, как ГК "Микрон", "Бифорком Тек", "Профотек", НПЦ "ЭЛВИС", "ЗНТЦ", "Тест-Контакт", "Термико" и АО "НИИМЭ". Больше всего студентов приняли предприятия микроэлектроники на площадке "Алабушево".Столичный технополис на протяжении нескольких лет сотрудничает с центрами карьеры профильных вузов и колледжей столицы, а также с городским центром профессионального и карьерного развития. На площадках ОЭЗ регулярно проводятся HR-мероприятия и дни карьеры, а также работают кадровые спецпроекты.
https://ria.ru/20220429/moskva-1786190772.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597672962_374:0:1441:800_1920x0_80_0_0_91913af4b93e34fa175e3399fcd45dce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва
11:53 04.05.2022
 

Почти 100 студентов стали стажерами на предприятиях технополиса "Москва"

© Фото : Mos.ru/Е. СамаринаСтенд "Технополис Москва"
Стенд Технополис Москва - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© Фото : Mos.ru/Е. Самарина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. С начала года 96 учащихся ведущих технологических вузов и колледжей Москвы выбрали местом для стажировки предприятия микроэлектронной промышленности в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис Москва", сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Ведущий кластер ОЭЗ Москвы – кластер микроэлектроники и оптики, в который входит свыше 30 компаний, – активно привлекает молодые кадры. С начала этого года на его предприятия устроились на стажировку 96 студентов различных вузов и колледжей. Самые востребованные специальности в кластере – это инженеры-конструкторы, проектировщики и разработчики, программисты и технологи", – рассказал руководитель ДИПП Владислав Овчинский.
Движение автотранспорта по улице Большая Дорогомиловская в Москве - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
29 апреля, 16:24Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Объемы промпроизводства Москвы выросли на 20% в первом квартале
На стажировку в ОЭЗ Москвы устроились учащиеся Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ", Московского энергетического института, Национального исследовательского университета "МИЭТ", Московского авиационного института, Российского университета транспорта (МИИТ), Российской международной академии туризма, Московского государственного образовательного комплекса, колледжа "Подмосковье", политехнического колледжа № 50 и других учреждений, отмечается в сообщении.
Молодых специалистов пригласили такие компании, как ГК "Микрон", "Бифорком Тек", "Профотек", НПЦ "ЭЛВИС", "ЗНТЦ", "Тест-Контакт", "Термико" и АО "НИИМЭ". Больше всего студентов приняли предприятия микроэлектроники на площадке "Алабушево".
Столичный технополис на протяжении нескольких лет сотрудничает с центрами карьеры профильных вузов и колледжей столицы, а также с городским центром профессионального и карьерного развития. На площадках ОЭЗ регулярно проводятся HR-мероприятия и дни карьеры, а также работают кадровые спецпроекты.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала