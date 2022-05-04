https://ria.ru/20220504/stazhery-1786752737.html

Почти 100 студентов стали стажерами на предприятиях технополиса "Москва"

Почти 100 студентов стали стажерами на предприятиях технополиса "Москва" - РИА Новости, 04.05.2022

Почти 100 студентов стали стажерами на предприятиях технополиса "Москва"

С начала года 96 учащихся ведущих технологических вузов и колледжей Москвы выбрали местом для стажировки предприятия микроэлектронной промышленности в особой... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T11:53

2022-05-04T11:53

2022-05-04T11:53

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. С начала года 96 учащихся ведущих технологических вузов и колледжей Москвы выбрали местом для стажировки предприятия микроэлектронной промышленности в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис Москва", сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Ведущий кластер ОЭЗ Москвы – кластер микроэлектроники и оптики, в который входит свыше 30 компаний, – активно привлекает молодые кадры. С начала этого года на его предприятия устроились на стажировку 96 студентов различных вузов и колледжей. Самые востребованные специальности в кластере – это инженеры-конструкторы, проектировщики и разработчики, программисты и технологи", – рассказал руководитель ДИПП Владислав Овчинский.На стажировку в ОЭЗ Москвы устроились учащиеся Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ", Московского энергетического института, Национального исследовательского университета "МИЭТ", Московского авиационного института, Российского университета транспорта (МИИТ), Российской международной академии туризма, Московского государственного образовательного комплекса, колледжа "Подмосковье", политехнического колледжа № 50 и других учреждений, отмечается в сообщении.Молодых специалистов пригласили такие компании, как ГК "Микрон", "Бифорком Тек", "Профотек", НПЦ "ЭЛВИС", "ЗНТЦ", "Тест-Контакт", "Термико" и АО "НИИМЭ". Больше всего студентов приняли предприятия микроэлектроники на площадке "Алабушево".Столичный технополис на протяжении нескольких лет сотрудничает с центрами карьеры профильных вузов и колледжей столицы, а также с городским центром профессионального и карьерного развития. На площадках ОЭЗ регулярно проводятся HR-мероприятия и дни карьеры, а также работают кадровые спецпроекты.

https://ria.ru/20220429/moskva-1786190772.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва