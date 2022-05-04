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Украинские войска обстреляли Старомихайловку - РИА Новости, 04.05.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220504/staromikhaylovka-1786757390.html
Украинские войска обстреляли Старомихайловку
Украинские войска обстреляли Старомихайловку - РИА Новости, 04.05.2022
Украинские войска обстреляли Старомихайловку
Украинские войска в 10.45 обстреляли Старомихайловку в ДНР, выпустив три снаряда калибром 122 миллиметра, сообщило представительство республики в Совместном... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T12:06
2022-05-04T12:06
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
сергей лавров
красногоровка
россия
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. Украинские войска в 10.45 обстреляли Старомихайловку в ДНР, выпустив три снаряда калибром 122 миллиметра, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - населенный пункт Старомихалойвка: выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
красногоровка
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в мире, владимир путин, сергей лавров, красногоровка, россия, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
12:06 04.05.2022
 
Украинские войска обстреляли Старомихайловку

Представительство ДНР заявило, что украинские войска обстреляли Старомихайловку

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий демонстрирует осколки боеприпасов
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. Украинские войска в 10.45 обстреляли Старомихайловку в ДНР, выпустив три снаряда калибром 122 миллиметра, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - населенный пункт Старомихалойвка: выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
12 марта, 14:46Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.05.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинСергей ЛавровКрасногоровкаРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная Республика
 
 
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