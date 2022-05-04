https://ria.ru/20220504/staromikhaylovka-1786757390.html

Украинские войска обстреляли Старомихайловку

Украинские войска обстреляли Старомихайловку - РИА Новости, 04.05.2022

Украинские войска обстреляли Старомихайловку

Украинские войска в 10.45 обстреляли Старомихайловку в ДНР, выпустив три снаряда калибром 122 миллиметра, сообщило представительство республики в Совместном... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T12:06

2022-05-04T12:06

2022-05-04T12:06

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

сергей лавров

красногоровка

россия

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. Украинские войска в 10.45 обстреляли Старомихайловку в ДНР, выпустив три снаряда калибром 122 миллиметра, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - населенный пункт Старомихалойвка: выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.

красногоровка

россия

украина

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, сергей лавров, красногоровка, россия, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика