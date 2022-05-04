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Вашингтон мешает мирным переговорам Москвы и Киева, пишет The Hill - РИА Новости, 04.05.2022
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Вашингтон мешает мирным переговорам Москвы и Киева, пишет The Hill
Вашингтон мешает мирным переговорам Москвы и Киева, пишет The Hill - РИА Новости, 04.05.2022
Вашингтон мешает мирным переговорам Москвы и Киева, пишет The Hill
Антироссийская риторика американских властей мешает урегулировать украинский кризис с помощью диалога, пишет обозреватель The Hill. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T15:31
2022-05-04T16:19
в мире
ллойд остин
владимир путин
москва
россия
министерство обороны сша
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Антироссийская риторика американских властей мешает урегулировать украинский кризис с помощью диалога, пишет обозреватель The Hill.Так, он назвал провокационным недавнее заявлении главы Пентагона Ллойда Остина о желании "ослабить Россию", отметив, что оно способствует эскалации ситуации на Украине.Тем не менее в Вашингтоне слова министра обороны восприняли как новое направление для развития оборонной политики.На прошлой неделе на пресс-конференции по итогам переговоров с украинскими властями в Киеве глава Пентагона заявил о стремлении США ослабить Россию, чтобы "она не могла предпринимать такие же действия, как на Украине".Его слова вызвали волну критики в России. Так, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев напомнил, что Москва заинтересована в скорейшем завершении специальной военной операции, тогда как западные страны стремятся к ее "затягиванию хоть до последнего украинца". В свою очередь, посол России в США Анатолий Антонов отметил, что американцы пытаются сохранить очаг нестабильности в Европе и "сплотить вокруг себя западных союзников, чтобы удержать позиции Соединенных Штатов на мировой арене".Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220504/ukraina-1786663546.html
https://ria.ru/20220504/donbass-1786741444.html
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в мире, ллойд остин, владимир путин, москва, россия, министерство обороны сша, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
15:31 04.05.2022 (обновлено: 16:19 04.05.2022)
 
Вашингтон мешает мирным переговорам Москвы и Киева, пишет The Hill

Hill: антироссийские заявления США мешают урегулировать украинский кризис путем диалога

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия США
Здание Капитолия США - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия США. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Антироссийская риторика американских властей мешает урегулировать украинский кризис с помощью диалога, пишет обозреватель The Hill.
Так, он назвал провокационным недавнее заявлении главы Пентагона Ллойда Остина о желании "ослабить Россию", отметив, что оно способствует эскалации ситуации на Украине.
"В сложившихся условиях США могли бы приложить все усилия, чтобы вернуть переговоры в нужное русло", — отметил автор статьи.
Тем не менее в Вашингтоне слова министра обороны восприняли как новое направление для развития оборонной политики.
Участники митинга-концерта в Лужниках - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
Вчера, 08:00
Как России не превратиться в Украину
На прошлой неделе на пресс-конференции по итогам переговоров с украинскими властями в Киеве глава Пентагона заявил о стремлении США ослабить Россию, чтобы "она не могла предпринимать такие же действия, как на Украине".
Его слова вызвали волну критики в России. Так, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев напомнил, что Москва заинтересована в скорейшем завершении специальной военной операции, тогда как западные страны стремятся к ее "затягиванию хоть до последнего украинца". В свою очередь, посол России в США Анатолий Антонов отметил, что американцы пытаются сохранить очаг нестабильности в Европе и "сплотить вокруг себя западных союзников, чтобы удержать позиции Соединенных Штатов на мировой арене".
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Необыкновенный нацизм. Как жил Донбасс последние восемь лет - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
Вчера, 11:33
Необыкновенный нацизм. Как жил Донбасс последние восемь летЗа восемь лет войны украинской армии против ополчения Луганской и Донецкой Народных Республик погибли почти три с половиной тысячи мирных жителей. Даже после заключения Минских соглашений Киев систематически продолжал вести обстрелы. Только с начала 2022 года режим прекращения огня нарушался двадцать тысяч раз.
 
В миреЛлойд ОстинВладимир ПутинМоскваРоссияМинистерство обороны СШАПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСанкции в отношении России
 
 
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