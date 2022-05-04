https://ria.ru/20220504/ssha-1786822597.html

Вашингтон мешает мирным переговорам Москвы и Киева, пишет The Hill

Вашингтон мешает мирным переговорам Москвы и Киева, пишет The Hill - РИА Новости, 04.05.2022

Вашингтон мешает мирным переговорам Москвы и Киева, пишет The Hill

Антироссийская риторика американских властей мешает урегулировать украинский кризис с помощью диалога, пишет обозреватель The Hill. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T15:31

2022-05-04T15:31

2022-05-04T16:19

в мире

ллойд остин

владимир путин

москва

россия

министерство обороны сша

признание днр и лнр в россии

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Антироссийская риторика американских властей мешает урегулировать украинский кризис с помощью диалога, пишет обозреватель The Hill.Так, он назвал провокационным недавнее заявлении главы Пентагона Ллойда Остина о желании "ослабить Россию", отметив, что оно способствует эскалации ситуации на Украине.Тем не менее в Вашингтоне слова министра обороны восприняли как новое направление для развития оборонной политики.На прошлой неделе на пресс-конференции по итогам переговоров с украинскими властями в Киеве глава Пентагона заявил о стремлении США ослабить Россию, чтобы "она не могла предпринимать такие же действия, как на Украине".Его слова вызвали волну критики в России. Так, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев напомнил, что Москва заинтересована в скорейшем завершении специальной военной операции, тогда как западные страны стремятся к ее "затягиванию хоть до последнего украинца". В свою очередь, посол России в США Анатолий Антонов отметил, что американцы пытаются сохранить очаг нестабильности в Европе и "сплотить вокруг себя западных союзников, чтобы удержать позиции Соединенных Штатов на мировой арене".Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220504/ukraina-1786663546.html

https://ria.ru/20220504/donbass-1786741444.html

москва

россия

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, ллойд остин, владимир путин, москва, россия, министерство обороны сша, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии