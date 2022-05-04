https://ria.ru/20220504/ssha-1786820737.html

В США пенсионерам снова пришлось начать работать из-за подскочивших цен

В США пенсионерам снова пришлось начать работать из-за подскочивших цен - РИА Новости, 04.05.2022

В США пенсионерам снова пришлось начать работать из-за подскочивших цен

В США повсеместный рост цен вынуждает пенсионеров снова вернуться на работу, передает телеканал CBS. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T15:20

2022-05-04T15:20

2022-05-04T20:24

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В США повсеместный рост цен вынуждает пенсионеров снова вернуться на работу, передает телеканал CBS.Как рассказала журналисту американка Патти Байтер, ее жизнь на пенсии продлилась чуть меньше года.По словам пенсионерки, очень сложно привыкнуть к мысли, что придется трудиться до конца жизни, потому что существовать на одну пенсию сейчас невозможно."Я все еще усваиваю эту информацию у себя в голове", — поделилась Байтер.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Джо Байден ввел запрет на поставки российских энергоносителей, что спровоцировало их резкое подорожание. В Соединенных Штатах также зафиксировали рост цен на продовольственные товары. По прогнозу Минсельхоза, рост инфляции на еду в магазинах и ресторанах в этом году может составить 4,5-5,5 процента. По мнению главы Белого дома, это произошло якобы по вине России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

украина, в мире, сша