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В США пенсионерам снова пришлось начать работать из-за подскочивших цен - РИА Новости, 04.05.2022
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В США пенсионерам снова пришлось начать работать из-за подскочивших цен
В США пенсионерам снова пришлось начать работать из-за подскочивших цен - РИА Новости, 04.05.2022
В США пенсионерам снова пришлось начать работать из-за подскочивших цен
В США повсеместный рост цен вынуждает пенсионеров снова вернуться на работу, передает телеканал CBS. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T15:20
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украина
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сша
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В США повсеместный рост цен вынуждает пенсионеров снова вернуться на работу, передает телеканал CBS.Как рассказала журналисту американка Патти Байтер, ее жизнь на пенсии продлилась чуть меньше года.По словам пенсионерки, очень сложно привыкнуть к мысли, что придется трудиться до конца жизни, потому что существовать на одну пенсию сейчас невозможно."Я все еще усваиваю эту информацию у себя в голове", — поделилась Байтер.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Джо Байден ввел запрет на поставки российских энергоносителей, что спровоцировало их резкое подорожание. В Соединенных Штатах также зафиксировали рост цен на продовольственные товары. По прогнозу Минсельхоза, рост инфляции на еду в магазинах и ресторанах в этом году может составить 4,5-5,5 процента. По мнению главы Белого дома, это произошло якобы по вине России.
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украина, в мире, сша
15:20 04.05.2022 (обновлено: 20:24 04.05.2022)
 
В США пенсионерам снова пришлось начать работать из-за подскочивших цен

CBS: в США из-за повсеместного роста цен пенсионерам пришлось снова начать работать

© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкГосударственный флаг США
Государственный флаг США - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В США повсеместный рост цен вынуждает пенсионеров снова вернуться на работу, передает телеканал CBS.
Как рассказала журналисту американка Патти Байтер, ее жизнь на пенсии продлилась чуть меньше года.

"Высокая инфляция заставила выйти на работу. Счета за топливо выросли на 150 долларов, а страховые накопления испарились", — пояснила она.

По словам пенсионерки, очень сложно привыкнуть к мысли, что придется трудиться до конца жизни, потому что существовать на одну пенсию сейчас невозможно.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
Вчера, 12:04
Американцы беднеют из-за политики Байдена, пишет The Hill
"Я все еще усваиваю эту информацию у себя в голове", — поделилась Байтер.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Джо Байден ввел запрет на поставки российских энергоносителей, что спровоцировало их резкое подорожание. В Соединенных Штатах также зафиксировали рост цен на продовольственные товары. По прогнозу Минсельхоза, рост инфляции на еду в магазинах и ресторанах в этом году может составить 4,5-5,5 процента. По мнению главы Белого дома, это произошло якобы по вине России.
 
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