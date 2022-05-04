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Тверские подростки пытались устроить сплав по Волге на старом холодильнике
Тверские подростки пытались устроить сплав по Волге на старом холодильнике - РИА Новости, 04.05.2022
Тверские подростки пытались устроить сплав по Волге на старом холодильнике
Прокуратура в Твери организовала проверку по информации СМИ о подростках, которые пытались плавать по реке на старом холодильнике, сообщило ведомство. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T12:09
2022-05-04T12:09
2022-05-04T12:09
происшествия
тверь
тверская область
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РЯЗАНЬ, 4 мая - РИА Новости. Прокуратура в Твери организовала проверку по информации СМИ о подростках, которые пытались плавать по реке на старом холодильнике, сообщило ведомство.Информация об эксперименте подростков в Твери появилась в социальных сетях, а затем местных СМИ. По их данным, 3 мая мальчики принесли на набережную Волги с помойки старый холодильник и попытались использовать его в качестве плавсредства. Остановить их удалось после того, как прохожие пообещали вызвать полицию."Прокуратурой Пролетарского района города Твери организована проверка по информации из СМИ о том, что днем 3-го мая на Мигаловской набережной Твери подростки притащили старый холодильник и пытались на нем плыть по реке. Прокуратурой будет дана оценка действиям законных представителей и органов профилактики", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тверь, тверская область
Тверские подростки пытались устроить сплав по Волге на старом холодильнике
В Твери проверяют данные о подростках, пытавшихся устроить сплав по Волге на холодильнике