https://ria.ru/20220504/soprovozhdenie-1786724687.html

Минобороны показало видео сопровождения армейских колонн вертолетами

Минобороны показало видео сопровождения армейских колонн вертолетами - РИА Новости, 04.05.2022

Минобороны показало видео сопровождения армейских колонн вертолетами

Министерство обороны России опубликовало видео сопровождения экипажами армейской авиации воинских колонн материально-технического обеспечения. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T09:49

2022-05-04T09:49

2022-05-04T12:11

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

россия

украина

донбасс

в мире

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ДОНЕЦК, 4 мая — РИА Новости. Министерство обороны России опубликовало видео сопровождения экипажами армейской авиации воинских колонн материально-технического обеспечения.На кадрах показан полет вертолетов на малой высоте.Сообщается, что они сопровождают технику вдоль всего маршрута и на опасных участках, в частности в лесистой местности. Летчики прикрывают колонны, а также помогают обнаружить военные объекты, технику, диверсионно-разведывательные группы и одиночные минометы ВСУ.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220504/natsionalisty-1785907819.html

россия

украина

донбасс

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Cопровождение армейских колонн вертолетами. Видео МО РФ Минобороны РФ в среду опубликовало видеозапись сопровождения армейских колонн вертолетами. В записи демонстрируется полет вертолетов на малой высоте вдоль маршрута следования колонн техники. 2022-05-04T09:49 true PT1M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир путин, россия, украина, донбасс, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф)