https://ria.ru/20220504/soprovozhdenie-1786724687.html
Минобороны показало видео сопровождения армейских колонн вертолетами
Минобороны показало видео сопровождения армейских колонн вертолетами - РИА Новости, 04.05.2022
Минобороны показало видео сопровождения армейских колонн вертолетами
Министерство обороны России опубликовало видео сопровождения экипажами армейской авиации воинских колонн материально-технического обеспечения. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T09:49
2022-05-04T09:49
2022-05-04T12:11
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
россия
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донбасс
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ДОНЕЦК, 4 мая — РИА Новости. Министерство обороны России опубликовало видео сопровождения экипажами армейской авиации воинских колонн материально-технического обеспечения.На кадрах показан полет вертолетов на малой высоте.Сообщается, что они сопровождают технику вдоль всего маршрута и на опасных участках, в частности в лесистой местности. Летчики прикрывают колонны, а также помогают обнаружить военные объекты, технику, диверсионно-разведывательные группы и одиночные минометы ВСУ.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220504/natsionalisty-1785907819.html
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Cопровождение армейских колонн вертолетами. Видео МО РФ
Минобороны РФ в среду опубликовало видеозапись сопровождения армейских колонн вертолетами.
В записи демонстрируется полет вертолетов на малой высоте вдоль маршрута следования колонн техники.
2022-05-04T09:49
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PT1M19S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, россия, украина, донбасс, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф)
09:49 04.05.2022 (обновлено: 12:11 04.05.2022)
Минобороны показало видео сопровождения армейских колонн вертолетами
Минобороны России опубликовало видео сопровождения армейских колонн вертолетами