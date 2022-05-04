https://ria.ru/20220504/sledovateli-1786790320.html

Следователи ищут тело мирного жителя Мариуполя, убитого украинским офицером

Следователи ищут тело мирного жителя Мариуполя, убитого украинским офицером - РИА Новости, 04.05.2022

Следователи ищут тело мирного жителя Мариуполя, убитого украинским офицером

Военные следователи Следственного комитета РФ ищут тело и проводят следственные мероприятия по делу об убийстве мирного жителя офицером вооруженных сил Украины... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T13:45

2022-05-04T13:45

2022-05-04T14:19

в мире

мариуполь

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МАРИУПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости. Военные следователи Следственного комитета РФ ищут тело и проводят следственные мероприятия по делу об убийстве мирного жителя офицером вооруженных сил Украины на территории Завода имени Ильича в Мариуполе, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в Telegram-канале СК РФ сообщалось о предъявлении обвинения заместителю командира роты огневой поддержки по воспитательной работе войсковой части А-2777, входящей в состав 36-й бригады морской пехоты вооруженных сил Украины, старшему лейтенанту Сергею Батынскому в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны). Установлено, что в начале апреля в Мариуполе военные 36-й БМП задержали двух мирных граждан, которые проезжали мимо блокпоста на велосипеде и представились мужем и женой. Несмотря на наличие у них украинских паспортов, их поместили в подвал. Пьяный обвиняемый вывел женщину и, "угрожая убийством, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера", а затем застрелил мужчину.Группа военных следователей СК РФ доставила на территорию Завода имени Ильича в Мариуполе обвиняемого по делу об убийстве и сексуальном насилии в отношении мирных граждан украинского офицера и двоих свидетелей. Целью мероприятия было обнаружение тела убитого мирного жителя. На месте преступления были проверены свидетельские показания сослуживцев обвиняемого. В ходе осмотра территории завода и поиска места захоронения тела были найдены останки нескольких украинских военнослужащих, погибших там в ходе активных боевых действий, передает корреспондент РИА Новости.

https://radiosputnik.ria.ru/20220504/shoygu-1786761300.html

мариуполь

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, мариуполь, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), происшествия