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Следователи ищут тело мирного жителя Мариуполя, убитого украинским офицером - РИА Новости, 04.05.2022
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Следователи ищут тело мирного жителя Мариуполя, убитого украинским офицером
Следователи ищут тело мирного жителя Мариуполя, убитого украинским офицером - РИА Новости, 04.05.2022
Следователи ищут тело мирного жителя Мариуполя, убитого украинским офицером
Военные следователи Следственного комитета РФ ищут тело и проводят следственные мероприятия по делу об убийстве мирного жителя офицером вооруженных сил Украины... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T13:45
2022-05-04T14:19
в мире
мариуполь
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МАРИУПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости. Военные следователи Следственного комитета РФ ищут тело и проводят следственные мероприятия по делу об убийстве мирного жителя офицером вооруженных сил Украины на территории Завода имени Ильича в Мариуполе, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в Telegram-канале СК РФ сообщалось о предъявлении обвинения заместителю командира роты огневой поддержки по воспитательной работе войсковой части А-2777, входящей в состав 36-й бригады морской пехоты вооруженных сил Украины, старшему лейтенанту Сергею Батынскому в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны). Установлено, что в начале апреля в Мариуполе военные 36-й БМП задержали двух мирных граждан, которые проезжали мимо блокпоста на велосипеде и представились мужем и женой. Несмотря на наличие у них украинских паспортов, их поместили в подвал. Пьяный обвиняемый вывел женщину и, "угрожая убийством, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера", а затем застрелил мужчину.Группа военных следователей СК РФ доставила на территорию Завода имени Ильича в Мариуполе обвиняемого по делу об убийстве и сексуальном насилии в отношении мирных граждан украинского офицера и двоих свидетелей. Целью мероприятия было обнаружение тела убитого мирного жителя. На месте преступления были проверены свидетельские показания сослуживцев обвиняемого. В ходе осмотра территории завода и поиска места захоронения тела были найдены останки нескольких украинских военнослужащих, погибших там в ходе активных боевых действий, передает корреспондент РИА Новости.
https://radiosputnik.ria.ru/20220504/shoygu-1786761300.html
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в мире, мариуполь, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
13:45 04.05.2022 (обновлено: 14:19 04.05.2022)
 
Следователи ищут тело мирного жителя Мариуполя, убитого украинским офицером

Военные следователи СК ищут тело мирного жителя Мариуполя, убитого украинским офицером

© Фото : Следственный комитет РФСтарший лейтенант ВСУ Сергей Батынский во время следственного эксперимента
Старший лейтенант ВСУ Сергей Батынский во время следственного эксперимента - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© Фото : Следственный комитет РФ
Старший лейтенант ВСУ Сергей Батынский во время следственного эксперимента
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МАРИУПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости. Военные следователи Следственного комитета РФ ищут тело и проводят следственные мероприятия по делу об убийстве мирного жителя офицером вооруженных сил Украины на территории Завода имени Ильича в Мариуполе, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в Telegram-канале СК РФ сообщалось о предъявлении обвинения заместителю командира роты огневой поддержки по воспитательной работе войсковой части А-2777, входящей в состав 36-й бригады морской пехоты вооруженных сил Украины, старшему лейтенанту Сергею Батынскому в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны). Установлено, что в начале апреля в Мариуполе военные 36-й БМП задержали двух мирных граждан, которые проезжали мимо блокпоста на велосипеде и представились мужем и женой. Несмотря на наличие у них украинских паспортов, их поместили в подвал. Пьяный обвиняемый вывел женщину и, "угрожая убийством, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера", а затем застрелил мужчину.
Группа военных следователей СК РФ доставила на территорию Завода имени Ильича в Мариуполе обвиняемого по делу об убийстве и сексуальном насилии в отношении мирных граждан украинского офицера и двоих свидетелей. Целью мероприятия было обнаружение тела убитого мирного жителя. На месте преступления были проверены свидетельские показания сослуживцев обвиняемого. В ходе осмотра территории завода и поиска места захоронения тела были найдены останки нескольких украинских военнослужащих, погибших там в ходе активных боевых действий, передает корреспондент РИА Новости.
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12:20В России
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В миреМариупольВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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