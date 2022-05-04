СК возбудил дело после обстрела украинскими военными Дебальцево в ДНР
СК возбудил уголовное дело после обстрела украинскими военными Дебальцево в ДНР
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела украинскими военнослужащими Дебальцево Донецкой Народной Республики, сообщается на сайте СК РФ.
"Возбудили в отношении военнослужащих 56 отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение запрещенных средств и методов ведения войны)", - говорится в сообщении.
По данным ведомства установлено, что 30 апреля украинские военные обстреляли из реактивной системы залпового огня "Ураган" места общего пользования в населенном пункте Дебальцево. В результате обстрела осколочные ранения различной степени тяжести получили два мирных жителя.
Отмечается, что военные следователи принимают меры, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к совершению преступления.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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