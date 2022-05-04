https://ria.ru/20220504/shvetsiya-1786886626.html

SVT: правящая партия Швеции может принять решение по НАТО 15 мая

SVT: правящая партия Швеции может принять решение по НАТО 15 мая - РИА Новости, 04.05.2022

SVT: правящая партия Швеции может принять решение по НАТО 15 мая

Правящая социал-демократическая партия Швеции уже 15 мая может принять решение по вопросу о вступлении в НАТО, сообщил телеканал SVT со ссылкой на... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T21:50

2022-05-04T21:50

2022-05-04T21:58

в мире

анн линде (мид швеции)

петер хультквист

йенс столтенберг

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россия

нато

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Правящая социал-демократическая партия Швеции уже 15 мая может принять решение по вопросу о вступлении в НАТО, сообщил телеканал SVT со ссылкой на пресс-секретаря партии Тобиаса Баудина.По данным телеканала, партия 15 мая проведет дополнительное заседание по вопросу членства в Североатлантическом альянсе."Правление социал-демократической партии созывается на внеочередное заседание по НАТО 15 мая. Тогда может быть принято решение о том, как партия должна подходить к членству", - сообщил телеканал."Правление партии тогда может принять решение", - приводит SVT слова Баудина.По словам Баудина, анализ политики безопасности, проводимый парламентскими партиями под руководством министра иностранных дел Анн Линде и министра обороны Петера Хультквиста, будет завершен 13 мая.Во вторник тот же телеканал сообщал, что не все в правящей партии Швеции согласны с перспективой возможного вступления страны в НАТО. Например, министр по делам климата и окружающей среды, член социал-демократической партии и председатель женского крыла партии Анника Страндхелл не считает целесообразным вступление Швеции в Североатлантический альянс.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.

https://ria.ru/20220504/nato-1786880161.html

https://ria.ru/20220504/finlyandiya-1786710391.html

швеция

финляндия

россия

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в мире, анн линде (мид швеции), петер хультквист, йенс столтенберг, швеция, финляндия, россия, нато