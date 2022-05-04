21:50 04.05.2022 (обновлено: 21:58 04.05.2022)
SVT: правящая партия Швеции может принять решение по НАТО 15 мая
Телеканал SVT: правящая партия Швеции может принять решение по НАТО уже 15 мая
Флаг Швеции в Стокгольме. Архивное фото
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Правящая социал-демократическая партия Швеции уже 15 мая может принять решение по вопросу о вступлении в НАТО, сообщил телеканал SVT со ссылкой на пресс-секретаря партии Тобиаса Баудина.
По данным телеканала, партия 15 мая проведет дополнительное заседание по вопросу членства в Североатлантическом альянсе.
"Правление социал-демократической партии созывается на внеочередное заседание по НАТО 15 мая. Тогда может быть принято решение о том, как партия должна подходить к членству", - сообщил телеканал.
"Правление партии тогда может принять решение", - приводит SVT слова Баудина.
По словам Баудина, анализ политики безопасности, проводимый парламентскими партиями под руководством министра иностранных дел Анн Линде и министра обороны Петера Хультквиста, будет завершен 13 мая.
Во вторник тот же телеканал сообщал, что не все в правящей партии Швеции согласны с перспективой возможного вступления страны в НАТО. Например, министр по делам климата и окружающей среды, член социал-демократической партии и председатель женского крыла партии Анника Страндхелл не считает целесообразным вступление Швеции в Североатлантический альянс.
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
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