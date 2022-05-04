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Шмели проснулись в Измайловском парке Москвы - РИА Новости, 06.05.2022
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Шмели проснулись в Измайловском парке Москвы
Шмели проснулись в Измайловском парке Москвы - РИА Новости, 06.05.2022
Шмели проснулись в Измайловском парке Москвы
Шмели проснулись в Измайловском парке Москвы, сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-04T16:22
2022-05-06T14:40
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мосприрода
москва
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Шмели проснулись в Измайловском парке Москвы, сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы."В Измайловском лесопарке проснулись шмели. Специалисты Мосприроды обнаружили незаменимых опылителей цветущих растений", - говорится в сообщении.В Мосприроде дополнили, что всего насчитывается более 250 видов шмелей. В Москве чаще всего можно встретить полевого, лесного, садового шмеля и шмеля конфузуса. Эти виды занесены в Красную книгу Москвы.
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мосприрода, москва
16:22 04.05.2022 (обновлено: 14:40 06.05.2022)
 

Шмели проснулись в Измайловском парке Москвы

© Фото : Официальный сайт Мэра МосквыШмели проснулись в Измайловском парке Москвы
Шмели проснулись в Измайловском парке Москвы - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© Фото : Официальный сайт Мэра Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Шмели проснулись в Измайловском парке Москвы, сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.
"В Измайловском лесопарке проснулись шмели. Специалисты Мосприроды обнаружили незаменимых опылителей цветущих растений", - говорится в сообщении.
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В Мосприроде дополнили, что всего насчитывается более 250 видов шмелей. В Москве чаще всего можно встретить полевого, лесного, садового шмеля и шмеля конфузуса. Эти виды занесены в Красную книгу Москвы.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосприродаМосква
 
 
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