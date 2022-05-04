https://ria.ru/20220504/shmeli-1787205655.html

Шмели проснулись в Измайловском парке Москвы

Шмели проснулись в Измайловском парке Москвы - РИА Новости, 06.05.2022

Шмели проснулись в Измайловском парке Москвы

Шмели проснулись в Измайловском парке Москвы, сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы. РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-04T16:22

2022-05-04T16:22

2022-05-06T14:40

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мосприрода

москва

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Шмели проснулись в Измайловском парке Москвы, сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы."В Измайловском лесопарке проснулись шмели. Специалисты Мосприроды обнаружили незаменимых опылителей цветущих растений", - говорится в сообщении.В Мосприроде дополнили, что всего насчитывается более 250 видов шмелей. В Москве чаще всего можно встретить полевого, лесного, садового шмеля и шмеля конфузуса. Эти виды занесены в Красную книгу Москвы.

https://realty.ria.ru/20220506/domiki-1787155001.html

москва

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

мосприрода, москва