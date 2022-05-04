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Сессия "Международное сотрудничество по-новому" пройдет на ПМЭФ

Сессия "Международное сотрудничество по-новому" пройдет на ПМЭФ - РИА Новости, 04.05.2022

Сессия "Международное сотрудничество по-новому" пройдет на ПМЭФ

В условиях западных санкций необходимо активно развивать национальные платежные системы разных стран. В рамках 25-го юбилейного Петербургского международного... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T10:42

2022-05-04T10:42

2022-05-04T10:42

пресс-релизы

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МОСКВА, 4 мая - Фонд Росконгресс. В условиях западных санкций необходимо активно развивать национальные платежные системы разных стран. В рамках 25-го юбилейного Петербургского международного экономического форума состоится сессия "Международное сотрудничество по-новому: как будут платить?", которая станет площадкой для обсуждения возможностей взаимодействия на новых геополитических направлениях.Хотя доля национальных платежных систем в расчетах различных государств постепенно растет, она все еще остается сравнительно невысокой относительно глобальных игроков. Положительная динамика мирового рынка платежных карт, высокий уровень развития платежной инфраструктуры и тенденция снижения зависимости многих стран от американских и европейских платежных систем до недавнего времени позволяли прогнозировать укрепление национальных платежных систем и усиление международного сотрудничества в этой сфере.В новых условиях развитие НПС становится одной из приоритетных задач для экономик многих стран. В результате их укрепления выиграть должен потребитель, который получит свободу делать привычные финансовые операции вне зависимости от того, в какой стране мира он находится. Участники сессии обсудят, как достичь этой цели и оставаться устойчивыми к любым геополитическим процессам."Национальная система платежных карт продолжает не только обеспечивать стабильное проведение внутрироссийских платежей по всем уже выданным в нашей стране картам платежных систем, но и создавать и развивать новые платежные сервисы и технологии, доступные жителям России. Важным направлением для нашей работы остается международное развитие, расширение сети приема "Мира" в странах присутствия, подключение новых участников в других государствах, которые проявляют к этому интерес", – отметил генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК – оператор платежной системы "Мир", операционный платежный и клиринговый центр Системы быстрых платежей) Владимир Комлев.Петербургский международный экономический форум состоится 15-18 июня 2022 года в КВЦ "Экспофорум".Все оперативные новости о подготовке ПМЭФ-22 - в официальных соцсетях форума.Telegram, ВКФонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор общероссийских, международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, молодежных, спортивных мероприятий и событий в области культуры, создан в соответствии с решением Президента Российской Федерации.Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.Мероприятия Фонда собирают участников из 208 стран и территорий, более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 5000 экспертов в России и за рубежом.Фонд взаимодействует со структурами ООН и другими международными организациями. Развивает многоформатное сотрудничество со 166 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 76 странах мира, со 154 российскими общественными организациями, федеральными органами исполнительной и законодательной власти, субъектами Российской Федерации.Официальные телеграм-каналы Фонда Росконгресс: на русском языке – t.me/Roscongress, на английском языке – t.me/RoscongressDirect, на испанском языке – t.me/RoscongressEsp.Официальный сайт и Информационно-аналитическая система Фонда Росконгресс.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы