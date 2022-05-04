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Австрийский регулятор одобрил продажу активов Sberbank Europe AG - РИА Новости, 04.05.2022
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Австрийский регулятор одобрил продажу активов Sberbank Europe AG
Австрийский регулятор одобрил продажу активов Sberbank Europe AG - РИА Новости, 04.05.2022
Австрийский регулятор одобрил продажу активов Sberbank Europe AG
Австрийский регулятор одобрил продажу большей части активов Sberbank Europe AG, банк обеспечил выполнение всех обязательств перед клиентами, говорится в... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T15:36
2022-05-04T16:45
экономика
коммерческая недвижимость
австрия
сбербанк россии
европейское космическое агентство
европейский центральный банк
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Австрийский регулятор одобрил продажу большей части активов Sberbank Europe AG, банк обеспечил выполнение всех обязательств перед клиентами, говорится в сообщении Сбербанка."Австрийское Управление по финансовым рынкам (FMA) 2 мая 2022 года одобрило продажу большей части портфеля активов Sberbank Europe AG", - сказано в сообщении.В банке отметили, что благодаря сделке Sberbank Europe AG полностью погасил сумму по вкладам в общем размере 926 миллионов евро австрийскому Агентству по страхованию вкладов (ESA), которое ранее в соответствии с местным законодательством выплатило гарантированную сумму до 100 000 евро всем вкладчикам дочернего банка в связи с наложенными на Sberbank Europe AG внешними ограничениями."Все оставшиеся депозиты сверх гарантированной суммы будут также полностью выплачены банком. Таким образом, дочерний банк самостоятельно обеспечил выполнение всех обязательств перед клиентами", - заявили в банке.Сбербанк продолжает планомерную работу по выходу с европейского рынка, прокомментировал старший вице-президент, руководитель блока Sberbank International Тимур Козинцев. "Sberbank Europe AG сделал максимум в интересах акционеров и клиентов и продолжает исполнять свои обязательства", - подчеркнул он.Управление надзора за финансовыми рынками Австрии ранее сообщало о запрете коммерческой деятельности европейской "дочки" Сбербанка Sberbank Europe AG по указанию Европейского центрального банка. Отмечалось, что банку запрещено проводить платежи и другие операции.
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экономика, коммерческая недвижимость, австрия, сбербанк россии, европейское космическое агентство, европейский центральный банк
15:36 04.05.2022 (обновлено: 16:45 04.05.2022)
 
Австрийский регулятор одобрил продажу активов Sberbank Europe AG

Сбербанк: австрийский регулятор одобрил продажу активов Sberbank Europe AG

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСбербанк открыл первый офис в новом формате
Сбербанк открыл первый офис в новом формате - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Австрийский регулятор одобрил продажу большей части активов Sberbank Europe AG, банк обеспечил выполнение всех обязательств перед клиентами, говорится в сообщении Сбербанка.
"Австрийское Управление по финансовым рынкам (FMA) 2 мая 2022 года одобрило продажу большей части портфеля активов Sberbank Europe AG", - сказано в сообщении.
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В банке отметили, что благодаря сделке Sberbank Europe AG полностью погасил сумму по вкладам в общем размере 926 миллионов евро австрийскому Агентству по страхованию вкладов (ESA), которое ранее в соответствии с местным законодательством выплатило гарантированную сумму до 100 000 евро всем вкладчикам дочернего банка в связи с наложенными на Sberbank Europe AG внешними ограничениями.
"Все оставшиеся депозиты сверх гарантированной суммы будут также полностью выплачены банком. Таким образом, дочерний банк самостоятельно обеспечил выполнение всех обязательств перед клиентами", - заявили в банке.
Сбербанк продолжает планомерную работу по выходу с европейского рынка, прокомментировал старший вице-президент, руководитель блока Sberbank International Тимур Козинцев. "Sberbank Europe AG сделал максимум в интересах акционеров и клиентов и продолжает исполнять свои обязательства", - подчеркнул он.
Управление надзора за финансовыми рынками Австрии ранее сообщало о запрете коммерческой деятельности европейской "дочки" Сбербанка Sberbank Europe AG по указанию Европейского центрального банка. Отмечалось, что банку запрещено проводить платежи и другие операции.
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ЭкономикаКоммерческая недвижимостьАвстрияСбербанк РоссииЕвропейское космическое агентствоЕвропейский центральный банк
 
 
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