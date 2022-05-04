https://ria.ru/20220504/sanktsii-1786757023.html

Церковь не запугать занесением в санкционные списки, заявил Легойда

Церковь не запугать занесением в санкционные списки, заявил Легойда - РИА Новости, 04.05.2022

Церковь не запугать занесением в санкционные списки, заявил Легойда

Неизбирательные санкции западных стран не имеют ничего общего со здравым смыслом, и Русскую православную церковь во главе с патриархом Московским и всея Руси... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T12:05

2022-05-04T12:05

2022-05-04T12:49

религия

общество

религия

санкции в отношении россии

патриарх кирилл (владимир гундяев)

евросоюз

русская православная церковь

владимир легойда

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/18/1785174077_248:599:2825:2048_1920x0_80_0_0_e3af53baa575254e1a768766ee239c55.jpg

МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Неизбирательные санкции западных стран не имеют ничего общего со здравым смыслом, и Русскую православную церковь во главе с патриархом Московским и всея Руси Кириллом не запугать занесением "в какие-то списки", сообщил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.Ранее агентство Франс Пресс сообщило о предложении ЕС ввести санкции против патриарха Кирилла."Чем более неизбирательными становятся санкции, чем более они теряют связь со здравым смыслом, тем более отдаленным становится достижение мира, о котором Русская православная церковь молится по благословению святейшего патриарха за каждой литургией. Подтверждая свои слова помощью всем пострадавшим от украинского конфликта", - написал Легойда в своем Telegram-канале.Он отметил, что многие члены семьи патриарха в советские времена были репрессированы за свои убеждения, поэтому "надо быть совершенно не знакомым с историей нашей церкви, чтобы запугать ее клир и верующих занесением в какие-то списки".

https://ria.ru/20220503/patriarkh-1786640294.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, религия, санкции в отношении россии, патриарх кирилл (владимир гундяев), евросоюз, русская православная церковь, владимир легойда