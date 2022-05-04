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Церковь не запугать занесением в санкционные списки, заявил Легойда - РИА Новости, 04.05.2022
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Религия
https://ria.ru/20220504/sanktsii-1786757023.html
Церковь не запугать занесением в санкционные списки, заявил Легойда
Церковь не запугать занесением в санкционные списки, заявил Легойда - РИА Новости, 04.05.2022
Церковь не запугать занесением в санкционные списки, заявил Легойда
Неизбирательные санкции западных стран не имеют ничего общего со здравым смыслом, и Русскую православную церковь во главе с патриархом Московским и всея Руси... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T12:05
2022-05-04T12:49
религия
общество
религия
санкции в отношении россии
патриарх кирилл (владимир гундяев)
евросоюз
русская православная церковь
владимир легойда
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Неизбирательные санкции западных стран не имеют ничего общего со здравым смыслом, и Русскую православную церковь во главе с патриархом Московским и всея Руси Кириллом не запугать занесением "в какие-то списки", сообщил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.Ранее агентство Франс Пресс сообщило о предложении ЕС ввести санкции против патриарха Кирилла."Чем более неизбирательными становятся санкции, чем более они теряют связь со здравым смыслом, тем более отдаленным становится достижение мира, о котором Русская православная церковь молится по благословению святейшего патриарха за каждой литургией. Подтверждая свои слова помощью всем пострадавшим от украинского конфликта", - написал Легойда в своем Telegram-канале.Он отметил, что многие члены семьи патриарха в советские времена были репрессированы за свои убеждения, поэтому "надо быть совершенно не знакомым с историей нашей церкви, чтобы запугать ее клир и верующих занесением в какие-то списки".
https://ria.ru/20220503/patriarkh-1786640294.html
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общество, религия, санкции в отношении россии, патриарх кирилл (владимир гундяев), евросоюз, русская православная церковь, владимир легойда
12:05 04.05.2022 (обновлено: 12:49 04.05.2022)
 
Церковь не запугать занесением в санкционные списки, заявил Легойда

Легойда: Русскую православную церковь не запугать занесением в какие-то списки

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Неизбирательные санкции западных стран не имеют ничего общего со здравым смыслом, и Русскую православную церковь во главе с патриархом Московским и всея Руси Кириллом не запугать занесением "в какие-то списки", сообщил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
Ранее агентство Франс Пресс сообщило о предложении ЕС ввести санкции против патриарха Кирилла.
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"Чем более неизбирательными становятся санкции, чем более они теряют связь со здравым смыслом, тем более отдаленным становится достижение мира, о котором Русская православная церковь молится по благословению святейшего патриарха за каждой литургией. Подтверждая свои слова помощью всем пострадавшим от украинского конфликта", - написал Легойда в своем Telegram-канале.
Он отметил, что многие члены семьи патриарха в советские времена были репрессированы за свои убеждения, поэтому "надо быть совершенно не знакомым с историей нашей церкви, чтобы запугать ее клир и верующих занесением в какие-то списки".
 
РелигияОбществоРелигияСанкции в отношении РоссииПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)ЕвросоюзРусская православная церковьВладимир Легойда
 
 
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