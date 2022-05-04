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Австралия ввела новые санкции против России - РИА Новости, 04.05.2022
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Австралия ввела новые санкции против России
Австралия ввела новые санкции против России - РИА Новости, 04.05.2022
Австралия ввела новые санкции против России
Правительство Австралии ввело финансовые санкции против 110 лиц в связи с событиями на Украине, в том числе 34 представителей ДНР и ЛНР, говорится в официальном РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T11:30
2022-05-04T11:30
в мире
александр жуков
ирина яровая
елена ямпольская
россия
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госдума рф
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Правительство Австралии ввело финансовые санкции против 110 лиц в связи с событиями на Украине, в том числе 34 представителей ДНР и ЛНР, говорится в официальном сообщении, опубликованном в среду на странице австралийского министра иностранных дел Марис Пейн."Эти лица нарушили суверенитет и территориальную целостность Украины установлением власти над областями Украины без разрешения украинских властей", - отмечается в сообщении.Также в список лиц, против которых введены санкции, включены 76 членов Госдумы РФ, помимо тех, кто попал под санкции ранее."Некоторые из этих дополнительных лиц голосовали за резолюцию, призывающую президента Путина признать Донецк и Луганск в качестве независимых государств и большинство поддержало ратификацию обеих договоров с ними о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи", - говорится в сообщении главы австралийского МИД.Как сообщалось ранее, в тот же список попали более 20 министров Донецкой народной республики и 15 министров Луганской народной республики. Среди попавших в список также вице-спикер Госдумы Александр Жуков, депутаты Ирина Яровая, Елена Ямпольская, Владислав Третьяк, Дмитрий Певцов, Анна Кузнецова и другие.По данным сайта австралийского внешнеполитического ведомства, всего Австралия объявила санкции против 812 лиц и 47 организаций и ведомств в ответ на происходящее на Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, александр жуков, ирина яровая, елена ямпольская, россия, украина, госдума рф, австралия
11:30 04.05.2022
 
Австралия ввела новые санкции против России

Правительство Австралии ввело санкции против 76 депутатов Госдумы

CC BY 2.0 / Simon_sees / Old and New Parliament HousesКанберра
Канберра - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
CC BY 2.0 / Simon_sees / Old and New Parliament Houses
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Правительство Австралии ввело финансовые санкции против 110 лиц в связи с событиями на Украине, в том числе 34 представителей ДНР и ЛНР, говорится в официальном сообщении, опубликованном в среду на странице австралийского министра иностранных дел Марис Пейн.
"Эти лица нарушили суверенитет и территориальную целостность Украины установлением власти над областями Украины без разрешения украинских властей", - отмечается в сообщении.
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Также в список лиц, против которых введены санкции, включены 76 членов Госдумы РФ, помимо тех, кто попал под санкции ранее.
"Некоторые из этих дополнительных лиц голосовали за резолюцию, призывающую президента Путина признать Донецк и Луганск в качестве независимых государств и большинство поддержало ратификацию обеих договоров с ними о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи", - говорится в сообщении главы австралийского МИД.
Как сообщалось ранее, в тот же список попали более 20 министров Донецкой народной республики и 15 министров Луганской народной республики. Среди попавших в список также вице-спикер Госдумы Александр Жуков, депутаты Ирина Яровая, Елена Ямпольская, Владислав Третьяк, Дмитрий Певцов, Анна Кузнецова и другие.
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По данным сайта австралийского внешнеполитического ведомства, всего Австралия объявила санкции против 812 лиц и 47 организаций и ведомств в ответ на происходящее на Украине.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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В миреАлександр ЖуковИрина ЯроваяЕлена ЯмпольскаяРоссияУкраинаГосдума РФАвстралия
 
 
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