https://ria.ru/20220504/sanktsii-1786735606.html

Москва прорабатывает механизмы, чтобы оспорить нелегитимные санкции Запада

Москва прорабатывает механизмы, чтобы оспорить нелегитимные санкции Запада - РИА Новости, 04.05.2022

Москва прорабатывает механизмы, чтобы оспорить нелегитимные санкции Запада

Москва активно прорабатывает ответные меры и юридические механизмы, чтобы оспорить введенные нелегитимные санкции, при этом важно не нанести ущерб собственной... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T10:48

2022-05-04T10:48

2022-05-04T10:48

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

россия

москва

украина

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Москва активно прорабатывает ответные меры и юридические механизмы, чтобы оспорить введенные нелегитимные санкции, при этом важно не нанести ущерб собственной экономике, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский."Активно прорабатываем ответные меры и юридические механизмы с тем, чтобы оспорить введенные нелегитимные рестрикции", - сказал он в интервью "Российской газете".Биричевский добавил, что Москва оставляет за собой право на ужесточение специальных мер в случае эскалации санкционного давления."При проработке ответных мер, в отличие от многих западных "партнеров", стремимся не нанести ущерб собственной экономике, то есть здесь важно отмерять не менее "семи раз". Что касается конкретных шагов, на этапе проработки они носят конфиденциальный характер. Но, будьте уверены, антироссийские "затеи" западников без ответа не останутся", - подчеркнул дипломат.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.

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владимир путин, россия, москва, украина, санкции в отношении россии