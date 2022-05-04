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Российские военные уничтожили три локатора С-300 на Украине

Российские военные уничтожили три локатора С-300 на Украине - РИА Новости, 04.05.2022

Российские военные уничтожили три локатора С-300 на Украине

Авиация РФ высокоточными ракетами уничтожила очередной тактический ракетный комплекс "Точка-У" войск Украины, сообщил официальный представитель Минобороны РФ... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T10:31

2022-05-04T10:31

2022-05-04T10:39

обострение ситуации в днр и лнр

россия

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вооруженные силы украины

украина

зрк с-300

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Авиация РФ высокоточными ракетами уничтожила очередной тактический ракетный комплекс "Точка-У" войск Украины, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России уничтожены пусковая установка тактического ракетного комплекса "Точка-У" в районе Новая Дмитровка, в районах населенных пунктов Санджейка, Крысино и Вольнянск три локатора подсвета и наведения ЗРК С-300, а также в районе Новоалександровки склад боеприпасов и девять районов сосредоточения живой силы и военной техники", - сказал генерал.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, сша, в мире, вооруженные силы украины, украина, зрк с-300, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков