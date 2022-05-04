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Российские военные уничтожили три локатора С-300 на Украине
Российские военные уничтожили три локатора С-300 на Украине - РИА Новости, 04.05.2022
Российские военные уничтожили три локатора С-300 на Украине
Авиация РФ высокоточными ракетами уничтожила очередной тактический ракетный комплекс "Точка-У" войск Украины, сообщил официальный представитель Минобороны РФ... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T10:31
2022-05-04T10:31
2022-05-04T10:39
обострение ситуации в днр и лнр
россия
сша
в мире
вооруженные силы украины
украина
зрк с-300
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Авиация РФ высокоточными ракетами уничтожила очередной тактический ракетный комплекс "Точка-У" войск Украины, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России уничтожены пусковая установка тактического ракетного комплекса "Точка-У" в районе Новая Дмитровка, в районах населенных пунктов Санджейка, Крысино и Вольнянск три локатора подсвета и наведения ЗРК С-300, а также в районе Новоалександровки склад боеприпасов и девять районов сосредоточения живой силы и военной техники", - сказал генерал.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, в мире, вооруженные силы украины, украина, зрк с-300, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков
10:31 04.05.2022 (обновлено: 10:39 04.05.2022)
Российские военные уничтожили три локатора С-300 на Украине
Минобороны: ВС России высокоточным оружием уничтожили три локатора С-300 на Украине