06:28 04.05.2022 (обновлено: 11:38 04.05.2022)
Азиатские рынки вскоре станут основными для "Газпрома", считает эксперт
Эксперт Скрябин: азиатские рынки через пять-семь лет станут основными для "Газпрома"
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЛоготип "Газпрома" на здании компрессорной станции "Русская"
Логотип "Газпрома" на здании компрессорной станции "Русская". Архивное фото
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Азия через пять-семь лет может стать для "Газпрома" основным экспортным рынком, сказал в комментарии РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин.
"Азиатские рынки через пять-семь лет станут основными для "Газпрома" <…> вопрос — это цена поставок и развитие соответствующей газотранспортной инфраструктуры, в том числе и в самом Китае", — сказал он, напомнив, что президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 июня представить план строительства соответствующей инфраструктуры, в том числе предложения о масштабном развитии системы газопроводов в Восточной Сибири, чтобы направить экспорт газа на рынок Китая.
"По нашим оценкам, Китай сейчас потребляет порядка 350 миллиардов кубометров газа в год, притом что большая часть энергобаланса (примерно 70%) — это по-прежнему уголь", — сказал собеседник агентства.
Спрос на газ в стране вырастет к 2025 году до 450-480 миллиардов кубометров, добавил Скрябин, ссылаясь на заявления китайских экспертов. "По нашим же оценкам, в перспективе десяти лет речь может идти и об одном триллионе кубометров газа в год (при условии активной замены угольного топлива газовым)", — уточнил он.
Сейчас российский газ поставляется в Китай по магистрали "Сила Сибири". Трубопроводные поставки по нему начались в конце 2019 года и в 2020-м составили 4,1 миллиарда кубометров. Планируется ежегодно наращивать объем поставок до выхода на проектную мощность в 38 миллиардов кубометров к 2025 году. С учетом нового договора, который был подписан в феврале, общая мощность поставок в Китай по "дальневосточному" маршруту может составить 48 миллиардов кубометров в год.
Кроме того, прорабатывается проект "Сила Сибири — 2", предполагающий строительство газопровода в Китай через территорию Монголии. Его мощность составит 50 миллиардов кубометров в год.