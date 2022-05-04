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Азиатские рынки вскоре станут основными для "Газпрома", считает эксперт - РИА Новости, 04.05.2022
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Азиатские рынки вскоре станут основными для "Газпрома", считает эксперт
Азиатские рынки вскоре станут основными для "Газпрома", считает эксперт - РИА Новости, 04.05.2022
Азиатские рынки вскоре станут основными для "Газпрома", считает эксперт
Азия через пять-семь лет может стать для "Газпрома" основным экспортным рынком, сказал в комментарии РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал"... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T06:28
2022-05-04T11:38
экономика
владимир путин
китай
россия
восточная сибирь
газпром
сила сибири (газопровод)
москва
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Азия через пять-семь лет может стать для "Газпрома" основным экспортным рынком, сказал в комментарии РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин."Азиатские рынки через пять-семь лет станут основными для "Газпрома" &lt;…&gt; вопрос — это цена поставок и развитие соответствующей газотранспортной инфраструктуры, в том числе и в самом Китае", — сказал он, напомнив, что президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 июня представить план строительства соответствующей инфраструктуры, в том числе предложения о масштабном развитии системы газопроводов в Восточной Сибири, чтобы направить экспорт газа на рынок Китая.Спрос на газ в стране вырастет к 2025 году до 450-480 миллиардов кубометров, добавил Скрябин, ссылаясь на заявления китайских экспертов. "По нашим же оценкам, в перспективе десяти лет речь может идти и об одном триллионе кубометров газа в год (при условии активной замены угольного топлива газовым)", — уточнил он.Сейчас российский газ поставляется в Китай по магистрали "Сила Сибири". Трубопроводные поставки по нему начались в конце 2019 года и в 2020-м составили 4,1 миллиарда кубометров. Планируется ежегодно наращивать объем поставок до выхода на проектную мощность в 38 миллиардов кубометров к 2025 году. С учетом нового договора, который был подписан в феврале, общая мощность поставок в Китай по "дальневосточному" маршруту может составить 48 миллиардов кубометров в год.Кроме того, прорабатывается проект "Сила Сибири — 2", предполагающий строительство газопровода в Китай через территорию Монголии. Его мощность составит 50 миллиардов кубометров в год.
https://ria.ru/20220504/nigeriya-1786708181.html
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китай
россия
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экономика, владимир путин, китай, россия, восточная сибирь, газпром, сила сибири (газопровод), москва, монголия
06:28 04.05.2022 (обновлено: 11:38 04.05.2022)
 
Азиатские рынки вскоре станут основными для "Газпрома", считает эксперт

Эксперт Скрябин: азиатские рынки через пять-семь лет станут основными для "Газпрома"

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЛоготип "Газпрома" на здании компрессорной станции "Русская"
Логотип Газпрома на здании компрессорной станции Русская - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Логотип "Газпрома" на здании компрессорной станции "Русская". Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Азия через пять-семь лет может стать для "Газпрома" основным экспортным рынком, сказал в комментарии РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин.
"Азиатские рынки через пять-семь лет станут основными для "Газпрома" <…> вопрос — это цена поставок и развитие соответствующей газотранспортной инфраструктуры, в том числе и в самом Китае", — сказал он, напомнив, что президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 июня представить план строительства соответствующей инфраструктуры, в том числе предложения о масштабном развитии системы газопроводов в Восточной Сибири, чтобы направить экспорт газа на рынок Китая.

"По нашим оценкам, Китай сейчас потребляет порядка 350 миллиардов кубометров газа в год, притом что большая часть энергобаланса (примерно 70%) — это по-прежнему уголь", — сказал собеседник агентства.

Спрос на газ в стране вырастет к 2025 году до 450-480 миллиардов кубометров, добавил Скрябин, ссылаясь на заявления китайских экспертов. "По нашим же оценкам, в перспективе десяти лет речь может идти и об одном триллионе кубометров газа в год (при условии активной замены угольного топлива газовым)", — уточнил он.
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Сейчас российский газ поставляется в Китай по магистрали "Сила Сибири". Трубопроводные поставки по нему начались в конце 2019 года и в 2020-м составили 4,1 миллиарда кубометров. Планируется ежегодно наращивать объем поставок до выхода на проектную мощность в 38 миллиардов кубометров к 2025 году. С учетом нового договора, который был подписан в феврале, общая мощность поставок в Китай по "дальневосточному" маршруту может составить 48 миллиардов кубометров в год.
Кроме того, прорабатывается проект "Сила Сибири — 2", предполагающий строительство газопровода в Китай через территорию Монголии. Его мощность составит 50 миллиардов кубометров в год.
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