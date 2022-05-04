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"Русснефть" проведет годовое собрание акционеров 24 июня в заочной форме - РИА Новости, 04.05.2022
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"Русснефть" проведет годовое собрание акционеров 24 июня в заочной форме
"Русснефть" проведет годовое собрание акционеров 24 июня в заочной форме - РИА Новости, 04.05.2022
"Русснефть" проведет годовое собрание акционеров 24 июня в заочной форме
Годовое собрание акционеров "Русснефти" пройдет 24 июня в заочной форме, говорится в материалах компании. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T14:20
2022-05-04T14:20
экономика
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Годовое собрание акционеров "Русснефти" пройдет 24 июня в заочной форме, говорится в материалах компании."Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента... годовое... Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента... заочное голосование... Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 24 июня 2022 года", - сказано в сообщении.Реестр акционеров для участия в собрании закрывается 30 мая.
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экономика
14:20 04.05.2022
 
"Русснефть" проведет годовое собрание акционеров 24 июня в заочной форме

Годовое собрание акционеров "Русснефти" пройдет 24 июня в заочной форме

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГлава "Русснефти" Михаил Гуцериев
Глава Русснефти Михаил Гуцериев - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Глава "Русснефти" Михаил Гуцериев. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Годовое собрание акционеров "Русснефти" пройдет 24 июня в заочной форме, говорится в материалах компании.
"Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента... годовое... Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента... заочное голосование... Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 24 июня 2022 года", - сказано в сообщении.
Реестр акционеров для участия в собрании закрывается 30 мая.
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