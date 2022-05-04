https://ria.ru/20220504/russneft-1786804306.html

"Русснефть" проведет годовое собрание акционеров 24 июня в заочной форме

"Русснефть" проведет годовое собрание акционеров 24 июня в заочной форме - РИА Новости, 04.05.2022

"Русснефть" проведет годовое собрание акционеров 24 июня в заочной форме

Годовое собрание акционеров "Русснефти" пройдет 24 июня в заочной форме, говорится в материалах компании. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T14:20

2022-05-04T14:20

2022-05-04T14:20

экономика

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Годовое собрание акционеров "Русснефти" пройдет 24 июня в заочной форме, говорится в материалах компании."Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента... годовое... Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента... заочное голосование... Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 24 июня 2022 года", - сказано в сообщении.Реестр акционеров для участия в собрании закрывается 30 мая.

https://radiosputnik.ria.ru/20220504/neft-1786775785.html

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экономика