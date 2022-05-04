https://ria.ru/20220504/rozysk-1786837696.html
Невзорова* могут заочно арестовать в России, считает адвокат
Невзорова* могут заочно арестовать в России, считает адвокат - РИА Новости, 04.05.2022
Невзорова* могут заочно арестовать в России, считает адвокат
Объявленного в розыск журналиста Александра Невзорова* (признан в России СМИ-иноагентом) могут заочно арестовать не территории России, а позднее и заочно... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T16:35
2022-05-04T16:35
2022-05-04T16:35
общество
россия
израиль
александр невзоров
министерство юстиции рф (минюст россии)
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Объявленного в розыск журналиста Александра Невзорова* (признан в России СМИ-иноагентом) могут заочно арестовать не территории России, а позднее и заочно осудить, рассказал РИА Новости в среду опрошенный в качестве эксперта адвокат Сергей Михайлов."Нельзя исключать, что в относительно скором времени Александр Глебович может быть заочно арестован на территории РФ, для этого следствию нужно сделать еще два шага – объявить Невзорова* в международный розыск и обратиться с таким ходатайством в суд. Если суд удовлетворит ходатайство, то по возвращению в Россию или после его экстрадиции журналист автоматически будет помещен под стражу на срок два месяца", - заявил собеседник агентства.Если же Невзоров* не вернется в Россию, то, как отмечает адвокат, его все равно могут приговорить к реальному лишению свободы, но в заочном формате."Если лицо, которое обвиняется в совершении преступления, достоверно установлено, то в отношении него может быть вынесен заочный приговор. Александра Глебовича в этом процессе может представлять как его адвокат, так и назначенный государством, здесь каких-то препятствий к рассмотрению нет. Более того, согласно УПК, по возращению в Россию Невзоров* может настоять на отмене вынесенного заочно судебного решения и пересмотре дела с его непосредственным участием", - заключил Михайлов.В марте на Невзорова* завели уголовное дело по статье о распространении фейков о ВС РФ (часть 2 статьи 207.3 УК, от 5 до 10 лет лишения свободы). По данным следствия, он 9 марта опубликовал в Instagram** (запрещенная в РФ экстремистская социальная сеть) и 19 марта на канале в YouTube ложную информацию об умышленном обстреле российскими военными роддома в Мариуполе.Источниками изображений, сопровождавших публикации, были украинские СМИ. В СК РФ тогда добавили, что следствие устанавливает местонахождение Невзорова*. Минюст России 22 апреля внес Невзорова* в реестр СМИ-иноагентов. Еще в марте источник сообщал РИА Новости, что Невзоров* уехал за границу. Позднее его жена заявила, что он в Израиле и не планирует эмигрировать.*Признан в России СМИ-иноагентом**деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://radiosputnik.ria.ru/20220422/inoagenty-1785020808.html
https://ria.ru/20220323/nevzorov-1779620003.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, израиль, александр невзоров, министерство юстиции рф (минюст россии)
Невзорова* могут заочно арестовать в России, считает адвокат
Адвокат Михайлов: Невзорова* могут заочно арестовать в России, а позднее и так же осудить
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Объявленного в розыск журналиста Александра Невзорова* (признан в России СМИ-иноагентом) могут заочно арестовать не территории России, а позднее и заочно осудить, рассказал РИА Новости в среду опрошенный в качестве эксперта адвокат Сергей Михайлов.
"Нельзя исключать, что в относительно скором времени Александр Глебович может быть заочно арестован на территории РФ, для этого следствию нужно сделать еще два шага – объявить Невзорова* в международный розыск и обратиться с таким ходатайством в суд. Если суд удовлетворит ходатайство, то по возвращению в Россию или после его экстрадиции журналист автоматически будет помещен под стражу на срок два месяца", - заявил собеседник агентства.
Если же Невзоров* не вернется в Россию, то, как отмечает адвокат, его все равно могут приговорить к реальному лишению свободы, но в заочном формате.
"Если лицо, которое обвиняется в совершении преступления, достоверно установлено, то в отношении него может быть вынесен заочный приговор. Александра Глебовича в этом процессе может представлять как его адвокат, так и назначенный государством, здесь каких-то препятствий к рассмотрению нет. Более того, согласно УПК, по возращению в Россию Невзоров* может настоять на отмене вынесенного заочно судебного решения и пересмотре дела с его непосредственным участием", - заключил Михайлов.
В марте на Невзорова* завели уголовное дело по статье о распространении фейков о ВС РФ (часть 2 статьи 207.3 УК, от 5 до 10 лет лишения свободы). По данным следствия, он 9 марта опубликовал в Instagram** (запрещенная в РФ экстремистская социальная сеть) и 19 марта на канале в YouTube ложную информацию об умышленном обстреле российскими военными роддома в Мариуполе.
Источниками изображений, сопровождавших публикации, были украинские СМИ. В СК РФ тогда добавили, что следствие устанавливает местонахождение Невзорова*. Минюст России 22 апреля внес Невзорова* в реестр СМИ-иноагентов. Еще в марте источник сообщал РИА Новости, что Невзоров* уехал за границу. Позднее его жена заявила, что он в Израиле
и не планирует эмигрировать.
*Признан в России СМИ-иноагентом
**деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская