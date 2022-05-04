https://ria.ru/20220504/rospotrebnadzor-1786743949.html

В Роспотребнадзоре призвали обеспечить эпидбезопасность на День Победы

В Роспотребнадзоре призвали обеспечить эпидбезопасность на День Победы - РИА Новости, 04.05.2022

В Роспотребнадзоре призвали обеспечить эпидбезопасность на День Победы

Максимальную эпидемиологическую безопасность участников массовых мероприятий необходимо обеспечить на майские праздники, заявили в Роспотребнадзоре. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T11:23

2022-05-04T11:23

2022-05-04T11:23

общество

здоровье - общество

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563964999_0:186:3072:1914_1920x0_80_0_0_e166c6e33ed9f47ae5534a9cd93bfa00.jpg

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Максимальную эпидемиологическую безопасность участников массовых мероприятий необходимо обеспечить на майские праздники, заявили в Роспотребнадзоре.Глава Роспотребнадзора Анна Попова в среду провела селекторное совещание с управлениями и учреждениями Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации."В ходе совещания прозвучали доклады ряда территориальных органов Роспотребнадзора о подготовке к проведению парада Победы и акции "Бессмертный полк". Анна Попова особо отметила необходимость обеспечения максимальной эпидемиологической безопасности участников массовых мероприятий, а также дала указание принять все необходимые меры для минимизации рисков распространения инфекций, в том числе COVID-19, в период майских праздников", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Попова подчеркнула, что соблюдение комплекса профилактических мер, а также прохождение ревакцинации особенно важно именно сейчас, когда многие граждане планируют принять участие в массовых мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня Победы.

https://ria.ru/20220428/kholera-1786029012.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, здоровье - общество, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)