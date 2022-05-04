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В Роспотребнадзоре призвали обеспечить эпидбезопасность на День Победы - РИА Новости, 04.05.2022
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В Роспотребнадзоре призвали обеспечить эпидбезопасность на День Победы
В Роспотребнадзоре призвали обеспечить эпидбезопасность на День Победы - РИА Новости, 04.05.2022
В Роспотребнадзоре призвали обеспечить эпидбезопасность на День Победы
Максимальную эпидемиологическую безопасность участников массовых мероприятий необходимо обеспечить на майские праздники, заявили в Роспотребнадзоре. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T11:23
2022-05-04T11:23
общество
здоровье - общество
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Максимальную эпидемиологическую безопасность участников массовых мероприятий необходимо обеспечить на майские праздники, заявили в Роспотребнадзоре.Глава Роспотребнадзора Анна Попова в среду провела селекторное совещание с управлениями и учреждениями Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации."В ходе совещания прозвучали доклады ряда территориальных органов Роспотребнадзора о подготовке к проведению парада Победы и акции "Бессмертный полк". Анна Попова особо отметила необходимость обеспечения максимальной эпидемиологической безопасности участников массовых мероприятий, а также дала указание принять все необходимые меры для минимизации рисков распространения инфекций, в том числе COVID-19, в период майских праздников", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Попова подчеркнула, что соблюдение комплекса профилактических мер, а также прохождение ревакцинации особенно важно именно сейчас, когда многие граждане планируют принять участие в массовых мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня Победы.
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общество, здоровье - общество, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
11:23 04.05.2022
 
В Роспотребнадзоре призвали обеспечить эпидбезопасность на День Победы

В Роспотребнадзоре призвали обеспечить максимальную эпидбезопасность на День Победы

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкШеврон сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Шеврон сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Максимальную эпидемиологическую безопасность участников массовых мероприятий необходимо обеспечить на майские праздники, заявили в Роспотребнадзоре.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в среду провела селекторное совещание с управлениями и учреждениями Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации.
Стенд Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по России (Роспотребнадзор) на выставочной экспозиции в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
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Роспотребнадзор принимает дополнительные меры по профилактике завоза холеры
"В ходе совещания прозвучали доклады ряда территориальных органов Роспотребнадзора о подготовке к проведению парада Победы и акции "Бессмертный полк". Анна Попова особо отметила необходимость обеспечения максимальной эпидемиологической безопасности участников массовых мероприятий, а также дала указание принять все необходимые меры для минимизации рисков распространения инфекций, в том числе COVID-19, в период майских праздников", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Попова подчеркнула, что соблюдение комплекса профилактических мер, а также прохождение ревакцинации особенно важно именно сейчас, когда многие граждане планируют принять участие в массовых мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня Победы.
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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