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В Роспотребнадзоре призвали обеспечить эпидбезопасность на День Победы
В Роспотребнадзоре призвали обеспечить эпидбезопасность на День Победы - РИА Новости, 04.05.2022
В Роспотребнадзоре призвали обеспечить эпидбезопасность на День Победы
Максимальную эпидемиологическую безопасность участников массовых мероприятий необходимо обеспечить на майские праздники, заявили в Роспотребнадзоре. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T11:23
2022-05-04T11:23
2022-05-04T11:23
общество
здоровье - общество
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Максимальную эпидемиологическую безопасность участников массовых мероприятий необходимо обеспечить на майские праздники, заявили в Роспотребнадзоре.Глава Роспотребнадзора Анна Попова в среду провела селекторное совещание с управлениями и учреждениями Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации."В ходе совещания прозвучали доклады ряда территориальных органов Роспотребнадзора о подготовке к проведению парада Победы и акции "Бессмертный полк". Анна Попова особо отметила необходимость обеспечения максимальной эпидемиологической безопасности участников массовых мероприятий, а также дала указание принять все необходимые меры для минимизации рисков распространения инфекций, в том числе COVID-19, в период майских праздников", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Попова подчеркнула, что соблюдение комплекса профилактических мер, а также прохождение ревакцинации особенно важно именно сейчас, когда многие граждане планируют принять участие в массовых мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня Победы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
В Роспотребнадзоре призвали обеспечить эпидбезопасность на День Победы
В Роспотребнадзоре призвали обеспечить максимальную эпидбезопасность на День Победы
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Максимальную эпидемиологическую безопасность участников массовых мероприятий необходимо обеспечить на майские праздники, заявили в Роспотребнадзоре.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова
в среду провела селекторное совещание с управлениями и учреждениями Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации.
"В ходе совещания прозвучали доклады ряда территориальных органов Роспотребнадзора о подготовке к проведению парада Победы и акции "Бессмертный полк". Анна Попова особо отметила необходимость обеспечения максимальной эпидемиологической безопасности участников массовых мероприятий, а также дала указание принять все необходимые меры для минимизации рисков распространения инфекций, в том числе COVID-19, в период майских праздников", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Попова подчеркнула, что соблюдение комплекса профилактических мер, а также прохождение ревакцинации особенно важно именно сейчас, когда многие граждане планируют принять участие в массовых мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня Победы.