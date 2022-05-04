https://ria.ru/20220504/remont-1786851291.html

Липецкая область получила допсредства на ремонт дорожной сети

Липецкая область получила допсредства на ремонт дорожной сети - РИА Новости, 04.05.2022

Липецкая область получила допсредства на ремонт дорожной сети

Липецкая область получила дополнительные средства из федерального бюджета на ремонт автодорог, дорожный фонд региона увеличен на 200 миллионов рублей, сообщил... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T17:31

2022-05-04T17:31

2022-05-04T17:31

липецкая область

игорь артамонов

ремонт

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ЛИПЕЦК, 4 мая – РИА Новости. Липецкая область получила дополнительные средства из федерального бюджета на ремонт автодорог, дорожный фонд региона увеличен на 200 миллионов рублей, сообщил глава области Игорь Артамонов.По его словам, проведение торгов на ремонт дополнительных объектов региональной дорожной сети планируется на июль, к этому времени будут завершены проектные работы.Всего в этом году в Липецкой области в рамках национального проекта и других государственных программ будут отремонтированы более 750 километров автомобильных дорог."Мы ежегодно ремонтируем сотни километров дорог в регионе. Текущий сезон – не исключение. Работы активно ведутся как в областном центре, так и в муниципалитетах. Многие участки приводятся в порядок по просьбам жителей", – отметил Артамонов

https://ria.ru/20220427/stroyka-1785762600.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, ремонт