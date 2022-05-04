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Липецкая область получила допсредства на ремонт дорожной сети - РИА Новости, 04.05.2022
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Липецкая область
https://ria.ru/20220504/remont-1786851291.html
Липецкая область получила допсредства на ремонт дорожной сети
Липецкая область получила допсредства на ремонт дорожной сети - РИА Новости, 04.05.2022
Липецкая область получила допсредства на ремонт дорожной сети
Липецкая область получила дополнительные средства из федерального бюджета на ремонт автодорог, дорожный фонд региона увеличен на 200 миллионов рублей, сообщил... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T17:31
2022-05-04T17:31
липецкая область
игорь артамонов
ремонт
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ЛИПЕЦК, 4 мая – РИА Новости. Липецкая область получила дополнительные средства из федерального бюджета на ремонт автодорог, дорожный фонд региона увеличен на 200 миллионов рублей, сообщил глава области Игорь Артамонов.По его словам, проведение торгов на ремонт дополнительных объектов региональной дорожной сети планируется на июль, к этому времени будут завершены проектные работы.Всего в этом году в Липецкой области в рамках национального проекта и других государственных программ будут отремонтированы более 750 километров автомобильных дорог."Мы ежегодно ремонтируем сотни километров дорог в регионе. Текущий сезон – не исключение. Работы активно ведутся как в областном центре, так и в муниципалитетах. Многие участки приводятся в порядок по просьбам жителей", – отметил Артамонов
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игорь артамонов, ремонт
17:31 04.05.2022
 

Липецкая область получила допсредства на ремонт дорожной сети

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 4 мая – РИА Новости. Липецкая область получила дополнительные средства из федерального бюджета на ремонт автодорог, дорожный фонд региона увеличен на 200 миллионов рублей, сообщил глава области Игорь Артамонов.
По его словам, проведение торгов на ремонт дополнительных объектов региональной дорожной сети планируется на июль, к этому времени будут завершены проектные работы.
Стройка - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
27 апреля, 15:26Липецкая область
В Липецкой области в 2022 году построят десять объектов здравоохранения
Всего в этом году в Липецкой области в рамках национального проекта и других государственных программ будут отремонтированы более 750 километров автомобильных дорог.
"Мы ежегодно ремонтируем сотни километров дорог в регионе. Текущий сезон – не исключение. Работы активно ведутся как в областном центре, так и в муниципалитетах. Многие участки приводятся в порядок по просьбам жителей", – отметил Артамонов
 
Липецкая областьИгорь АртамоновРемонт
 
 
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