Девушка-подросток пострадала из-за обстрела украинскими войсками Донецка
Мэр Донецка Кулемзин: девушка-подросток пострадала из-за обстрела города со стороны ВСУ
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов. Архивное фото
ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. Девушка 2007 года рождения пострадала в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщает мэр города Алексей Кулемзин.
"В результате обстрела Петровского района во дворе своего дома осколочное ранение левого плеча получила девушка 2007 года рождения",- говорится в сообщении Кулемзина в Telegram-канале.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.