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ПСБ: предпринимателям в текущих условиях необходимо сохранять гибкость - РИА Новости, 04.05.2022
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ПСБ: предпринимателям в текущих условиях необходимо сохранять гибкость
ПСБ: предпринимателям в текущих условиях необходимо сохранять гибкость - РИА Новости, 04.05.2022
ПСБ: предпринимателям в текущих условиях необходимо сохранять гибкость
Новые экономические условия, смена технологического уклада и санкционный режим требуют от российского бизнеса повышенной гибкости в реализации своей стратегии,... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T10:30
2022-05-04T10:30
предприниматели
россия
псб (банк псб)
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Новые экономические условия, смена технологического уклада и санкционный режим требуют от российского бизнеса повышенной гибкости в реализации своей стратегии, заявил руководитель дивизиона среднего, малого бизнеса и розницы ПСБ Константин Басманов."ПСБ регулярно оценивает деловую активность малого и среднего бизнеса в России. Мы видим, что на постоянной основе вкладывают средства в свое развитие не более 20% компаний, при этом очевидны большие возможности для активных предпринимателей. И среди участников форума уже есть представители, имеющие не только деловую хватку, но и применяющие новые научные и экспериментальные подходы в своем бизнесе - это позитивный тренд. Выиграют те, кто может быстро адаптироваться в новых экономических условиях", - сказал Басманов, выступая на прошедшем в Москве всероссийском форуме "Территория бизнеса - территория жизни". По данным Индекса RSBI - исследования, которое проводит ПСБ совместно с Опорой России, в период пандемии российские предприниматели продемонстрировали высокий уровень адаптации к изменяющимся условиям. В марте 2020 года началась активная фаза пандемии, что привело к снижению Индекса RSBI до рекордно низких значений, однако уже летом того года произошло восстановление экономической активности МСБ.ПСБ как один из банков-лидеров по масштабам поддержки предпринимательской деятельности оказал и продолжит оказывать всестороннюю поддержку сектору для того, чтобы в ближайшей перспективе предприниматели реализовали огромный потенциал роста инвестиций и инноваций, что приведет к росту вклада МСБ в ВВП страны.
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предприниматели, россия, псб (банк псб)
10:30 04.05.2022
 

ПСБ: предпринимателям в текущих условиях необходимо сохранять гибкость

© Предоставлено ПСБПСБ
ПСБ
© Предоставлено ПСБ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Новые экономические условия, смена технологического уклада и санкционный режим требуют от российского бизнеса повышенной гибкости в реализации своей стратегии, заявил руководитель дивизиона среднего, малого бизнеса и розницы ПСБ Константин Басманов.
"ПСБ регулярно оценивает деловую активность малого и среднего бизнеса в России. Мы видим, что на постоянной основе вкладывают средства в свое развитие не более 20% компаний, при этом очевидны большие возможности для активных предпринимателей. И среди участников форума уже есть представители, имеющие не только деловую хватку, но и применяющие новые научные и экспериментальные подходы в своем бизнесе - это позитивный тренд. Выиграют те, кто может быстро адаптироваться в новых экономических условиях", - сказал Басманов, выступая на прошедшем в Москве всероссийском форуме "Территория бизнеса - территория жизни".
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ПСБ финансирует проекты устойчивого развития на 210 миллиардов рублей
По данным Индекса RSBI - исследования, которое проводит ПСБ совместно с Опорой России, в период пандемии российские предприниматели продемонстрировали высокий уровень адаптации к изменяющимся условиям. В марте 2020 года началась активная фаза пандемии, что привело к снижению Индекса RSBI до рекордно низких значений, однако уже летом того года произошло восстановление экономической активности МСБ.
ПСБ как один из банков-лидеров по масштабам поддержки предпринимательской деятельности оказал и продолжит оказывать всестороннюю поддержку сектору для того, чтобы в ближайшей перспективе предприниматели реализовали огромный потенциал роста инвестиций и инноваций, что приведет к росту вклада МСБ в ВВП страны.
 
ПредпринимателиРоссияПСБ (Банк ПСБ)
 
 
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