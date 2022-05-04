https://ria.ru/20220504/predprinimateli-1786730986.html

ПСБ: предпринимателям в текущих условиях необходимо сохранять гибкость

ПСБ: предпринимателям в текущих условиях необходимо сохранять гибкость - РИА Новости, 04.05.2022

ПСБ: предпринимателям в текущих условиях необходимо сохранять гибкость

Новые экономические условия, смена технологического уклада и санкционный режим требуют от российского бизнеса повышенной гибкости в реализации своей стратегии,... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T10:30

2022-05-04T10:30

2022-05-04T10:30

предприниматели

россия

псб (банк псб)

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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Новые экономические условия, смена технологического уклада и санкционный режим требуют от российского бизнеса повышенной гибкости в реализации своей стратегии, заявил руководитель дивизиона среднего, малого бизнеса и розницы ПСБ Константин Басманов."ПСБ регулярно оценивает деловую активность малого и среднего бизнеса в России. Мы видим, что на постоянной основе вкладывают средства в свое развитие не более 20% компаний, при этом очевидны большие возможности для активных предпринимателей. И среди участников форума уже есть представители, имеющие не только деловую хватку, но и применяющие новые научные и экспериментальные подходы в своем бизнесе - это позитивный тренд. Выиграют те, кто может быстро адаптироваться в новых экономических условиях", - сказал Басманов, выступая на прошедшем в Москве всероссийском форуме "Территория бизнеса - территория жизни". По данным Индекса RSBI - исследования, которое проводит ПСБ совместно с Опорой России, в период пандемии российские предприниматели продемонстрировали высокий уровень адаптации к изменяющимся условиям. В марте 2020 года началась активная фаза пандемии, что привело к снижению Индекса RSBI до рекордно низких значений, однако уже летом того года произошло восстановление экономической активности МСБ.ПСБ как один из банков-лидеров по масштабам поддержки предпринимательской деятельности оказал и продолжит оказывать всестороннюю поддержку сектору для того, чтобы в ближайшей перспективе предприниматели реализовали огромный потенциал роста инвестиций и инноваций, что приведет к росту вклада МСБ в ВВП страны.

https://ria.ru/20220429/psb-1786094500.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

предприниматели, россия, псб (банк псб)