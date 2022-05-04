https://ria.ru/20220504/pozhar-1786874077.html
Пожар в промзоне Дзержинска полностью потушили
Пожар в промзоне Дзержинска полностью потушили - РИА Новости, 04.05.2022
Пожар в промзоне Дзержинска полностью потушили
Пожар в промзоне нижегородского Дзержинска, где произошло возгорание цистерны с растворителем, полностью ликвидирован, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T19:45
2022-05-04T19:45
2022-05-04T19:45
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
нижегородская область
дзержинск (нижегородская область)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 мая - РИА Новости. Пожар в промзоне нижегородского Дзержинска, где произошло возгорание цистерны с растворителем, полностью ликвидирован, сообщает региональное управление МЧС.Отмечается, что для тушения привлекались пожарный поезд, 158 человек и 48 единиц техники.Сообщение о пожаре на Автозаводском шоссе в Дзержинске, где загорелась цистерна с растворителем, поступило в 11.00. По данным экстренных служб, общая площадь пожара составила около 2,5 тысячи квадратных метров. Как позже уточнили в региональном управлении МЧС, горели железнодорожные цистерны на открытой территории станции Игумново. В 12.55 была объявлена локализация пожара, в 14.41 – ликвидация открытого горения.
https://ria.ru/20220503/pozhar-1786647604.html
нижегородская область
дзержинск (нижегородская область)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нижегородская область, дзержинск (нижегородская область)
Пожар в промзоне Дзержинска полностью потушили
Пожар в промышленной зоне Дзержинска полностью потушили