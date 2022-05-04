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В промзоне в Дзержинске ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 04.05.2022
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В промзоне в Дзержинске ликвидировали открытое горение
В промзоне в Дзержинске ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 04.05.2022
В промзоне в Дзержинске ликвидировали открытое горение
Открытое горение в промышленной зоне нижегородского Дзержинске ликвидировано, сообщили РИА Новости в администрации города. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T15:23
2022-05-04T15:23
происшествия
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 мая - РИА Новости. Открытое горение в промышленной зоне нижегородского Дзержинске ликвидировано, сообщили РИА Новости в администрации города."В 14.41 - ликвидация открытого горения", - сообщили в пресс-службе городской администрации.Как уточнили в пресс-службе администрации Дзержинска, по предварительным данным, возгорание цистерны произошло на территории компании "ЛД-Трейд", расположенной на Восточном шоссе промзоны Дзержинска.Основное направление деятельности компании – поставка растворителей собственного производства. Информация о причинах произошедшего уточняется.На пике огонь охватил около 2,5 тысячи квадратных метров. Горели железнодорожные цистерны, в тушении среди прочего задействован пожарный поезд и больше 100 человек.
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происшествия, нижегородская область
15:23 04.05.2022
 
В промзоне в Дзержинске ликвидировали открытое горение

В промзоне в нижегородском Дзержинске ликвидировали открытое горение

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 мая - РИА Новости. Открытое горение в промышленной зоне нижегородского Дзержинске ликвидировано, сообщили РИА Новости в администрации города.
"В 14.41 - ликвидация открытого горения", - сообщили в пресс-службе городской администрации.
Как уточнили в пресс-службе администрации Дзержинска, по предварительным данным, возгорание цистерны произошло на территории компании "ЛД-Трейд", расположенной на Восточном шоссе промзоны Дзержинска.
Основное направление деятельности компании – поставка растворителей собственного производства. Информация о причинах произошедшего уточняется.
На пике огонь охватил около 2,5 тысячи квадратных метров. Горели железнодорожные цистерны, в тушении среди прочего задействован пожарный поезд и больше 100 человек.
Пожар на складе полиэтиленовых отходов в Красноярске - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
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