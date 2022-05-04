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При пожаре в цехе рыбокомбината на Курилах погиб человек

При пожаре в цехе рыбокомбината на Курилах погиб человек - РИА Новости, 04.05.2022

При пожаре в цехе рыбокомбината на Курилах погиб человек

Пожар произошел на рыбокомбинате в Южно-Курильске, горел механический цех, информирует региональный главк МЧС. По данным властей, есть погибший. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T03:50

2022-05-04T03:50

2022-05-04T05:39

происшествия

курильские острова

южно-курильск

россия

сахалинская область

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 мая — РИА Новости. Пожар произошел на рыбокомбинате в Южно-Курильске, горел механический цех, информирует региональный главк МЧС. По данным властей, есть погибший."Четвертого мая в 02.12 (18.12 мск 3 мая) диспетчеру Южно-Курильского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании рыбокомбината на ул. Заводская, 17. Пожарный расчет прибыл через три минуты. К моменту прибытия пожарного подразделения горел механический цех площадью 50 квадратных метров", — говорится в сообщении. Отмечается, что возгорание уже ликвидировали.Как уточнили РИА Новости в администрации Южно-Курильского района, в происшествии погиб один человек.Следственный комитет начал проверку обстоятельств возгорания, информирует управление СКР по Сахалинской области. "В ходе осмотра места происшествия обнаружено тело 60-летнего мужчины. По предварительным данным, признаков совершения преступления в отношении пострадавшего не обнаружено", - говорится в сообщении ведомства.Для установления причины смерти тело направлено на судебно-медицинское исследование.

https://ria.ru/20220503/pozhar-1786673902.html

курильские острова

южно-курильск

россия

сахалинская область

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происшествия, курильские острова, южно-курильск, россия, сахалинская область