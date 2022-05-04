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В Волчанске выдают нуждающимся гуманитарную помощь из России

В Волчанске выдают нуждающимся гуманитарную помощь из России - РИА Новости, 04.05.2022

В Волчанске выдают нуждающимся гуманитарную помощь из России

В освобожденном городе Волчанске в Харьковской области продолжаются мероприятия по раздаче российской гуманитарной помощи населению. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T20:15

2022-05-04T20:15

2022-05-04T20:15

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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волчанск

украина

ситуация в днр и лнр

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ВОЛЧАНСК (Харьковская область), 4 мая - РИА Новости. В освобожденном городе Волчанске в Харьковской области продолжаются мероприятия по раздаче российской гуманитарной помощи населению.Как передаёт корреспондент РИА Новости, продуктовые наборы из России распределяются адресно и по спискам совместно с местной социальной службой. В первую очередь помощь получают малоимущие, многодетные семьи, а также пенсионеры и инвалиды.Гуманитарной помощи в Волчанске люди ждут с нетерпением, очереди выстраиваются с раннего утра. Людям выдают, в частности, муку, рис, тушенку, сахар, подсолнечное масло, а также предметы первой необходимости.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220503/ukraina-1786564555.html

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волчанск

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, волчанск, украина, ситуация в днр и лнр