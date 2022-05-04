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В Волчанске выдают нуждающимся гуманитарную помощь из России - РИА Новости, 04.05.2022
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В Волчанске выдают нуждающимся гуманитарную помощь из России
В Волчанске выдают нуждающимся гуманитарную помощь из России - РИА Новости, 04.05.2022
В Волчанске выдают нуждающимся гуманитарную помощь из России
В освобожденном городе Волчанске в Харьковской области продолжаются мероприятия по раздаче российской гуманитарной помощи населению. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T20:15
2022-05-04T20:15
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
волчанск
украина
ситуация в днр и лнр
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ВОЛЧАНСК (Харьковская область), 4 мая - РИА Новости. В освобожденном городе Волчанске в Харьковской области продолжаются мероприятия по раздаче российской гуманитарной помощи населению.Как передаёт корреспондент РИА Новости, продуктовые наборы из России распределяются адресно и по спискам совместно с местной социальной службой. В первую очередь помощь получают малоимущие, многодетные семьи, а также пенсионеры и инвалиды.Гуманитарной помощи в Волчанске люди ждут с нетерпением, очереди выстраиваются с раннего утра. Людям выдают, в частности, муку, рис, тушенку, сахар, подсолнечное масло, а также предметы первой необходимости.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220503/ukraina-1786564555.html
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в мире, россия, волчанск, украина, ситуация в днр и лнр
20:15 04.05.2022
 
В Волчанске выдают нуждающимся гуманитарную помощь из России

Гуманитарную помощь из России выдают нуждающимся в Волчанске в Харьковской области

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРаздача гуманитарной помощи на Украине
Раздача гуманитарной помощи на Украине - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Раздача гуманитарной помощи на Украине. Архивное фото
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ВОЛЧАНСК (Харьковская область), 4 мая - РИА Новости. В освобожденном городе Волчанске в Харьковской области продолжаются мероприятия по раздаче российской гуманитарной помощи населению.
Как передаёт корреспондент РИА Новости, продуктовые наборы из России распределяются адресно и по спискам совместно с местной социальной службой. В первую очередь помощь получают малоимущие, многодетные семьи, а также пенсионеры и инвалиды.
Гуманитарной помощи в Волчанске люди ждут с нетерпением, очереди выстраиваются с раннего утра. Людям выдают, в частности, муку, рис, тушенку, сахар, подсолнечное масло, а также предметы первой необходимости.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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