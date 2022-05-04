https://ria.ru/20220504/pokhischenie-1786721043.html

Двое кировских подростков сообщили, что их хотел похитить лжеполицейский

Двое кировских подростков сообщили, что их хотел похитить лжеполицейский - РИА Новости, 04.05.2022

Двое кировских подростков сообщили, что их хотел похитить лжеполицейский

Полиция в Кировской области разыскивает мужчину, который, назвавшись полицейским, якобы потребовал от двух мальчиков сесть к нему в машину, но испугался... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T09:22

2022-05-04T09:22

2022-05-04T09:22

происшествия

кировская область

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 мая — РИА Новости. Полиция в Кировской области разыскивает мужчину, который, назвавшись полицейским, якобы потребовал от двух мальчиков сесть к нему в машину, но испугался поднятого детьми шума и скрылся, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.Ранее в местных СМИ появилась информация о том, что в деревне в Кировской области мужчина пытался похитить двух мальчиков 12 и 13 лет. Он подъехал к детям на автомобиле, представился полицейским и потребовал сесть к нему в машину. Когда дети стали кричать, он испугался и уехал.Как сообщили агентству в пресс-службе УМВД России по Кировской области, в выходные поступило сообщение от родителей подростков "об инциденте с незнакомым им мужчиной в районе деревни Лубягино Кирово-Чепецкого района"."Сейчас проводится проверка. По предварительным данным, противоправных действий в отношении подростков не совершалось. Личность мужчины устанавливается", - сообщили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220318/pokhischenie-1778811694.html

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происшествия, кировская область, россия