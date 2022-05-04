https://ria.ru/20220504/pogoda-1786857958.html

Москвичам пообещали облачную погоду на День Победы

Москвичам пообещали облачную погоду на День Победы - РИА Новости, 04.05.2022

Москвичам пообещали облачную погоду на День Победы

В День Победы в Москве ожидается облачная погода, временами дождь, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T18:01

2022-05-04T18:01

2022-05-04T18:01

москва

общество

день победы

погода

гидрометцентр

роман вильфанд

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. В День Победы в Москве ожидается облачная погода, временами дождь, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд."По предварительным расчетам, ожидается неустойчивость в атмосфере - будет облачная погода, временами дождь", - сказал Вильфанд.По его словам, температура воздуха в столице 9 мая опустится до 8-13 градусов.

https://ria.ru/20220502/vesna-1786580364.html

москва

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, день победы, погода, гидрометцентр, роман вильфанд