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Москвичам пообещали облачную погоду на День Победы - РИА Новости, 04.05.2022
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Москвичам пообещали облачную погоду на День Победы
Москвичам пообещали облачную погоду на День Победы - РИА Новости, 04.05.2022
Москвичам пообещали облачную погоду на День Победы
В День Победы в Москве ожидается облачная погода, временами дождь, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T18:01
2022-05-04T18:01
москва
общество
день победы
погода
гидрометцентр
роман вильфанд
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. В День Победы в Москве ожидается облачная погода, временами дождь, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд."По предварительным расчетам, ожидается неустойчивость в атмосфере - будет облачная погода, временами дождь", - сказал Вильфанд.По его словам, температура воздуха в столице 9 мая опустится до 8-13 градусов.
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москва, общество, день победы, погода, гидрометцентр, роман вильфанд
18:01 04.05.2022
 
Москвичам пообещали облачную погоду на День Победы

Вильфанд: в День Победы в Москве ожидается облачная погода, временами дождь

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкКупола Храма Василия Блаженного на Красной площади в Москве
Купола Храма Василия Блаженного на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Купола Храма Василия Блаженного на Красной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. В День Победы в Москве ожидается облачная погода, временами дождь, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"По предварительным расчетам, ожидается неустойчивость в атмосфере - будет облачная погода, временами дождь", - сказал Вильфанд.
По его словам, температура воздуха в столице 9 мая опустится до 8-13 градусов.
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МоскваОбществоДень ПобедыПогодаГидрометцентрРоман Вильфанд
 
 
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