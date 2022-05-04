https://ria.ru/20220504/pogoda-1786857958.html
Москвичам пообещали облачную погоду на День Победы
Москвичам пообещали облачную погоду на День Победы - РИА Новости, 04.05.2022
Москвичам пообещали облачную погоду на День Победы
В День Победы в Москве ожидается облачная погода, временами дождь, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T18:01
2022-05-04T18:01
2022-05-04T18:01
москва
общество
день победы
погода
гидрометцентр
роман вильфанд
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. В День Победы в Москве ожидается облачная погода, временами дождь, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд."По предварительным расчетам, ожидается неустойчивость в атмосфере - будет облачная погода, временами дождь", - сказал Вильфанд.По его словам, температура воздуха в столице 9 мая опустится до 8-13 градусов.
https://ria.ru/20220502/vesna-1786580364.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, день победы, погода, гидрометцентр, роман вильфанд
Москвичам пообещали облачную погоду на День Победы
Вильфанд: в День Победы в Москве ожидается облачная погода, временами дождь