Рейтинг@Mail.ru
Голосование по проекту "Светлый город" завершилось в Подмосковье - РИА Новости, 04.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220504/podsvetka-1786878233.html
Голосование по проекту "Светлый город" завершилось в Подмосковье
Голосование по проекту "Светлый город" завершилось в Подмосковье - РИА Новости, 04.05.2022
Голосование по проекту "Светлый город" завершилось в Подмосковье
Более 59 тысяч жителей Московской области приняли участие в голосовании по проекту "Светлый город". Они выбирали, где нужно установить системы наружного... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T20:19
2022-05-04T20:19
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786874774_0:0:2001:1126_1920x0_80_0_0_05e3779cbdc1ed9d438546b7c41d698b.jpg
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Более 59 тысяч жителей Московской области приняли участие в голосовании по проекту "Светлый город". Они выбирали, где нужно установить системы наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки в 2023–2025 годах. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Министерства благоустройства МО."Сделать все города Московской области безопасными и комфортными – наша основная задача. Наружное освещение улиц, дорог, площадей и других общественных пространств является одним из важных элементов благоустройства любого города", – отметил глава министерства Михаил Хайкин.В течение всего апреля жители оставляли свои предложения по устройству наружного освещения на сайте "Добродел". Такое голосование в регионе проходит ежегодно.Проект "Светлый город" реализуется в рамках госпрограммы Московской области "Формирование современной комфортной городской среды" с 2017 года. За это время современное энергоэффективное освещение установили на более чем трех тысячах объектов.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786874774_0:0:1775:1331_1920x0_80_0_0_a340d978abf767194fcf7bfe594868f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
20:19 04.05.2022
 

Голосование по проекту "Светлый город" завершилось в Подмосковье

© РИА Новости / Павел ЛисицынФонари на пешеходной улице
Фонари на пешеходной улице - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Более 59 тысяч жителей Московской области приняли участие в голосовании по проекту "Светлый город". Они выбирали, где нужно установить системы наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки в 2023–2025 годах. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Министерства благоустройства МО.
"Сделать все города Московской области безопасными и комфортными – наша основная задача. Наружное освещение улиц, дорог, площадей и других общественных пространств является одним из важных элементов благоустройства любого города", – отметил глава министерства Михаил Хайкин.
В течение всего апреля жители оставляли свои предложения по устройству наружного освещения на сайте "Добродел". Такое голосование в регионе проходит ежегодно.
Проект "Светлый город" реализуется в рамках госпрограммы Московской области "Формирование современной комфортной городской среды" с 2017 года. За это время современное энергоэффективное освещение установили на более чем трех тысячах объектов.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала