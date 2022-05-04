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Голосование по проекту "Светлый город" завершилось в Подмосковье
Голосование по проекту "Светлый город" завершилось в Подмосковье - РИА Новости, 04.05.2022
Голосование по проекту "Светлый город" завершилось в Подмосковье
Более 59 тысяч жителей Московской области приняли участие в голосовании по проекту "Светлый город". Они выбирали, где нужно установить системы наружного... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T20:19
2022-05-04T20:19
2022-05-04T20:19
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Более 59 тысяч жителей Московской области приняли участие в голосовании по проекту "Светлый город". Они выбирали, где нужно установить системы наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки в 2023–2025 годах. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Министерства благоустройства МО."Сделать все города Московской области безопасными и комфортными – наша основная задача. Наружное освещение улиц, дорог, площадей и других общественных пространств является одним из важных элементов благоустройства любого города", – отметил глава министерства Михаил Хайкин.В течение всего апреля жители оставляли свои предложения по устройству наружного освещения на сайте "Добродел". Такое голосование в регионе проходит ежегодно.Проект "Светлый город" реализуется в рамках госпрограммы Московской области "Формирование современной комфортной городской среды" с 2017 года. За это время современное энергоэффективное освещение установили на более чем трех тысячах объектов.
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости.
Более 59 тысяч жителей Московской области приняли участие в голосовании по проекту "Светлый город". Они выбирали, где нужно установить системы наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки в 2023–2025 годах. Об этом сообщил телеканал "360"
со ссылкой на пресс-службу Министерства благоустройства МО.
"Сделать все города Московской области безопасными и комфортными – наша основная задача. Наружное освещение улиц, дорог, площадей и других общественных пространств является одним из важных элементов благоустройства любого города", – отметил глава министерства Михаил Хайкин.
В течение всего апреля жители оставляли свои предложения по устройству наружного освещения на сайте "Добродел". Такое голосование в регионе проходит ежегодно.
Проект "Светлый город" реализуется в рамках госпрограммы Московской области "Формирование современной комфортной городской среды" с 2017 года. За это время современное энергоэффективное освещение установили на более чем трех тысячах объектов.