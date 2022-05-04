https://ria.ru/20220504/podrostki-1786740502.html
В Новой Зеландии многие подростки неграмотны, показало тестирование
В Новой Зеландии многие подростки неграмотны, показало тестирование - РИА Новости, 04.05.2022
В Новой Зеландии многие подростки неграмотны, показало тестирование
Предварительное тестирование подростков в Новой Зеландии показало, что знания многих из них не отвечают образовательным стандартам, некоторые не умеют писать... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T11:10
2022-05-04T11:10
2022-05-04T11:12
новая зеландия
общество
в мире
образование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91435/30/914353002_0:137:2000:1262_1920x0_80_0_0_e2c4e437de52fa1ea20eced6fb0f6291.jpg
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Предварительное тестирование подростков в Новой Зеландии показало, что знания многих из них не отвечают образовательным стандартам, некоторые не умеют писать заглавные буквы, ставить точки в предложениях и не в курсе, сколько минут в одном часе, сообщает в среду радио RNZ.Новые стандарты - один по арифметике и два по грамотности - введены со следующего года в качестве обязательного требования для получения сертификатов об образовании.Предварительная проверка выявила, что около 40% учащихся, сдававших тест на второй из трех уровней сертификата, неграмотны и не умеют считать.По словам организатора исследования Майкла Джонстона, вводимые стандарты и нормы в Новой Зеландии направлены на то, чтобы учащиеся могли читать, писать и считать достаточно хорошо, чтобы функционировать в обществе."Глядя на оценки арифметических способностей, я вижу много проблем в области чтения (учащимися) карт, подсчета цен в зависимости от веса и тому подобное", - приводит радио слова Джонстона. Он считает, что было бы любопытно проследить, насколько новозеландцы могут пройти аналогичные международные тесты.Вместе с тем RNZ приводит мнение о том, что неграмотность Новой Зеландии отражает то, что в обществе не ценят умение людей читать и писать.
https://sn.ria.ru/20220427/obrazovanie-1785734072.html
новая зеландия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91435/30/914353002_112:0:1885:1330_1920x0_80_0_0_e43370d06190d144e8ff6df11470ac9b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новая зеландия, общество, в мире, образование
11:10 04.05.2022 (обновлено: 11:12 04.05.2022)
В Новой Зеландии многие подростки неграмотны, показало тестирование
Тестирование подростков в Новой Зеландии показало, что многие из них не грамотны
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Предварительное тестирование подростков в Новой Зеландии показало, что знания многих из них не отвечают образовательным стандартам, некоторые не умеют писать заглавные буквы, ставить точки в предложениях и не в курсе, сколько минут в одном часе, сообщает в среду радио RNZ.
Новые стандарты - один по арифметике и два по грамотности - введены со следующего года в качестве обязательного требования для получения сертификатов об образовании.
Предварительная проверка выявила, что около 40% учащихся, сдававших тест на второй из трех уровней сертификата, неграмотны и не умеют считать.
По словам организатора исследования Майкла Джонстона, вводимые стандарты и нормы в Новой Зеландии
направлены на то, чтобы учащиеся могли читать, писать и считать достаточно хорошо, чтобы функционировать в обществе.
"Глядя на оценки арифметических способностей, я вижу много проблем в области чтения (учащимися) карт, подсчета цен в зависимости от веса и тому подобное", - приводит радио слова Джонстона. Он считает, что было бы любопытно проследить, насколько новозеландцы могут пройти аналогичные международные тесты.
Вместе с тем RNZ приводит мнение о том, что неграмотность Новой Зеландии отражает то, что в обществе не ценят умение людей читать и писать.