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В Новой Зеландии многие подростки неграмотны, показало тестирование - РИА Новости, 04.05.2022
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В Новой Зеландии многие подростки неграмотны, показало тестирование
В Новой Зеландии многие подростки неграмотны, показало тестирование - РИА Новости, 04.05.2022
В Новой Зеландии многие подростки неграмотны, показало тестирование
Предварительное тестирование подростков в Новой Зеландии показало, что знания многих из них не отвечают образовательным стандартам, некоторые не умеют писать... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T11:10
2022-05-04T11:12
новая зеландия
общество
в мире
образование
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Предварительное тестирование подростков в Новой Зеландии показало, что знания многих из них не отвечают образовательным стандартам, некоторые не умеют писать заглавные буквы, ставить точки в предложениях и не в курсе, сколько минут в одном часе, сообщает в среду радио RNZ.Новые стандарты - один по арифметике и два по грамотности - введены со следующего года в качестве обязательного требования для получения сертификатов об образовании.Предварительная проверка выявила, что около 40% учащихся, сдававших тест на второй из трех уровней сертификата, неграмотны и не умеют считать.По словам организатора исследования Майкла Джонстона, вводимые стандарты и нормы в Новой Зеландии направлены на то, чтобы учащиеся могли читать, писать и считать достаточно хорошо, чтобы функционировать в обществе."Глядя на оценки арифметических способностей, я вижу много проблем в области чтения (учащимися) карт, подсчета цен в зависимости от веса и тому подобное", - приводит радио слова Джонстона. Он считает, что было бы любопытно проследить, насколько новозеландцы могут пройти аналогичные международные тесты.Вместе с тем RNZ приводит мнение о том, что неграмотность Новой Зеландии отражает то, что в обществе не ценят умение людей читать и писать.
https://sn.ria.ru/20220427/obrazovanie-1785734072.html
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новая зеландия, общество, в мире, образование
11:10 04.05.2022 (обновлено: 11:12 04.05.2022)
 
В Новой Зеландии многие подростки неграмотны, показало тестирование

Тестирование подростков в Новой Зеландии показало, что многие из них не грамотны

© Fotolia / Anke van WykФлаг Новой Зеландии
Флаг Новой Зеландии - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© Fotolia / Anke van Wyk
Флаг Новой Зеландии. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Предварительное тестирование подростков в Новой Зеландии показало, что знания многих из них не отвечают образовательным стандартам, некоторые не умеют писать заглавные буквы, ставить точки в предложениях и не в курсе, сколько минут в одном часе, сообщает в среду радио RNZ.
Новые стандарты - один по арифметике и два по грамотности - введены со следующего года в качестве обязательного требования для получения сертификатов об образовании.
Предварительная проверка выявила, что около 40% учащихся, сдававших тест на второй из трех уровней сертификата, неграмотны и не умеют считать.
По словам организатора исследования Майкла Джонстона, вводимые стандарты и нормы в Новой Зеландии направлены на то, чтобы учащиеся могли читать, писать и считать достаточно хорошо, чтобы функционировать в обществе.
"Глядя на оценки арифметических способностей, я вижу много проблем в области чтения (учащимися) карт, подсчета цен в зависимости от веса и тому подобное", - приводит радио слова Джонстона. Он считает, что было бы любопытно проследить, насколько новозеландцы могут пройти аналогичные международные тесты.
Вместе с тем RNZ приводит мнение о том, что неграмотность Новой Зеландии отражает то, что в обществе не ценят умение людей читать и писать.
Карта качества образования - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
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