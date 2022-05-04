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Военные определяют целесообразность контактов между Минобороны России и США - РИА Новости, 04.05.2022
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Военные определяют целесообразность контактов между Минобороны России и США
Военные определяют целесообразность контактов между Минобороны России и США - РИА Новости, 04.05.2022
Военные определяют целесообразность контактов между Минобороны России и США
Вопрос целесообразности контактов России и США определяется российскими военными, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T13:33
2022-05-04T13:33
джон кирби
россия
сша
вашингтон (штат)
министерство обороны сша
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Вопрос целесообразности контактов России и США определяется российскими военными, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил на брифинге, что российская сторона не была заинтересована в разговоре с США на уровне министров обороны, когда Вашингтон предлагал такую беседу несколько недель назад."Это вопрос целесообразности, который определяется нашими военными. По деталям надо обращаться именно к ним", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, считают ли в Кремле полезными контакты между РФ и США, включая военный уровень на данном этапе.
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джон кирби, россия, сша, вашингтон (штат), министерство обороны сша, дмитрий песков (спецпредставитель президента)
13:33 04.05.2022
 
Военные определяют целесообразность контактов между Минобороны России и США

Песков: целесообразность контактов между МО России и США определяется российскими военными

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Вопрос целесообразности контактов России и США определяется российскими военными, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил на брифинге, что российская сторона не была заинтересована в разговоре с США на уровне министров обороны, когда Вашингтон предлагал такую беседу несколько недель назад.
"Это вопрос целесообразности, который определяется нашими военными. По деталям надо обращаться именно к ним", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, считают ли в Кремле полезными контакты между РФ и США, включая военный уровень на данном этапе.
 
Джон КирбиРоссияСШАВашингтон (штат)Министерство обороны СШАДмитрий Песков (спецпредставитель президента)
 
 
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