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Военные определяют целесообразность контактов между Минобороны России и США

Военные определяют целесообразность контактов между Минобороны России и США - РИА Новости, 04.05.2022

Военные определяют целесообразность контактов между Минобороны России и США

Вопрос целесообразности контактов России и США определяется российскими военными, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T13:33

2022-05-04T13:33

2022-05-04T13:33

джон кирби

россия

сша

вашингтон (штат)

министерство обороны сша

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Вопрос целесообразности контактов России и США определяется российскими военными, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил на брифинге, что российская сторона не была заинтересована в разговоре с США на уровне министров обороны, когда Вашингтон предлагал такую беседу несколько недель назад."Это вопрос целесообразности, который определяется нашими военными. По деталям надо обращаться именно к ним", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, считают ли в Кремле полезными контакты между РФ и США, включая военный уровень на данном этапе.

россия

сша

вашингтон (штат)

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джон кирби, россия, сша, вашингтон (штат), министерство обороны сша, дмитрий песков (спецпредставитель президента)