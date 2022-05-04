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В Харьковской области приводят в порядок памятники героям войны к 9 Мая
В Харьковской области приводят в порядок памятники героям войны к 9 Мая - РИА Новости, 04.05.2022
В Харьковской области приводят в порядок памятники героям войны к 9 Мая
На освобожденных территориях Харьковской области идут подготовительные работы к празднованию Дня Победы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T21:20
2022-05-04T21:20
2022-05-04T21:20
обострение ситуации в днр и лнр
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ситуация в днр и лнр
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ВОЛЧАНСК (Харьковская область), 4 мая - РИА Новости. На освобожденных территориях Харьковской области идут подготовительные работы к празднованию Дня Победы, передает корреспондент РИА Новости.В частности, коммунальные службы города Волчанска приводят в порядок памятники героям Великой Отечественной войны. В центре города, где расположена братская могила, скоро зажгут вечный огонь, потушенный прежней киевской властью.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, донбасс, харьковская область, ситуация в днр и лнр
В Харьковской области приводят в порядок памятники героям войны к 9 Мая
В Волчанске приводят в порядок памятники героям Великой Отечественной войны к 9 Мая