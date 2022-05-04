https://ria.ru/20220504/osvobozhdenie-1786761441.html

Беженец рассказал, как украинские СМИ выдумали "освобождение" села

Беженец рассказал, как украинские СМИ выдумали "освобождение" села - РИА Новости, 04.05.2022

Беженец рассказал, как украинские СМИ выдумали "освобождение" села

Украинские СМИ сообщили об "освобождении" украинской армией села в Харьковской области, хотя российских солдат там даже не видели, рассказал РИА Новости местный РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T12:20

2022-05-04T12:20

2022-05-04T13:27

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БЕЛГОРОД, 4 мая — РИА Новости. Украинские СМИ сообщили об "освобождении" украинской армией села в Харьковской области, хотя российских солдат там даже не видели, рассказал РИА Новости местный житель, недавно уехавший в Россию как беженец.По его словам, вечером 25 апреля в село Уды зашли 35 бойцов ВСУ, которые спрятали на зернохранилище ГАЗ-66, две пушки и БТР. "Развернули одну пушку, расстреляли дома, их накрыла потом российская артиллерия, утром приехали корреспонденты газеты "Заря" (местная межрайонная газета. — Прим. ред.) и написали, что это российская армия. А потом написали, что доблестная украинская армия с тяжелыми боями отбила Уды, освободила", — сказал мужчина, попросивший не называть его имя.Затем украинские солдаты забрали тела своих товарищей, а на их место приехали новые. По словам собеседника агентства, российских солдат в селе он никогда не видел.Он также рассказал о поведении бойцов нацбатальонов: "Они с нами не разговаривали как с людьми. Они говорили только: "Стояти! На коліна! Паспорт є?"Никто из них, по словам жителя села, не говорил по-русски — только на украинском, причем с ярко выраженным акцентом, характерным для Западной Украины.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220502/propaganda-1786550573.html

https://ria.ru/20220421/rubezhnoe-1784666255.html

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Беженец рассказал об инсценировке освобождения села украинскими войсками Украинские СМИ рассказали об "освобождении" украинской армией села Уды в Харьковской области, несмотря на то, что российских солдат местные жители там не видели, рассказал РИА Новости один из жителей села, недавно уехавший в Россию в качестве беженца. 2022-05-04T12:20 true PT1M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, харьковская область, украина, вооруженные силы украины