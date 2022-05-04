Рейтинг@Mail.ru
Беженец рассказал, как украинские СМИ выдумали "освобождение" села - РИА Новости, 04.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220504/osvobozhdenie-1786761441.html
Беженец рассказал, как украинские СМИ выдумали "освобождение" села
Беженец рассказал, как украинские СМИ выдумали "освобождение" села - РИА Новости, 04.05.2022
Беженец рассказал, как украинские СМИ выдумали "освобождение" села
Украинские СМИ сообщили об "освобождении" украинской армией села в Харьковской области, хотя российских солдат там даже не видели, рассказал РИА Новости местный РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T12:20
2022-05-04T13:27
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
харьковская область
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786775421_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_af612e99439683297cd396b86073cf25.jpg
БЕЛГОРОД, 4 мая — РИА Новости. Украинские СМИ сообщили об "освобождении" украинской армией села в Харьковской области, хотя российских солдат там даже не видели, рассказал РИА Новости местный житель, недавно уехавший в Россию как беженец.По его словам, вечером 25 апреля в село Уды зашли 35 бойцов ВСУ, которые спрятали на зернохранилище ГАЗ-66, две пушки и БТР. "Развернули одну пушку, расстреляли дома, их накрыла потом российская артиллерия, утром приехали корреспонденты газеты "Заря" (местная межрайонная газета. — Прим. ред.) и написали, что это российская армия. А потом написали, что доблестная украинская армия с тяжелыми боями отбила Уды, освободила", — сказал мужчина, попросивший не называть его имя.Затем украинские солдаты забрали тела своих товарищей, а на их место приехали новые. По словам собеседника агентства, российских солдат в селе он никогда не видел.Он также рассказал о поведении бойцов нацбатальонов: "Они с нами не разговаривали как с людьми. Они говорили только: "Стояти! На коліна! Паспорт є?"Никто из них, по словам жителя села, не говорил по-русски — только на украинском, причем с ярко выраженным акцентом, характерным для Западной Украины.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220502/propaganda-1786550573.html
https://ria.ru/20220421/rubezhnoe-1784666255.html
харьковская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Беженец рассказал об инсценировке освобождения села украинскими войсками
Украинские СМИ рассказали об "освобождении" украинской армией села Уды в Харьковской области, несмотря на то, что российских солдат местные жители там не видели, рассказал РИА Новости один из жителей села, недавно уехавший в Россию в качестве беженца.
2022-05-04T12:20
true
PT1M27S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786775421_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7e371cdcf2d5faafffe9a1a4a0bfbdce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, харьковская область, украина, вооруженные силы украины
12:20 04.05.2022 (обновлено: 13:27 04.05.2022)
 
Беженец рассказал, как украинские СМИ выдумали "освобождение" села

Беженец рассказал, как украинские СМИ выдумали "освобождение" харьковского села Уды

Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 4 мая — РИА Новости. Украинские СМИ сообщили об "освобождении" украинской армией села в Харьковской области, хотя российских солдат там даже не видели, рассказал РИА Новости местный житель, недавно уехавший в Россию как беженец.
По его словам, вечером 25 апреля в село Уды зашли 35 бойцов ВСУ, которые спрятали на зернохранилище ГАЗ-66, две пушки и БТР.
Боец МВД ЛНР демонстрирует форму, найденную в доме участника боевых действий АТО в селе Рубежное - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
2 мая, 15:20
Житель Рубежного рассказал о пропаганде нацизма на Украине
"Развернули одну пушку, расстреляли дома, их накрыла потом российская артиллерия, утром приехали корреспонденты газеты "Заря" (местная межрайонная газета. — Прим. ред.) и написали, что это российская армия. А потом написали, что доблестная украинская армия с тяжелыми боями отбила Уды, освободила", — сказал мужчина, попросивший не называть его имя.
Затем украинские солдаты забрали тела своих товарищей, а на их место приехали новые. По словам собеседника агентства, российских солдат в селе он никогда не видел.
Он также рассказал о поведении бойцов нацбатальонов: "Они с нами не разговаривали как с людьми. Они говорили только: "Стояти! На коліна! Паспорт є?"
Никто из них, по словам жителя села, не говорил по-русски — только на украинском, причем с ярко выраженным акцентом, характерным для Западной Украины.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Меня выгнали из квартиры: житель Рубежного об украинских боевиках - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
21 апреля, 11:52Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Житель Рубежного рассказал, как ВСУ выгнали его с женой из квартиры
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреХарьковская областьУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала