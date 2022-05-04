"Обыкновенный нацизм". Фотографии, показанные на выставке в Музее Победы
Нацисты и их пособники – "полицаи" из местных жителей – зверствовали на Донбассе во время Великой Отечественной войны. На этой фотографии матери прощаются с замученными фашистами детьми в сентябре 1943 года.
Нацисты и их пособники – "полицаи" из местных жителей – зверствовали на Донбассе во время Великой Отечественной войны. На этой фотографии матери прощаются с замученными фашистами детьми в сентябре 1943 года.
После того, как Украина стала независимой, национализм стал неотъемлемой частью политики новой украинской власти. На фото: колонна демонстрантов направляется к Верховному cовету Украины, июнь 1991 года.
После того, как Украина стала независимой, национализм стал неотъемлемой частью политики новой украинской власти. На фото: колонна демонстрантов направляется к Верховному cовету Украины, июнь 1991 года.
Зимой 2014 года на Евромайдане начались кровавые столкновения митингующих, в том числе националистов, с украинскими силовиками. На фото: палаточный лагерь сторонников евроинтеграции на площади Независимости в Киеве, где начались столкновения оппозиции и сотрудников милиции. 18 февраля 2014 года.
Зимой 2014 года на Евромайдане начались кровавые столкновения митингующих, в том числе националистов, с украинскими силовиками. На фото: палаточный лагерь сторонников евроинтеграции на площади Независимости в Киеве, где начались столкновения оппозиции и сотрудников милиции. 18 февраля 2014 года.
Памятники советским военачальникам и героям Великой Отечественной войны Украина стала уничтожать. Стереть из памяти народа все советское и русское – такую задачу поставила перед собой украинская власть. На фото: националисты с помощью троса пытаются повалить бюст маршала Георгия Жукова возле Дворца спорта в Харькове.
Памятники советским военачальникам и героям Великой Отечественной войны Украина стала уничтожать. Стереть из памяти народа все советское и русское – такую задачу поставила перед собой украинская власть. На фото: националисты с помощью троса пытаются повалить бюст маршала Георгия Жукова возле Дворца спорта в Харькове.
Ветераны Украинской повстанческой армии (организация, запрещенная в РФ) во время шествия к памятнику Степану Бандере в честь "Дня Героев" в центре Львова, 2019 год. Деятели ОУН-УПА* прославились зверствами во время Великой Отечественной войны, в современной Украине их чествуют как героев.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
Ветераны Украинской повстанческой армии (организация, запрещенная в РФ) во время шествия к памятнику Степану Бандере в честь "Дня Героев" в центре Львова, 2019 год. Деятели ОУН-УПА* прославились зверствами во время Великой Отечественной войны, в современной Украине их чествуют как героев.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
Участники марша, приуроченного к 112-й годовщине со дня рождения нацистского преступника Степана Бандеры, в Киеве. На такие факельные шествия, традицию проведения которых украинские неонацисты позаимствовали у гитлеровской Германии, на Украине приходили семьями – с детьми и женами.
Участники марша, приуроченного к 112-й годовщине со дня рождения нацистского преступника Степана Бандеры, в Киеве. На такие факельные шествия, традицию проведения которых украинские неонацисты позаимствовали у гитлеровской Германии, на Украине приходили семьями – с детьми и женами.
Участники митинга партии "Народная воля" в Севастополе, февраль 2014 года. Крым и Донбасс с самого начала не принимали тот факт, что Украина год за годом скатывалась к нацизму.
Участники митинга партии "Народная воля" в Севастополе, февраль 2014 года. Крым и Донбасс с самого начала не принимали тот факт, что Украина год за годом скатывалась к нацизму.
Открытие памятника идейному лидеру Организации украинских националистов (запрещена в России) Степану Бандере во Львове. Именем этого нацистского преступника назван проспект в Киеве. В 2010 году президент Виктор Ющенко присвоил Бандере звание героя Украины.
Открытие памятника идейному лидеру Организации украинских националистов (запрещена в России) Степану Бандере во Львове. Именем этого нацистского преступника назван проспект в Киеве. В 2010 году президент Виктор Ющенко присвоил Бандере звание героя Украины.
Бойцы неонацистского батальона “Азов” принимают присягу на верность Украине на Софийской площади в Киеве перед отправкой на Донбасс. Участники нацбатов совершили за восемь лет сотни военных преступлений против населения региона. Знак на флаге "Азова" – зеркальное отображение рунического символа вольфсангель (нем. Wolfsangel — букв. волчий крюк), который применялся в нацистской и применяется в неонацистской символике.
Бойцы неонацистского батальона “Азов” принимают присягу на верность Украине на Софийской площади в Киеве перед отправкой на Донбасс. Участники нацбатов совершили за восемь лет сотни военных преступлений против населения региона. Знак на флаге "Азова" – зеркальное отображение рунического символа вольфсангель (нем. Wolfsangel — букв. волчий крюк), который применялся в нацистской и применяется в неонацистской символике.
Восемь лет войны не прошли бесследно: для того, чтобы разминировать территории республик, понадобятся десятилетия. На фото: предупреждающая табличка на позиции у линии соприкосновения с украинскими силовиками у поселка Спартак в Донецкой области.
Восемь лет войны не прошли бесследно: для того, чтобы разминировать территории республик, понадобятся десятилетия. На фото: предупреждающая табличка на позиции у линии соприкосновения с украинскими силовиками у поселка Спартак в Донецкой области.
2 июля 2014 года Украина нанесла авиационный удар по станице Луганская. В тот день погибли 12 человек, в том числе дети, десятки были ранены.
2 июля 2014 года Украина нанесла авиационный удар по станице Луганская. В тот день погибли 12 человек, в том числе дети, десятки были ранены.
Семилетний Руслан Пыхтин в доме у линии соприкосновения на окраине Донецка. Фотография из серии "Серая зона", завоевавшей Гран-при фотоконкурса Intarget Photolux Award-2019.
Семилетний Руслан Пыхтин в доме у линии соприкосновения на окраине Донецка. Фотография из серии "Серая зона", завоевавшей Гран-при фотоконкурса Intarget Photolux Award-2019.
Саханка — село в Новоазовском районе Донецкой области, на линии соприкосновения. До войны здесь жили более 1000 человек. Теперь почти все уехали, село часто обстреливали, много домов разрушено.
Саханка — село в Новоазовском районе Донецкой области, на линии соприкосновения. До войны здесь жили более 1000 человек. Теперь почти все уехали, село часто обстреливали, много домов разрушено.
Жилой дом в Киевском районе Донецка после обстрела ВСУ. Крупнокалиберные снаряды прошили насквозь бетонные стены.
Жилой дом в Киевском районе Донецка после обстрела ВСУ. Крупнокалиберные снаряды прошили насквозь бетонные стены.
Июль 2014 года. Тела прохожих, погибших от украинского снаряда, на одной из улиц Луганска. Погибнуть от осколочных ранений в любой момент на протяжении этих восьми лет мог любой мирный житель Донбасса.
Июль 2014 года. Тела прохожих, погибших от украинского снаряда, на одной из улиц Луганска. Погибнуть от осколочных ранений в любой момент на протяжении этих восьми лет мог любой мирный житель Донбасса.