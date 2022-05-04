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"Обыкновенный нацизм". Фотографии, показанные на выставке в Музее Победы - РИА Новости, 04.05.2022
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Донбасс. Геноцид. 2014-2022
https://ria.ru/20220504/obyknovennyy-1785228040.html
"Обыкновенный нацизм". Фотографии, показанные на выставке в Музее Победы
"Обыкновенный нацизм". Фотографии, показанные на выставке в Музее Победы - РИА Новости, 04.05.2022
"Обыкновенный нацизм". Фотографии, показанные на выставке в Музее Победы
Фотографии спецпроекта "Донбасс. Геноцид 2014–2022" стали частью масштабной выставки "Обыкновенный нацизм" в Музее Победы на Поклонной горе. Эта выставка посвящена истории украинского нацизма от зарождения до наших дней.
2022-05-04T14:35
2022-05-04T14:35
донбасс. геноцид. 2014-2022
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
геноцид в донбассе
милитаризация
нацификация
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Выставка "Обыкновенный нацизм" рассказывает об истории возникновения и развития украинского варианта нацизма начиная с первой половины 20-го века и до наших дней. Значительная часть экспозиции посвящена событиям 2014–2022 годов на территории Донбасса.Сроки проведения выставки: с 19 апреля по 17 июля 2022 года
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
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украина, фото, донецкая народная республика, луганская народная республика, геноцид в донбассе, милитаризация, нацификация, донбасс, батальон "азов", евромайдан, история
14:35 04.05.2022
 

"Обыкновенный нацизм". Фотографии, показанные на выставке в Музее Победы

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Фотографии спецпроекта "Донбасс. Геноцид 2014–2022" стали частью масштабной выставки "Обыкновенный нацизм" в Музее Победы на Поклонной горе. Эта выставка посвящена истории украинского нацизма от зарождения до наших дней.
© РИА Новости / Владимир Иванов

Нацисты и их пособники – "полицаи" из местных жителей – зверствовали на Донбассе во время Великой Отечественной войны. На этой фотографии матери прощаются с замученными фашистами детьми в сентябре 1943 года.

Жители Донбасса во время похорон односельчан: женщин, стариков и детей, зверски замученных и убитых гитлеровцами.
1 из 15

Нацисты и их пособники – "полицаи" из местных жителей – зверствовали на Донбассе во время Великой Отечественной войны. На этой фотографии матери прощаются с замученными фашистами детьми в сентябре 1943 года.

© РИА Новости / Владимир Иванов
© РИА Новости / РњР°РµРІСЃРєРёР№

После того, как Украина стала независимой, национализм стал неотъемлемой частью политики новой украинской власти. На фото: колонна демонстрантов направляется к Верховному cовету Украины, июнь 1991 года.

Колонна демонстрантов направляется к Верховному Совету Украины.
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После того, как Украина стала независимой, национализм стал неотъемлемой частью политики новой украинской власти. На фото: колонна демонстрантов направляется к Верховному cовету Украины, июнь 1991 года.

© РИА Новости / РњР°РµРІСЃРєРёР№
© РИА Новости / Алексей Фурман

Зимой 2014 года на Евромайдане начались кровавые столкновения митингующих, в том числе националистов, с украинскими силовиками. На фото: палаточный лагерь сторонников евроинтеграции на площади Независимости в Киеве, где начались столкновения оппозиции и сотрудников милиции. 18 февраля 2014 года.

Палаточный лагерь сторонников евроинтеграции на площади Независимости в Киеве
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Зимой 2014 года на Евромайдане начались кровавые столкновения митингующих, в том числе националистов, с украинскими силовиками. На фото: палаточный лагерь сторонников евроинтеграции на площади Независимости в Киеве, где начались столкновения оппозиции и сотрудников милиции. 18 февраля 2014 года.

© РИА Новости / Алексей Фурман
© РИА Новости

Памятники советским военачальникам и героям Великой Отечественной войны Украина стала уничтожать. Стереть из памяти народа все советское и русское – такую задачу поставила перед собой украинская власть. На фото: националисты с помощью троса пытаются повалить бюст маршала Георгия Жукова возле Дворца спорта в Харькове.

Представители националистических организаций с помощью троса пытаются повалить бюст маршала Георгия Жукова в Харькове возле Дворца спорта.
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Памятники советским военачальникам и героям Великой Отечественной войны Украина стала уничтожать. Стереть из памяти народа все советское и русское – такую задачу поставила перед собой украинская власть. На фото: националисты с помощью троса пытаются повалить бюст маршала Георгия Жукова возле Дворца спорта в Харькове.

© РИА Новости
© РИА Новости . Александр Мазуркевич

Ветераны Украинской повстанческой армии (организация, запрещенная в РФ) во время шествия к памятнику Степану Бандере в честь "Дня Героев" в центре Львова, 2019 год. Деятели ОУН-УПА* прославились зверствами во время Великой Отечественной войны, в современной Украине их чествуют как героев.

* Запрещенная в России экстремистская организация.

Ветераны Украинской повстанческой армии (УПА) во время шествия к памятнику Степану Бандере в честь Дня Героев в центре Львова.
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Ветераны Украинской повстанческой армии (организация, запрещенная в РФ) во время шествия к памятнику Степану Бандере в честь "Дня Героев" в центре Львова, 2019 год. Деятели ОУН-УПА* прославились зверствами во время Великой Отечественной войны, в современной Украине их чествуют как героев.

* Запрещенная в России экстремистская организация.

© РИА Новости . Александр Мазуркевич
© РИА Новости

Участники марша, приуроченного к 112-й годовщине со дня рождения нацистского преступника Степана Бандеры, в Киеве. На такие факельные шествия, традицию проведения которых украинские неонацисты позаимствовали у гитлеровской Германии, на Украине приходили семьями – с детьми и женами.

Участники марша, приуроченного к 112 годовщине со дня рождения Степана Бандеры, в Киеве.
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Участники марша, приуроченного к 112-й годовщине со дня рождения нацистского преступника Степана Бандеры, в Киеве. На такие факельные шествия, традицию проведения которых украинские неонацисты позаимствовали у гитлеровской Германии, на Украине приходили семьями – с детьми и женами.

© РИА Новости
© РИА Новости / Василий Батанов

Участники митинга партии "Народная воля" в Севастополе, февраль 2014 года. Крым и Донбасс с самого начала не принимали тот факт, что Украина год за годом скатывалась к нацизму.

Участники митинга партии Народная воля в Севастополе, 2014 год.
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Участники митинга партии "Народная воля" в Севастополе, февраль 2014 года. Крым и Донбасс с самого начала не принимали тот факт, что Украина год за годом скатывалась к нацизму.

© РИА Новости / Василий Батанов
© РИА Новости / Мирослав Лужецкий

Открытие памятника идейному лидеру Организации украинских националистов (запрещена в России) Степану Бандере во Львове. Именем этого нацистского преступника назван проспект в Киеве. В 2010 году президент Виктор Ющенко присвоил Бандере звание героя Украины.

Открытие памятника идейному лидеру Организации украинских националистов (ОУН) Степану Бандере во Львове.
8 из 15

Открытие памятника идейному лидеру Организации украинских националистов (запрещена в России) Степану Бандере во Львове. Именем этого нацистского преступника назван проспект в Киеве. В 2010 году президент Виктор Ющенко присвоил Бандере звание героя Украины.

© РИА Новости / Мирослав Лужецкий
© РИА Новости / Александр Максименко / Перейти в фотобанк

Бойцы неонацистского батальона “Азов” принимают присягу на верность Украине на Софийской площади в Киеве перед отправкой на Донбасс. Участники нацбатов совершили за восемь лет сотни военных преступлений против населения региона. Знак на флаге "Азова" – зеркальное отображение рунического символа вольфсангель (нем. Wolfsangel — букв. волчий крюк), который применялся в нацистской и применяется в неонацистской символике.

Бойцы батальона Азов приняли присягу в Киеве. 2014 год
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Бойцы неонацистского батальона “Азов” принимают присягу на верность Украине на Софийской площади в Киеве перед отправкой на Донбасс. Участники нацбатов совершили за восемь лет сотни военных преступлений против населения региона. Знак на флаге "Азова" – зеркальное отображение рунического символа вольфсангель (нем. Wolfsangel — букв. волчий крюк), который применялся в нацистской и применяется в неонацистской символике.

© РИА Новости / Александр Максименко
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© РИА Новости / Сергей Аверин

Восемь лет войны не прошли бесследно: для того, чтобы разминировать территории республик, понадобятся десятилетия. На фото: предупреждающая табличка на позиции у линии соприкосновения с украинскими силовиками у поселка Спартак в Донецкой области.

Предупреждающая табличка на позиции у линии соприкосновения с украинскими силовиками у поселка Спартак в Донецкой области.
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Восемь лет войны не прошли бесследно: для того, чтобы разминировать территории республик, понадобятся десятилетия. На фото: предупреждающая табличка на позиции у линии соприкосновения с украинскими силовиками у поселка Спартак в Донецкой области.

© РИА Новости / Сергей Аверин
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

2 июля 2014 года Украина нанесла авиационный удар по станице Луганская. В тот день погибли 12 человек, в том числе дети, десятки были ранены.

Местные жители спасаются от пожара, возникшего в результате авиационного удара вооруженных сил Украины по станице Луганская
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2 июля 2014 года Украина нанесла авиационный удар по станице Луганская. В тот день погибли 12 человек, в том числе дети, десятки были ранены.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников

Семилетний Руслан Пыхтин в доме у линии соприкосновения на окраине Донецка. Фотография из серии "Серая зона", завоевавшей Гран-при фотоконкурса Intarget Photolux Award-2019.

7-летний Руслан Пыхтин в доме у линии соприкосновения на окраине Донецка.
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Семилетний Руслан Пыхтин в доме у линии соприкосновения на окраине Донецка. Фотография из серии "Серая зона", завоевавшей Гран-при фотоконкурса Intarget Photolux Award-2019.

© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Валерий Мельников

Саханка — село в Новоазовском районе Донецкой области, на линии соприкосновения. До войны здесь жили более 1000 человек. Теперь почти все уехали, село часто обстреливали, много домов разрушено.

Женщина у разрушенного дома в поселке Саханка Донецкой области
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Саханка — село в Новоазовском районе Донецкой области, на линии соприкосновения. До войны здесь жили более 1000 человек. Теперь почти все уехали, село часто обстреливали, много домов разрушено.

© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Валерий Мельников

Жилой дом в Киевском районе Донецка после обстрела ВСУ. Крупнокалиберные снаряды прошили насквозь бетонные стены.

Мужчина в разрушенном доме в Киевском районе Донецка.
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Жилой дом в Киевском районе Донецка после обстрела ВСУ. Крупнокалиберные снаряды прошили насквозь бетонные стены.

© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Валерий Мельников

Июль 2014 года. Тела прохожих, погибших от украинского снаряда, на одной из улиц Луганска. Погибнуть от осколочных ранений в любой момент на протяжении этих восьми лет мог любой мирный житель Донбасса.

Жительница Луганска у тел погибшх во время артиллерийского обстрела города.
15 из 15

Июль 2014 года. Тела прохожих, погибших от украинского снаряда, на одной из улиц Луганска. Погибнуть от осколочных ранений в любой момент на протяжении этих восьми лет мог любой мирный житель Донбасса.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Выставка "Обыкновенный нацизм" рассказывает об истории возникновения и развития украинского варианта нацизма начиная с первой половины 20-го века и до наших дней. Значительная часть экспозиции посвящена событиям 2014–2022 годов на территории Донбасса.
Сроки проведения выставки: с 19 апреля по 17 июля 2022 года
 
Донбасс. Геноцид. 2014-2022УкраинаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаГеноцид в ДонбассеМилитаризацияНацификацияДонбассБатальон "Азов"Евромайданистория
 
 
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