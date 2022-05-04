"Обыкновенный нацизм". Фотографии, показанные на выставке в Музее Победы

Бойцы неонацистского батальона “Азов” принимают присягу на верность Украине на Софийской площади в Киеве перед отправкой на Донбасс. Участники нацбатов совершили за восемь лет сотни военных преступлений против населения региона. Знак на флаге "Азова" – зеркальное отображение рунического символа вольфсангель (нем. Wolfsangel — букв. волчий крюк), который применялся в нацистской и применяется в неонацистской символике.