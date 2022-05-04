https://ria.ru/20220504/obstrel-1786873450.html

Украинские войска выпустили шесть крупнокалиберных снарядов по Докучаевску

Украинские войска выпустили шесть крупнокалиберных снарядов по Докучаевску - РИА Новости, 04.05.2022

Украинские войска выпустили шесть крупнокалиберных снарядов по Докучаевску

Украинские войска обстреляли Докучаевск в Донецкой народной республике, выпустив шесть крупнокалиберных снарядов, заявили в представительстве республики в... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T19:40

2022-05-04T19:40

2022-05-04T19:40

в мире

владимир путин

украина

докучаевск

россия

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ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Докучаевск в Донецкой народной республике, выпустив шесть крупнокалиберных снарядов, заявили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 19.10 (совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Докучаевск: выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220504/gosduma-1786832313.html

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в мире, владимир путин, украина, докучаевск, россия