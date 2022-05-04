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Украинские войска обстреляли Старомихайловку, Горловку и Зайцево в ДНР - РИА Новости, 04.05.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220504/obstrel-1786871975.html
Украинские войска обстреляли Старомихайловку, Горловку и Зайцево в ДНР
Украинские войска обстреляли Старомихайловку, Горловку и Зайцево в ДНР - РИА Новости, 04.05.2022
Украинские войска обстреляли Старомихайловку, Горловку и Зайцево в ДНР
Украинские войска совершили четыре обстрела по Старомихайловке, Горловке и Зайцево (южное) в Донецкой народной республике, выпустив 17 мин калибром 82... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T19:28
2022-05-04T19:29
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
горловка
старомихайловка
зайцево
ситуация в днр и лнр
украина
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ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. Украинские войска совершили четыре обстрела по Старомихайловке, Горловке и Зайцево (южное) в Донецкой народной республике, выпустив 17 мин калибром 82 миллиметра и 23 гранаты из станкового противотанкового гранатомета, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка – населенный пункт Старомихайловка: выпущено пять мин калибром 82 миллиметра; 15.05 (совпадает с мск) - населенный пункт Жованка – населенный пункт Зайцево (южное): выпущено 20 гранат из СПГ; 16.15 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка – населенный пункт Старомихайловка: выпущено три гранаты из СПГ; 18.09 (совпадает с мск) - населенный пункт Майорск – населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Изотова): выпущено 12 мин калибром 82 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка – один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220501/mir-1786362480.html
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горловка
старомихайловка
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в мире, горловка, старомихайловка, зайцево, ситуация в днр и лнр, украина
19:28 04.05.2022 (обновлено: 19:29 04.05.2022)
 
Украинские войска обстреляли Старомихайловку, Горловку и Зайцево в ДНР

ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Старомихайловку, Горловку и Зайцево

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки снаряда
Мужчина демонстрирует осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина демонстрирует осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. Украинские войска совершили четыре обстрела по Старомихайловке, Горловке и Зайцево (южное) в Донецкой народной республике, выпустив 17 мин калибром 82 миллиметра и 23 гранаты из станкового противотанкового гранатомета, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка – населенный пункт Старомихайловка: выпущено пять мин калибром 82 миллиметра; 15.05 (совпадает с мск) - населенный пункт Жованка – населенный пункт Зайцево (южное): выпущено 20 гранат из СПГ; 16.15 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка – населенный пункт Старомихайловка: выпущено три гранаты из СПГ; 18.09 (совпадает с мск) - населенный пункт Майорск – населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Изотова): выпущено 12 мин калибром 82 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
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Во время войны надо думать о мире
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка – один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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