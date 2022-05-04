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Один человек погиб и два получили ранения при обстреле нефтебазы в Макеевке
Один человек погиб и два получили ранения при обстреле нефтебазы в Макеевке - РИА Новости, 04.05.2022
Один человек погиб и два получили ранения при обстреле нефтебазы в Макеевке
Один человек погиб и двое получили ранения из-за обстрела нефтебазы в Макеевке в Донецкой народной республике, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T09:55
2022-05-04T09:55
2022-05-04T11:21
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
вооруженные силы украины
украина
макеевка
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. Один человек погиб и двое получили ранения из-за обстрела нефтебазы в Макеевке в Донецкой народной республике, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."По предварительным данным, в результате обстрела нефтебазы в Макеевке 1 человек погиб и 2 получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня зафиксировало обстрел населенного пункта Макеевка. Сообщалось, что горит нефтебаза.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, украина, макеевка, донецкая народная республика
09:55 04.05.2022 (обновлено: 11:21 04.05.2022)
Один человек погиб и два получили ранения при обстреле нефтебазы в Макеевке
Один человек погиб и два получили ранения при обстреле нефтебазы в Макеевке в ДНР