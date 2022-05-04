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Один человек погиб и два получили ранения при обстреле нефтебазы в Макеевке - РИА Новости, 04.05.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220504/neftebaza-1786725627.html
Один человек погиб и два получили ранения при обстреле нефтебазы в Макеевке
Один человек погиб и два получили ранения при обстреле нефтебазы в Макеевке - РИА Новости, 04.05.2022
Один человек погиб и два получили ранения при обстреле нефтебазы в Макеевке
Один человек погиб и двое получили ранения из-за обстрела нефтебазы в Макеевке в Донецкой народной республике, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T09:55
2022-05-04T11:21
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
вооруженные силы украины
украина
макеевка
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. Один человек погиб и двое получили ранения из-за обстрела нефтебазы в Макеевке в Донецкой народной республике, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."По предварительным данным, в результате обстрела нефтебазы в Макеевке 1 человек погиб и 2 получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня зафиксировало обстрел населенного пункта Макеевка. Сообщалось, что горит нефтебаза.
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в мире, вооруженные силы украины, украина, макеевка, донецкая народная республика
09:55 04.05.2022 (обновлено: 11:21 04.05.2022)
 
Один человек погиб и два получили ранения при обстреле нефтебазы в Макеевке

Один человек погиб и два получили ранения при обстреле нефтебазы в Макеевке в ДНР

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПожар на нефтебазе в Макеевке
Пожар на нефтебазе в Макеевке - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Пожар на нефтебазе в Макеевке
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ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. Один человек погиб и двое получили ранения из-за обстрела нефтебазы в Макеевке в Донецкой народной республике, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
"По предварительным данным, в результате обстрела нефтебазы в Макеевке 1 человек погиб и 2 получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня зафиксировало обстрел населенного пункта Макеевка. Сообщалось, что горит нефтебаза.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВооруженные силы УкраиныУкраинаМакеевкаДонецкая Народная Республика
 
 
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