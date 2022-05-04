https://ria.ru/20220504/neftebaza-1786725627.html

Один человек погиб и два получили ранения при обстреле нефтебазы в Макеевке

Один человек погиб и два получили ранения при обстреле нефтебазы в Макеевке - РИА Новости, 04.05.2022

Один человек погиб и два получили ранения при обстреле нефтебазы в Макеевке

Один человек погиб и двое получили ранения из-за обстрела нефтебазы в Макеевке в Донецкой народной республике, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T09:55

2022-05-04T09:55

2022-05-04T11:21

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

вооруженные силы украины

украина

макеевка

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. Один человек погиб и двое получили ранения из-за обстрела нефтебазы в Макеевке в Донецкой народной республике, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."По предварительным данным, в результате обстрела нефтебазы в Макеевке 1 человек погиб и 2 получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня зафиксировало обстрел населенного пункта Макеевка. Сообщалось, что горит нефтебаза.

украина

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донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, макеевка, донецкая народная республика