https://ria.ru/20220504/neft-1786864066.html

Нефтяное эмбарго России заблокирует НПЗ в Германии

Нефтяное эмбарго России заблокирует НПЗ в Германии - РИА Новости, 04.05.2022

Нефтяное эмбарго России заблокирует НПЗ в Германии

Нефтяное эмбарго России поставило под вопрос будущее немецкого нефтеперерабатывающего завода PCK Schwedt.

2022-05-04T18:36

2022-05-04T18:36

2022-05-04T18:36

видео

германия

нефть

роснефть

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В германском Шведте НПЗ работает с 1958 года. Нефть из Сибири поступает по трубопроводу "Дружба". Сейчас завод контролируется компанией "Роснефть", обеспечивает более 3000 рабочих мест и является крупнейшим работодателем и источником местной экономики. Вопрос о работе предприятия остается открытым.

германия

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2022

Ольга Кожухова

Ольга Кожухова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нефтяное эмбарго России заблокирует НПЗ в Германии Нефтяное эмбарго России поставило под вопрос будущее немецкого нефтеперерабатывающего завода PCK Schwedt. В германском Шведте НПЗ работает с 1958 года. Нефть из Сибири поступает по трубопроводу "Дружба". Сейчас завод контролируется компанией "Роснефть", обеспечивает более 3000 рабочих мест и является крупнейшим работодателем и источником местной экономики. Вопрос о работе предприятия остается открытым. 2022-05-04T18:36 true PT1M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кожухова

видео, германия, нефть, роснефть, видео