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Нефтяное эмбарго России заблокирует НПЗ в Германии - РИА Новости, 04.05.2022
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Нефтяное эмбарго России заблокирует НПЗ в Германии
Нефтяное эмбарго России заблокирует НПЗ в Германии - РИА Новости, 04.05.2022
Нефтяное эмбарго России заблокирует НПЗ в Германии
Нефтяное эмбарго России поставило под вопрос будущее немецкого нефтеперерабатывающего завода PCK Schwedt.
2022-05-04T18:36
2022-05-04T18:36
видео
германия
нефть
роснефть
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В германском Шведте НПЗ работает с 1958 года. Нефть из Сибири поступает по трубопроводу "Дружба". Сейчас завод контролируется компанией "Роснефть", обеспечивает более 3000 рабочих мест и является крупнейшим работодателем и источником местной экономики. Вопрос о работе предприятия остается открытым.
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Ольга Кожухова
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353
60
353
60
Нефтяное эмбарго России заблокирует НПЗ в Германии
Нефтяное эмбарго России поставило под вопрос будущее немецкого нефтеперерабатывающего завода PCK Schwedt. В германском Шведте НПЗ работает с 1958 года. Нефть из Сибири поступает по трубопроводу "Дружба". Сейчас завод контролируется компанией "Роснефть", обеспечивает более 3000 рабочих мест и является крупнейшим работодателем и источником местной экономики. Вопрос о работе предприятия остается открытым.
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видео, германия, нефть, роснефть, видео
Нефтяное эмбарго России заблокирует НПЗ в Германии
Нефтяное эмбарго России поставило под вопрос будущее немецкого нефтеперерабатывающего завода PCK Schwedt.
2022-05-04T18:36
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18:36 04.05.2022
 

Нефтяное эмбарго России заблокирует НПЗ в Германии

Читать ria.ru в
Нефтяное эмбарго России поставило под вопрос будущее немецкого нефтеперерабатывающего завода PCK Schwedt.
В германском Шведте НПЗ работает с 1958 года. Нефть из Сибири поступает по трубопроводу "Дружба". Сейчас завод контролируется компанией "Роснефть", обеспечивает более 3000 рабочих мест и является крупнейшим работодателем и источником местной экономики. Вопрос о работе предприятия остается открытым.
 
ВидеоГерманияНефтьРоснефть
 
 
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