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Нефтяное эмбарго России заблокирует НПЗ в Германии
Нефтяное эмбарго России заблокирует НПЗ в Германии - РИА Новости, 04.05.2022
Нефтяное эмбарго России заблокирует НПЗ в Германии
Нефтяное эмбарго России поставило под вопрос будущее немецкого нефтеперерабатывающего завода PCK Schwedt.
2022-05-04T18:36
2022-05-04T18:36
2022-05-04T18:36
видео
германия
нефть
роснефть
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В германском Шведте НПЗ работает с 1958 года. Нефть из Сибири поступает по трубопроводу "Дружба". Сейчас завод контролируется компанией "Роснефть", обеспечивает более 3000 рабочих мест и является крупнейшим работодателем и источником местной экономики. Вопрос о работе предприятия остается открытым.
германия
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Нефтяное эмбарго России заблокирует НПЗ в Германии
Нефтяное эмбарго России поставило под вопрос будущее немецкого нефтеперерабатывающего завода PCK Schwedt. В германском Шведте НПЗ работает с 1958 года. Нефть из Сибири поступает по трубопроводу "Дружба". Сейчас завод контролируется компанией "Роснефть", обеспечивает более 3000 рабочих мест и является крупнейшим работодателем и источником местной экономики. Вопрос о работе предприятия остается открытым.
2022-05-04T18:36
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PT1M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, германия, нефть, роснефть, видео
Нефтяное эмбарго России заблокирует НПЗ в Германии
Нефтяное эмбарго России поставило под вопрос будущее немецкого нефтеперерабатывающего завода PCK Schwedt.
2022-05-04T18:36
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PT1M23S
Нефтяное эмбарго России заблокирует НПЗ в Германии
Нефтяное эмбарго России поставило под вопрос будущее немецкого нефтеперерабатывающего завода PCK Schwedt.